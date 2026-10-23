Πάρος: «Πήρα το χάπι για να περάσω όμορφα, δεν έχει καμία ευθύνη ο σύντροφός μου», λέει η 21χρονη

Snapshot Η 21χρονη από την Πάρο κατανάλωσε με τη θέλησή της την ουσία GHB και αποδίδει πλήρως την ευθύνη στον εαυτό της, όχι στον σύντροφό της.

Η νεαρή μεταφέρθηκε σε κωματώδη κατάσταση στο Τζάνειο Νοσοκομείο μετά από σοβαρή δηλητηρίαση και πλέον παρουσιάζει βελτίωση.

Ο σύντροφός της συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών, χωρίς όμως να έχει αποδειχθεί εμπλοκή του σε μη συναινετική χορήγηση της ουσίας.

Η αστυνομική έρευνα και τα τοξικολογικά αποτελέσματα παραμένουν κρίσιμα για τη διαλεύκανση των συνθηκών της υπόθεσης.

Η 21χρονη προειδοποιεί για τους κινδύνους των ναρκωτικών και τονίζει ότι ακόμη και πειραματισμός μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές. Snapshot powered by AI

«Με τη θέλησή μου πήρα ό,τι πήρα, το αγόρι μου δεν φταίει σε τίποτα», εξομολογήθηκε η 21χρονη από την Πάρο, η οποία μεταφέρθηκε σε κωματώδη κατάσταση στο Τζάνειο Νοσοκομείο, έπειτα από κατανάλωση ναρκωτικής ουσίας.

Η νεαρή γυναίκα, η οποία έχει πλέον αποσωληνωθεί και παρουσιάζει βελτίωση, μίλησε μέσα από το δωμάτιο του νοσοκομείου στο MEGA, περιγράφοντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τις αισθήσεις της, ενώ βρισκόταν στο σπίτι με τον σύντροφό της και ένα φιλικό ζευγάρι.

Η 21χρονη αναλαμβάνει την ευθύνη για την κατανάλωση της ουσίας, υποστηρίζοντας ότι την είχε προμηθευτεί η ίδια και ότι ο σύντροφός της δεν γνώριζε πως επρόκειτο να τη χρησιμοποιήσει.

Με τις δηλώσεις της επιχειρεί παράλληλα να διαψεύσει σενάρια περί κακοποίησης ή χορήγησης ουσίας χωρίς τη συγκατάθεσή της, τα οποία είχαν τεθεί υπό διερεύνηση μετά τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας της.

Η 21χρονη περιέγραψε όσα προηγήθηκαν της κατάρρευσής της, εξηγώντας πως η ίδια αποφάσισε να καταναλώσει την ουσία, την οποία αποκαλεί «G».

Όπως ανέφερε, βρισκόταν στο σπίτι μαζί με τον σύντροφό της και φιλικά τους πρόσωπα, όταν πήρε την απόφαση να τη δοκιμάσει.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την περιγραφή της, άρχισε να αισθάνεται έντονη αδιαθεσία και ζάλη, μέχρι που έχασε τις αισθήσεις της.

Η ίδια τόνισε ότι ο σύντροφός της δεν αντιλήφθηκε εγκαίρως τι είχε καταναλώσει και υποστήριξε πως, εάν γνώριζε τι επρόκειτο να κάνει, θα προσπαθούσε να την αποτρέψει.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην υπεράσπιση του 23χρονου, θέλοντας να διαχωρίσει τη δική της απόφαση από οποιαδήποτε ενδεχόμενη ευθύνη του για τη χορήγηση της ουσίας.

«Με τη θέλησή μου πήρα ό,τι πήρα και έκανα ό,τι έκανα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η νεαρή υποστήριξε ακόμη ότι είχε προμηθευτεί την ουσία αρκετούς μήνες νωρίτερα, κατά τη διάρκεια rave party στην Αθήνα, και πως δεν αποτελούσε μέρος της καθημερινότητάς της η χρήση ναρκωτικών.

Η κατανάλωση της ουσίας και τα πρώτα συμπτώματα

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε, το βράδυ του περιστατικού ανέμειξε την ουσία με αναψυκτικό, χωρίς να έχει καταναλώσει αλκοόλ.

Η 21χρονη ανέφερε ότι γνώριζε πως η συγκεκριμένη ουσία δεν πρέπει να συνδυάζεται με οινοπνευματώδη ποτά, ωστόσο εκτίμησε εκ των υστέρων ότι κατανάλωσε μεγαλύτερη ποσότητα από εκείνη που είχε αντιληφθεί αρχικά.

Λίγο αργότερα, άρχισε να αισθάνεται έντονη ζάλη και μούδιασμα.

Όπως εξήγησε, πρόλαβε να ενημερώσει τους ανθρώπους που βρίσκονταν μαζί της ότι δεν αισθανόταν καλά, πριν χάσει τις αισθήσεις της.

Η ουσία στην οποία αναφέρεται είναι το GHB (γ-υδροξυβουτυρικό οξύ), μια ουσία με ισχυρή κατασταλτική δράση στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Η χρήση της μπορεί να προκαλέσει σοβαρή αναπνευστική καταστολή, απώλεια συνείδησης ή κώμα, ιδιαίτερα σε υψηλές ποσότητες ή σε συνδυασμό με άλλα κατασταλτικά.

Το γεγονός ότι η 21χρονη δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ, όπως η ίδια ισχυρίζεται, δεν αποκλείει τον κίνδυνο σοβαρής δηλητηρίασης από την ουσία.

Η δραματική μεταφορά στο νοσοκομείο

Η νεαρή έχασε τις αισθήσεις της τα ξημερώματα της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου, ενώ βρισκόταν στο σπίτι όπου διέμενε με τον 23χρονο σύντροφό της στην Πάρο.

Αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας του νησιού, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι η κατάστασή της ήταν εξαιρετικά σοβαρή και προχώρησαν στη διασωλήνωσή της.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, η 21χρονη έφτασε στο Κέντρο Υγείας έχοντας μόλις τρεις αναπνοές το λεπτό.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η άμεση επέμβαση του γιατρού που ανέλαβε το περιστατικό ήταν καθοριστική για τη διάσωση της νεαρής γυναίκας.

Ακολούθησε επείγουσα αεροδιακομιδή στο Τζάνειο Νοσοκομείο του Πειραιά, όπου εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Την Πέμπτη (22/10) έγινε γνωστό ότι η 21χρονη αποσωληνώθηκε, καθώς η κατάσταση της υγείας της παρουσίασε σημαντική βελτίωση.

Δημογλίδου: «Καταναλώθηκαν ουσίες σε υγρή μορφή»

Από την πρώτη στιγμή, η ΕΛ.ΑΣ. άρχισε να διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η 21χρονη έχασε τις αισθήσεις της.

Κατά την έρευνα στο σπίτι εντοπίστηκε φιαλίδιο με υγρή ουσία, η οποία παραδόθηκε στις Αρχές για εργαστηριακό έλεγχο.

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, είχε επισημάνει ότι οι αστυνομικοί ήταν ιδιαίτερα επιφυλακτικοί ως προς τα συμπεράσματα που μπορούσαν να εξαχθούν, καθώς η νεαρή δεν ήταν αρχικά σε θέση να καταθέσει.

Όπως διευκρίνισε, το κρίσιμο ζήτημα ήταν να διαπιστωθεί εάν η ουσία που εντοπίστηκε καταναλώθηκε πράγματι από την 21χρονη και υπό ποιες συνθήκες.

Παράλληλα, οι αστυνομικές Αρχές έλαβαν καταθέσεις από τα υπόλοιπα πρόσωπα που βρίσκονταν στο σπίτι τη νύχτα του περιστατικού.

Ο 23χρονος σύντροφος της κοπέλας συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και συγκεκριμένα για κατοχή ναρκωτικών ουσιών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει αποδειχθεί οποιαδήποτε εμπλοκή του σε μη συναινετική χορήγηση ουσίας.

Η μαρτυρία της 21χρονης και τα ερωτήματα που παραμένουν

Οι δηλώσεις της νεαρής γυναίκας δίνουν νέα διάσταση στην υπόθεση, καθώς η ίδια αποδίδει όσα συνέβησαν σε προσωπική της απόφαση και επιμένει ότι ο σύντροφός της δεν είχε καμία συμμετοχή στη χορήγηση της ουσίας.

Ωστόσο, η μαρτυρία της δεν υποκαθιστά την αστυνομική έρευνα ούτε τα αποτελέσματα των εργαστηριακών και τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία είναι απαραίτητα για να διαπιστωθεί με ακρίβεια τι καταναλώθηκε.

Η 21χρονη θέλησε, πάντως, μέσα από τη δική της περιπέτεια να στείλει ένα μήνυμα προς άλλους νέους.

«Μακριά από ναρκωτικά, μακριά από ουσίες και δοκιμές», ανέφερε, τονίζοντας ότι ακόμη και ένας πειραματισμός μπορεί να έχει απρόβλεπτες και εξαιρετικά επικίνδυνες συνέπειες.

Για τη νεαρή από την Πάρο, η βραδιά που ξεκίνησε ως μια χαλαρή συνάντηση με φίλους κατέληξε σε μια πολύωρη μάχη για τη ζωή της.

Πλέον, ενώ η υγεία της παρουσιάζει βελτίωση, το ενδιαφέρον στρέφεται στα αποτελέσματα των εξετάσεων και στην ολοκλήρωση της έρευνας, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού.

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