Πειθαρχική διαδικασία σε βάρος του αντεισαγγελέα Φλωρίδη εξετάζει το υπουργείο Δικαιοσύνης

Το ζήτημα απασχολεί και το υπουργείο Δικαιοσύνης, καθώς η ενδεχόμενη κίνηση πειθαρχικής διαδικασίας σε βάρος του Βασίλειου Φλωρίδη εμπίπτει στην αρμοδιότητα του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη

Άγγελος Βουράκης

Πειθαρχική διαδικασία σε βάρος του αντεισαγγελέα Φλωρίδη εξετάζει το υπουργείο Δικαιοσύνης
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το υπουργείοικαιοσύνηςτάζει κίνηση πειθαικής διαδικασίας σε βάρος του αντεισαγγελέα Βασίλειου Φλωρίδη για δημόσιες αιχμές περί διαφθοράς στη Δικαιοσύνη.
  • Η ηγεσία του Αρείου Πάγου και δικαστικές ενώσεις καταδικάζουν τις δημόσιες παρεμβάσεις του Φλωρίδη, τονίζοντας ότι η κριτική πρέπει να γίνεται μέσω ένδικων μέσων και όχι με καταγγελίες στον Τύπο.
  • Η Ένωση Εισαγγελέων υπογραμμίζει την ανάγκη επαρκούς τεκμηρίωσης για καταγγελίες περί διαφθοράς και επισημαίνει ότι η διαφορετική νομική ερμηνεία δεν συνιστά ένδειξη έλλειψης εντιμότητας.
  • Η Εναλλακτική Παρέμβαση Δικηγόρων ζητά από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών πειθαρχική και μηνυτήρια αναφορά κατά του Φλωρίδη, υποστηρίζοντας ότι η παρέμβασή του παραβιάζει την ανεξαρτησία του δικαστή και υπερβαίνει τα όρια της κριτικής.
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Σφοδρές αντιδράσεις στον δικαστικό χώρο έχει προκαλέσει το άρθρο του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βασίλειου Φλωρίδη με τίτλο «Φλέβα Διαφθοράς», στο οποίο διατυπώνει αιχμές για τη Δικαιοσύνη με αφορμή υπόθεση στην οποία απορρίφθηκε η εισαγγελική του πρόταση για την απαλλαγή κατηγορουμένων. Η υπόθεση αφορά την παραπομπή σε δίκη του γιου υπουργού της κυβέρνησης, ενώ οι δημόσιες τοποθετήσεις του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού πυροδότησαν διαδοχικές παρεμβάσεις από την ηγεσία του Αρείου Πάγου, τις δικαστικές ενώσεις και εκπροσώπους του δικηγορικού κόσμου.

Το ζήτημα απασχολεί και το υπουργείο Δικαιοσύνης, καθώς η ενδεχόμενη κίνηση πειθαρχικής διαδικασίας σε βάρος του Βασίλειου Φλωρίδη εμπίπτει στην αρμοδιότητα του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη. Σύμφωνα με πληροφορίες, λόγω της στενής συγγενικής σχέσης των δύο, εξετάζεται η ανάθεση των σχετικών ενεργειών στον υφυπουργό Δικαιοσύνης, Ιωάννη Μπούγα.

Άρειος Πάγος

Στιγμιότυπο από τον Άρειο Πάγο

SOOC

Με κοινό τους μήνυμα, ο πρόεδρος και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου θέτουν σαφή όρια στη δημόσια κριτική των δικαστικών κρίσεων, υπενθυμίζοντας ότι οι εισαγγελικές προτάσεις δεν δεσμεύουν τα δικαστικά συμβούλια, τα οποία αποφασίζουν αυτοτελώς για τα πραγματικά και νομικά ζητήματα κάθε υπόθεσης. Όπως επισημαίνουν, η διαφωνία ενός εισαγγελικού λειτουργού με την απόφαση δικαστικού σχηματισμού μπορεί να εκφραστεί μέσω των προβλεπόμενων ένδικων μέσων, όχι όμως με δημόσιες παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν αιτιάσεις περί διαφθοράς.

«Μεταξύ αυτών δεν περιλαμβάνονται δημοσιεύσεις άρθρων στον Τύπο για υποθέσεις, που χειρίστηκε ο ίδιος και στις οποίες δεν έγινε δεκτή η πρότασή του από τον αρμόδιο δικαστικό σχηματισμό», αναφέρουν χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή τους. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι οι επίμαχες αναφορές αφορούν υπόθεση που πρόκειται να εκδικαστεί άμεσα σε πρώτο βαθμό και στρέφονται κατά δικαστών που συμμετείχαν στα αρμόδια συμβούλια, στη βάση, όπως σημειώνουν, αόριστων καταγγελιών περί διαφθοράς.

Η ηγεσία του Αρείου Πάγου προειδοποιεί ότι τέτοιου είδους δημόσιες τοποθετήσεις υπερβαίνουν τα όρια της κριτικής στις δικαστικές αποφάσεις και στα βουλεύματα, πλήττοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών στη Δικαιοσύνη. Την ανακοίνωση υπογράφουν οι εκπρόσωποι Τύπου του Αρείου Πάγου, Ευτύχιος Νικόπουλος, αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, και Ελένη Σκεπαρνιά, αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου.

Η αντίδραση των δικαστικών ενώσεων

Στο ίδιο μήκος κύματος, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων ασκεί κριτική στη δημόσια παρέμβαση του κ. Φλωρίδη, κάνοντας λόγο για πρωτοφανή επίθεση κατά των δικαστών που συμμετείχαν στα συμβούλια τα οποία αποφάσισαν την παραπομπή των κατηγορουμένων. Με ανακοίνωση υπό τον τίτλο «Όσο πιο σκοτεινή είναι η νύχτα, τόσο πιο λαμπερά είναι τα αστέρια», η Ένωση διευκρινίζει ότι δεν τοποθετείται επί της ουσίας της υπόθεσης, καθώς δεν έχει γνώση της δικογραφίας ούτε σχετική αρμοδιότητα.

Υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου είχε χειριστεί προσωπικά την υπόθεση στο στάδιο της αναίρεσης, εισηγούμενος την απαλλαγή των κατηγορουμένων, πρόταση που απορρίφθηκε ομόφωνα από το Συμβούλιο του Αρείου Πάγου. Παράλληλα, επικαλείται παλαιότερη δημόσια τοποθέτησή του, στην οποία είχε υποστηρίξει ότι δικαστικοί λειτουργοί με στενούς συγγενείς που δραστηριοποιούνται στην πολιτική θα πρέπει να απέχουν από τον χειρισμό υποθέσεων με εμπλοκή πολιτικών προσώπων.

«Σε ένα Κράτος Δικαίου, που απαιτεί το σεβασμό των δικαστικών αποφάσεων από κάθε πολίτη, κανείς δικαστικός ή εισαγγελικός λειτουργός δεν δικαιούται αυτού του είδους την ασυλία, όσο ισχυρός κι αν νιώθει, όποιο όνομα και αν φέρει», αναφέρει η Ένωση, υπερασπιζόμενη τους δικαστές που χειρίστηκαν την υπόθεση.

Παρέμβαση κάνει και η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος, η οποία διαχωρίζει την αυστηρή κριτική στις δικαστικές αποφάσεις από τις καταγγελίες περί διαφθοράς. Όπως τονίζει, τέτοιες αιτιάσεις προϋποθέτουν συγκεκριμένα περιστατικά και επαρκή τεκμηρίωση, καθώς η διαφορετική ερμηνεία του νόμου ή η αξιολόγηση των αποδείξεων με διαφορετικό τρόπο δεν συνιστούν από μόνες τους ενδείξεις έλλειψης εντιμότητας.

Η Ένωση επικαλείται, επίσης, την απόφαση 705/2026 του Συμβουλίου της Επικρατείας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ύπαρξης επαρκούς πραγματικής βάσης για ισχυρισμούς που πλήττουν την εντιμότητα και την ανεξαρτησία δικαστικού λειτουργού. Ιδιαίτερη βαρύτητα, όπως επισημαίνει, αποκτούν η τεκμηρίωση και η αυτοσυγκράτηση στον δημόσιο λόγο όταν οι σχετικές αναφορές προέρχονται από εν ενεργεία ανώτατο εισαγγελικό λειτουργό και αφορούν υπόθεση την οποία ο ίδιος έχει χειριστεί.

«Η διαφάνεια και η λογοδοσία υπηρετούνται με στοιχεία και θεσμικές διαδικασίες, με σεβασμό στην ανεξάρτητη δικαιοδοτική κρίση», καταλήγει η Ένωση, παραθέτοντας τη φράση του Σαίξπηρ από τον «Άμλετ»: «Άκουγε τους πάντες, αλλά μίλα με φειδώ».

Αίτημα για πειθαρχική και μηνυτήρια αναφορά

Η υπόθεση αποκτά και πειθαρχική διάσταση, καθώς η Εναλλακτική Παρέμβαση Δικηγόρων Αθήνας ζητά από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών να προχωρήσει στην υποβολή πειθαρχικής αναφοράς και μηνυτήριας αναφοράς σε βάρος του κ. Φλωρίδη.

Το αίτημα διατυπώνεται σε επιστολή των συμβούλων της παράταξης Θανάση Καμπαγιάννη, Κώστα Παπαδάκη και Δημήτρη Σαραφιανού, οι οποίοι χαρακτηρίζουν απαράδεκτη τη δημόσια παρέμβαση του αντεισαγγελέα. Κατά την άποψή τους, το άρθρο υπερβαίνει τα όρια της ελευθερίας έκφρασης και της κριτικής των δικαστικών αποφάσεων, καθώς ο ίδιος ενδέχεται να κληθεί να ασχοληθεί εκ νέου με την υπόθεση, ενώ μπορεί να ασκήσει και πειθαρχική εποπτεία στους εισαγγελικούς λειτουργούς που θα τη χειριστούν.

«Παραβιάζεται έτσι κατάφωρα η ανεξαρτησία του φυσικού δικαστή του οποίου αθέμιτα επηρεάζεται η κρίση», αναφέρουν στην επιστολή τους, κάνοντας λόγο για «εισαγγελική εκτροπή» που, όπως υποστηρίζουν, τείνει να εξελιχθεί σε νέα κανονικότητα.

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