Θεσσαλονίκη: Κινητοποίηση της Αστυνομίας για… άδεια βαλίτσα

Περαστικός ειδοποίησε την Αστυνομία κι αποφασίστηκε να αποκλειστεί η περιοχή 

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Θεσσαλονίκη: Κινητοποίηση της Αστυνομίας για… άδεια βαλίτσα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Μια άδεια βαλίτσα στην πλατεία Αριστοτέλους Θεσσαλονίκης προκάλεσε κινητοποίηση της Αστυνομίας.
  • Περαστικός ειδοποίησε τις Αρχές για την ύποπτη βαλίτσα.
  • Αποκλείστηκε η περιοχή μέχρι να φτάσει το κλιμάκιο Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ).
  • Έγιναν έλεγχοι με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, χωρίς να βρεθεί κάτι ύποπτο.
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Μια άδεια βαλίτσα προκάλεσε το απόγευμα την κινητοποίηση των Αρχών της Θεσσαλονίκης. Η βαλίτσα ήταν εγκαταλελειμμένη στο πλακόστρωτο της πλατείας Αριστοτέλους και κρίθηκε ως ύποπτη.

Περαστικός ειδοποίησε την Αστυνομία κι αποφασίστηκε να αποκλειστεί η περιοχή μέχρι να αφιχθεί στο σημείο αρμόδιο κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ). Με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων έγιναν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι- με αρνητικό αποτέλεσμα.

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