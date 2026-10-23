Θεσσαλονίκη: Κινητοποίηση της Αστυνομίας για… άδεια βαλίτσα
Περαστικός ειδοποίησε την Αστυνομία κι αποφασίστηκε να αποκλειστεί η περιοχή
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- Μια άδεια βαλίτσα στην πλατεία Αριστοτέλους Θεσσαλονίκης προκάλεσε κινητοποίηση της Αστυνομίας.
- Περαστικός ειδοποίησε τις Αρχές για την ύποπτη βαλίτσα.
- Αποκλείστηκε η περιοχή μέχρι να φτάσει το κλιμάκιο Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ).
- Έγιναν έλεγχοι με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, χωρίς να βρεθεί κάτι ύποπτο.
Μια άδεια βαλίτσα προκάλεσε το απόγευμα την κινητοποίηση των Αρχών της Θεσσαλονίκης. Η βαλίτσα ήταν εγκαταλελειμμένη στο πλακόστρωτο της πλατείας Αριστοτέλους και κρίθηκε ως ύποπτη.
Περαστικός ειδοποίησε την Αστυνομία κι αποφασίστηκε να αποκλειστεί η περιοχή μέχρι να αφιχθεί στο σημείο αρμόδιο κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ). Με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων έγιναν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι- με αρνητικό αποτέλεσμα.
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