Θεσσαλονίκη: Κινητοποίηση της Αστυνομίας για… άδεια βαλίτσα

Snapshot Μια άδεια βαλίτσα στην πλατεία Αριστοτέλους Θεσσαλονίκης προκάλεσε κινητοποίηση της Αστυνομίας.

Περαστικός ειδοποίησε τις Αρχές για την ύποπτη βαλίτσα.

Αποκλείστηκε η περιοχή μέχρι να φτάσει το κλιμάκιο Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ).

Έγιναν έλεγχοι με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, χωρίς να βρεθεί κάτι ύποπτο. Snapshot powered by AI

Μια άδεια βαλίτσα προκάλεσε το απόγευμα την κινητοποίηση των Αρχών της Θεσσαλονίκης. Η βαλίτσα ήταν εγκαταλελειμμένη στο πλακόστρωτο της πλατείας Αριστοτέλους και κρίθηκε ως ύποπτη.

Περαστικός ειδοποίησε την Αστυνομία κι αποφασίστηκε να αποκλειστεί η περιοχή μέχρι να αφιχθεί στο σημείο αρμόδιο κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ). Με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων έγιναν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι- με αρνητικό αποτέλεσμα.

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