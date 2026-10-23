Αθήνα: Του έκλεψαν το ταμείο ενώ κατήγγελλε άλλη κλοπή - Το βίντεο από το σύστημα ασφαλείας

Θρασύτατη κλοπή στο κέντρο της Αθήνας

Newsroom

Αθήνα: Του έκλεψαν το ταμείο ενώ κατήγγελλε άλλη κλοπή - Το βίντεο από το σύστημα ασφαλείας
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στο κέντρο της Αθήνας, ένας άνδρας έκλεψε τις εισπράξεις από ταμειακή μηχανή καταστήματος ενώ ο ιδιοκτήτης κατήγγειλε άλλη κλοπή σε αστυνομικούς.
  • Ο δράστης μπήκε στο κατάστημα, πέρασε πίσω από τον πάγκο και αφαίρεσε περίπου 280 ευρώ μέσα σε ένα με δύο λεπτά.
  • Το σύστημα ασφαλείας κατέγραψε το περιστατικό, δείχνοντας τον άνδρα με ακάλυπτο πρόσωπο να αγνοεί τις κάμερες.
  • Ο καταστηματάρχης δεν κατάφερε να σταματήσει τον δράστη, ο οποίος έφυγε τρέχοντας, και ανέφερε ότι οι κλοπές στην περιοχή είναι συχνό φαινόμενο.
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Η σύντομη απουσία του ιδιοκτήτη από το κατάστημά, έδωσε την ευκαιρία σε έναν άνδρα να αφαιρέσει τις εισπράξεις από την ταμειακή μηχανή. Το περιστατικό συνέβη τις προηγούμενες ημέρες στο κέντρο της Αθήνας, ενώ ο καταστηματάρχης συνομιλούσε με αστυνομικούς που περιπολούσαν στην περιοχή.

Ο ίδιος είχε βγει για να καταγγείλει μια άλλη κλοπή που είχε προηγηθεί. Στο διάστημα αυτό, ο δράστης μπήκε στο κατάστημα, πέρασε πίσω από τον πάγκο και πήρε τα χρήματα.

Τις κινήσεις του κατέγραψε το σύστημα ασφαλείας, σε βίντεο που προβλήθηκε από τον Alpha. Ο άνδρας είχε ακάλυπτο το πρόσωπό του και, παρότι αντιλήφθηκε την παρουσία καμερών, συνέχισε την πράξη του.

Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη, όλα έγιναν μέσα σε ένα με δύο λεπτά και το ποσό που αφαιρέθηκε ήταν περίπου 280 ευρώ. Ο καταστηματάρχης ανέφερε ότι δεν κατάφερε να προλάβει τον άνδρα, καθώς εκείνος απομακρύνθηκε τρέχοντας, ενώ έκανε λόγο για επαναλαμβανόμενα περιστατικά κλοπών στην περιοχή.

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