Βόλος: Ζευγάρι έκανε άνω κάτω την Τροχαία - Έβρισε διοικητή και αστυνομικό για τις κλήσεις

Ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών με αναστολή - Το επεισόδιο ξεκίνησε από τροχονομικό έλεγχο τον Φεβρουάριο του 2022 και κατέληξε σε εξύβριση στα γραφεία της Τροχαίας Βόλου 

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Βόλος: Ζευγάρι έκανε άνω κάτω την Τροχαία - Έβρισε διοικητή και αστυνομικό για τις κλήσεις
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  • Ζευγάρι από τον Βόλο καταδικάστηκε σε οκτώ μήνες φυλάκιση με αναστολή για ψευδή καταμήνυση και ψευδή κατάθεση εναντίον αστυνομικών της Τροχαίας.
  • Η υπόθεση ξεκίνησε από τροχονομικό έλεγχο τον Φεβρουάριο του 2022, κατά τον οποίο η γυναίκα οδηγούσε ανασφάλιστο αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες και χωρίς άδεια οδήγησης.
  • Μετά τη βεβαίωση παραβάσεων, το ζευγάρι προκάλεσε επεισόδιο στα γραφεία της Τροχαίας, όπου εξύβρισαν τον διοικητή και αστυνομικό, γεγονός που οδήγησε σε μηνύσεις και καταδίκη τους για εξύβριση.
  • Οι καταγγελίες του ζευγαριού εναντίον των αστυνομικών απορρίφθηκαν ως ψευδείς με εισαγγελική διάταξη, γεγονός που οδήγησε στην ποινική δίωξη και την καταδικαστική απόφαση.
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Ένοχοι για ψευδή καταμήνυση και ψευδή κατάθεση κρίθηκαν την Τετάρτη ένας 62χρονος και η 56χρονη αρραβωνιαστικιά του από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου. Το δικαστήριο επέβαλε στον καθένα συνολική ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών, με αναστολή, για τις καταγγελίες τους εναντίον δύο αστυνομικών.

Οι καταγγελίες αφορούσαν τον τότε διοικητή της Τροχαίας Βόλου και έναν ακόμη αστυνομικό. Είχε προηγηθεί έντονη αντιπαράθεση μέσα στην υπηρεσία, μετά τη βεβαίωση παραβάσεων στη γυναίκα, σύμφωνα με το gegonota.news.

Αφετηρία της υπόθεσης, όπως αναφέεται στο ίδιο δημοσίευμα, ήταν ο έλεγχος της 2ας Φεβρουαρίου 2022 στον κυκλικό κόμβο προς την ΑΓΕΤ, στον Βόλο.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η γυναίκα οδηγούσε ανασφάλιστο αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας, ενώ δεν διέθετε άδεια οδήγησης. Διαπιστώθηκαν επίσης άλλες τροχαίες παραβάσεις. Η ίδια φέρεται να ισχυρίστηκε ότι οι πινακίδες βρίσκονταν στην κατοχή της, αλλά δεν είχε προλάβει να τις επανατοποθετήσει στο όχημα. Αντέδρασε στις κλήσεις και στη συνέχεια πήγε με τον αρραβωνιαστικό της στα γραφεία της Τροχαίας.

Εκεί, οι φωνές και η συμπεριφορά τους απέναντι στον διοικητή και τον αστυνομικό οδήγησαν στην υποβολή μηνύσεων για εξύβριση και διατάραξη της λειτουργίας της υπηρεσίας. Για το συγκεκριμένο επεισόδιο, το ζευγάρι είχε ήδη καταδικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία.

Αφού πληροφορήθηκαν τις μηνύσεις, οι δύο υπέβαλαν δικές τους σε βάρος των αστυνομικών, αποδίδοντάς τους εξύβριση με έργο.

Οι καταγγελίες απορρίφθηκαν ως ψευδείς με εισαγγελική διάταξη. Ακολούθησε η δίωξη για ψευδή καταμήνυση και ψευδή κατάθεση, η οποία οδήγησε στην καταδικαστική απόφαση της Τετάρτης.

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