«Ανακαίνιση Κατοικίας» - Πλήρης οδηγός: Επιχορηγήσεις από 70% έως 95% για ανακαίνιση

Προτεραιότητα στις κλειστές κατοικίες

Μάνος Χατζηγιάννης

«Ανακαίνιση Κατοικίας» - Πλήρης οδηγός: Επιχορηγήσεις από 70% έως 95% για ανακαίνιση
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η Δράση «Ανακαίνιση Κατοικίας» του ΕΣΠΑ 2021–2027 διαθέτει προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ και παρέχει επιχορηγήσεις από 70% έως 95%, με ανώτατο ποσό 36.000 ευρώ για εργασίες ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης.
  • Η προτεραιότητα δίνεται στην επαναφορά κλειστών κατοικιών σε χρήση και στη βελτίωση κατοικιών που χρησιμοποιούνται ήδη ως κύρια κατοικία.
  • Οι επιλέξιμες εργασίες περιλαμβάνουν ανακαινίσεις κουζίνας, μπάνιου, αντικατάσταση δαπέδων, επισκευές ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, καθώς και παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης.
  • Η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω πλατφόρμας σε δύο φάσεις, ξεκινώντας από τις κλειστές κατοικίες, και απαιτεί προέγκριση με Βεβαίωση Επιλεξιμότητας.
  • Οδηγός Εφαρμογής καθορίζει τη διαδικασία συμμετοχής, δικαιολογητικά, προθεσμίες και ελέγχους, δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να προετοιμάσουν ολοκληρωμένους φακέλους συμμετοχής.
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Δημοσιεύτηκε ο Οδηγός Εφαρμογής της νέας Δράσης «Ανακαίνιση Κατοικίας» του ΕΣΠΑ 2021–2027, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ, δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους πολίτες να ενημερωθούν εγκαίρως για τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τις επιλέξιμες εργασίες και τη διαδικασία χρηματοδότησης, ώστε να προετοιμάσουν τις αιτήσεις τους.

Η και προβλέπει επιχορηγήσεις από 70% έως 95%, με ανώτατο ποσό τις 36.000 ευρώ για εργασίες ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης, καθώς και πρόσθετη χρηματοδότηση έως 2.500 ευρώ για υποστηρικτικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τους όρους του Οδηγού.

Βασικός στόχος είναι η αξιοποίηση του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος, με την επαναφορά κλειστών κατοικιών σε χρήση και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης σε κατοικίες που χρησιμοποιούνται ήδη ως κύρια κατοικία. Παράλληλα, η Δράση συμβάλλει στην ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών ακινήτων, στη μείωση του ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών και στην αντιμετώπιση των στεγαστικών αναγκών.

Η δημοσίευση του Οδηγού αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την ενεργοποίηση της Δράσης, μετά την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας έκδοσης Βεβαιώσεων Επιλεξιμότητας και πριν από το άνοιγμα της πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης.

Τι προβλέπει ο Οδηγός Εφαρμογής

Ο Οδηγός περιγράφει αναλυτικά όλα τα στάδια συμμετοχής, από την προετοιμασία και την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης έως την αξιολόγηση, την έγκριση χρηματοδότησης, την υλοποίηση των εργασιών και την καταβολή της επιχορήγησης.

Παράλληλα, προσδιορίζει τις επιλέξιμες εργασίες και δαπάνες, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τις προθεσμίες, καθώς και τις διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης της ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων.

Ποιες εργασίες χρηματοδοτούνται

Η Δράση καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εργασιών ανακαίνισης και επισκευής, όπως:

Ανακαίνιση κουζίνας και μπάνιου και αντικατάσταση ειδών υγιεινής.Αντικατάσταση δαπέδων, πόρτας εισόδου και εσωτερικών θυρών.Επισκευή ή αντικατάσταση ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων.Επισκευές δομικών στοιχείων, επιχρίσματα, πλακίδια και χρωματισμούς.Εσωτερικές διαρρυθμίσεις και παρεμβάσεις προσβασιμότητας, όπου προβλέπεται.Επιπλέον, χρηματοδοτούνται παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης, όπως αντικατάσταση κουφωμάτων, θερμομόνωση, αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης και ψύξης και εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης.

Κάθε πρόταση πρέπει να συνδυάζει εργασίες ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης, εξασφαλίζοντας βελτίωση της κατοικίας κατά τουλάχιστον μία ενεργειακή κατηγορία.

Προτεραιότητα στις κλειστές κατοικίες – Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων θα ενεργοποιηθεί σε δύο φάσεις: αρχικά για τις κλειστές κατοικίες και στη συνέχεια για τις κατοικίες που χρησιμοποιούνται ήδη ως κύρια κατοικία.

Επισημαίνεται ότι η δημοσίευση του Οδηγού δεν σηματοδοτεί την έναρξη υποβολής αιτήσεων. Οι ημερομηνίες ενεργοποίησης της πλατφόρμας και οι προθεσμίες κάθε φάσης θα ανακοινωθούν στη συνέχεια.

Μέχρι τότε, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν αναλυτικά για τους όρους της Δράσης και να προετοιμάσουν εγκαίρως έναν ολοκληρωμένο φάκελο συμμετοχής.

Πώς προετοιμάζονται οι ενδιαφερόμενοι

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης είναι η προηγούμενη έκδοση Βεβαίωσης Επιλεξιμότητας για τη συγκεκριμένη κατοικία. Διευκρινίζεται ότι η Βεβαίωση αποτελεί το πρώτο στάδιο συμμετοχής και δεν συνεπάγεται αυτομάτως έγκριση χρηματοδότησης.

Η αίτηση θα υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του πληροφοριακού συστήματος της Δράσης, το οποίο διαχειρίζεται το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), χωρίς την υποβολή φυσικού φακέλου.

Βασικό στοιχείο της αίτησης είναι το Σχέδιο Παρεμβάσεων, στο οποίο θα περιγράφονται οι προτεινόμενες εργασίες και ο αντίστοιχος προϋπολογισμός. Με βάση το Σχέδιο θα προσδιορίζεται το αιτούμενο ποσό επιχορήγησης και θα ελέγχεται η τήρηση των προϋποθέσεων χρηματοδότησης.

Η συνδρομή τεχνικού συμβούλου δεν είναι υποχρεωτική για την υποβολή της αίτησης, συνιστάται ωστόσο για την κατάλληλη επιλογή των παρεμβάσεων, την ορθή σύνταξη του Σχεδίου και τη ρεαλιστική εκτίμηση του κόστους.

Κατά την αρχική υποβολή θα απαιτούνται το Σχέδιο Παρεμβάσεων, οι προβλεπόμενες υπεύθυνες δηλώσεις και, κατά περίπτωση, πρόσθετα δικαιολογητικά. Το πρώτο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης και η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου ή Διηρημένης Ιδιοκτησίας θα υποβάλλονται σε επόμενο στάδιο, μετά τη θετική αξιολόγηση της αίτησης, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Το σύνολο των σχετικών δικαιολογητικών και των υπεύθυνων δηλώσεων περιλαμβάνεται στα παραρτήματα του Οδηγού που δημοσιεύεται.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αξιοποιήσουν το διάστημα της δημοσίευσης για να ελέγξουν τα στοιχεία του ακινήτου, να εξασφαλίσουν τυχόν απαιτούμενες συναινέσεις συνιδιοκτητών, να διευθετήσουν εκκρεμότητες νομιμότητας ή τακτοποίησης και να προετοιμάσουν το Σχέδιο Παρεμβάσεων.

Με τη νέα Δράση «Ανακαίνιση Κατοικίας», το ΕΣΠΑ 2021–2027 συμβάλλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και στην αξιοποίηση κατοικιών, που παραμένουν ανενεργές, συνδέοντας την κοινωνική πολιτική με την ενεργειακή αναβάθμιση και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

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