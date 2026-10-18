Ο Τραμπ ανακοινώνει σχέδια ανακαίνισης γηπέδου γκολφ στην Ουάσιγκτον εν μέσω δικαστικής διαμάχης

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σχέδιο για ανακαίνιση του γηπέδου East Potomac Golf Links στην Ουάσιγκτον με σκοπό τη δημιουργία γηπέδου παγκόσμιας κλάσης προδιαγραφών πρωταθλήματος.

Οι εργασίες ανακαίνισης προγραμματίζεται να ξεκινήσουν στις 15 Νοεμβρίου και να διαρκέσουν περίπου 15 μήνες, παρά τη δικαστική διαμάχη και τις προσφυγές εναντίον του έργου.

Δικαστής διέταξε την κυβέρνηση να ενημερώνει τουλάχιστον τρεις εργάσιμες ημέρες πριν από οποιαδήποτε «μη αναστρέψιμη τροποποίηση» στο γήπεδο και απαγόρευσε την κοπή δέντρων έως τις 26 Οκτωβρίου.

Η κυβέρνηση έχει κατηγορηθεί για παραβίαση δικαστικών εντολών, καθώς είχε ήδη κόψει εκατοντάδες δέντρα, γεγονός που επηρέασε αρνητικά την αξιοπιστία της στα μάτια της δικαστού.

Η δικαστής έχει προγραμματίσει ακρόαση με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων κυβερνητικών στελεχών για να εξεταστεί η υπόθεση και η κυβέρνηση ζήτησε την εξαίρεσή της λόγω αμεροληψίας. Snapshot powered by AI

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Κυριακή, με ανάρτησή του στο Truth Social, ότι η κυβέρνησή του έχει εκπονήσει σχέδιο για την ανάπλαση του γηπέδου East Potomac Golf Links στην Ουάσιγκτον, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο δικαστικής διαμάχης σχετικά με τα σχέδιά του για την ανακαίνισή του.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι το υπουργείο Εσωτερικών συνεργάστηκε με τον αρχιτέκτονα γηπέδων γκολφ Τομ Φάζιο για να καταρτίσει «ένα σχέδιο δημιουργίας ενός γηπέδου γκολφ παγκόσμιας κλάσης, προδιαγραφών πρωταθλήματος, στη θέση του σημερινού East Potomac Golf Links, στην Ουάσιγκτον».

«Όταν ολοκληρωθεί, θα είναι ανοικτό στο κοινό και ταυτόχρονα θα έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα του γκολφ, ώστε να μπορεί να φιλοξενεί διοργανώσεις παγκόσμιου επιπέδου όπως το U.S. Open, το PGA Championship, το Ryder Cup και το Presidents Cup», ανέφερε ο Τραμπ.

Όπως είπε, οι εργασίες ανακαίνισης θα αρχίσουν στις 15 Νοεμβρίου και θα διαρκέσουν περίπου 15 μήνες.

Ωστόσο, το προτεινόμενο έργο έχει ήδη προσβληθεί δικαστικά από μια οργάνωση προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και δύο κατοίκους της Ουάσιγκτον.

Μετά την ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social, η ομοσπονδιακή δικαστής Άνα Ρέγιες διέταξε την κυβέρνηση να την ενημερώσει αν εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει ακόμη «τελική διοικητική πράξη» και ότι το σχέδιο του Τραμπ για την ανακατασκευή του East Potomac Golf Course παραμένει απλώς «προκαταρκτικό».

Οι δικηγόροι του υπουργείου Δικαιοσύνης υποστήριζαν επί μακρόν ότι οποιαδήποτε σχέδια για τη μετατροπή του East Potomac σε γήπεδο προδιαγραφών πρωταθλήματος ήταν απλώς υποθετικά και δεν βασίζονταν σε κάποιο επίσημο σχέδιο.

Στελέχη της Υπηρεσίας Εθνικών Πάρκων είχαν επίσης δηλώσει την περασμένη εβδομάδα στη Ρέγιες ότι δεν γνώριζαν την ύπαρξη κάποιου επίσημου σχεδίου ανακαίνισης του East Potomac, πέρα από όσα είχαν δει σε προηγούμενες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον υπουργό Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και τον ίδιο τον Τραμπ.

Την περασμένη εβδομάδα, η Ρέγιες απαγόρευσε στην κυβέρνηση να κόψει άλλα δέντρα στο γήπεδο έως τις 26 Οκτωβρίου. Η κυβέρνηση είχε ήδη κόψει εκατοντάδες δέντρα, γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδραση της δικαστού, η οποία δήλωσε «έξαλλη».

«Άκουγα από όλους στην πλευρά των εναγόντων ότι αυτό επρόκειτο να συμβεί. Εγώ έλεγα επανειλημμένα: “Όχι, εμπιστεύομαι την κυβέρνηση”. Σας εμπιστεύτηκα ότι δεν θα κάνατε ακριβώς αυτό που κάνατε», είχε δηλώσει η Ρέγιες.

Η ίδια πρόσθεσε ότι το περιστατικό αυτό «στοίχισε στην κυβέρνηση όλη της την αξιοπιστία».

Η Ρέγιες διέταξε επίσης την κυβέρνηση να ενημερώνει γραπτώς την ίδια και τους ενάγοντες τουλάχιστον τρεις εργάσιμες ημέρες νωρίτερα προτού προχωρήσει σε οποιαδήποτε «μη αναστρέψιμη τροποποίηση» του γηπέδου.

Η δικαστής είχε προηγουμένως απορρίψει αίτημα των εναγόντων για προσωρινή διαταγή, επειδή οι δικηγόροι της κυβέρνησης Τραμπ είχαν δηλώσει ότι θα παρέχουν επαρκή προειδοποίηση πριν από οποιαδήποτε μεγάλης κλίμακας εργασία.

Την Παρασκευή, η κυβέρνηση ζήτησε από τη Ρέγιες να εξαιρεθεί από την υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι οι «υπερβολικές αντιδράσεις της σε προηγούμενες ακροάσεις έχουν καταδείξει σαφώς ότι δεν είναι πλέον αμερόληπτη».

Η δικαστής έχει προγραμματίσει ακρόαση για τη Δευτέρα, στην οποία έχει καλέσει τον ασκούντα καθήκοντα διευθυντή της Υπηρεσίας Εθνικών Πάρκων και τον προσωπάρχη του υπουργείου Εσωτερικών να καταθέσουν ενόρκως. Την Κυριακή, η Ρέγιες διέταξε επίσης τον αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης Στάνλεϊ Γούντγουορντ να παραστεί στην ακρόαση.

Στην ανάρτησή του στο Truth Social την Κυριακή, ο Τραμπ χαρακτήρισε το σημερινό γήπεδο «παλιό, διαλυμένο, παραμελημένο και χωρίς πλέον καμία χρησιμότητα ή λειτουργική αξία».

Η ανακαίνιση του γηπέδου γκολφ είναι η τελευταία σε μια σειρά μεγάλων αλλαγών που ο πρόεδρος έχει επιχειρήσει να επιφέρει στο αστικό τοπίο της Ουάσιγκτον.

Ο Τραμπ συνεχίζει την κατασκευή της αίθουσας δεξιώσεων του Λευκού Οίκου, έχει προωθήσει σχέδια για την ανέγερση μιας «αψίδας θριάμβου», ενώ το διοικητικό συμβούλιο του Kennedy Center, που έχει στελεχωθεί με δικές του επιλογές, ψήφισε επίσης υπέρ του κλεισίματος του διάσημου πολιτιστικού κέντρου για εργασίες ανακαίνισης.

Η κυβέρνηση προχώρησε ακόμη σε εργασίες ανακαίνισης της Reflecting Pool μπροστά από το Μνημείο του Λίνκολν, αν και η επένδυση της δεξαμενής άρχισε τελικά να ξεφλουδίζει.

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