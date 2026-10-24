Άγριος ξυλοδαρμός στη Θήβα: 59χρονος χτύπησε 54χρονη με ξύλο στο κεφάλι σε πάρκο

Snapshot νας 59χρονοςδρας επιτέθηκείαια σε 54χρονη γυναίκα στο πάρκο του Χρυσορρόα στη Θήβα, χτυπώντας την στο κεφάλι με πιθανό ξύλινο αντικείμενο.

Η γυναίκα κατέρρευσε αιμόφυρτη και έλαβε άμεση βοήθεια από παρευρισκόμενους, ενώ ενημερώθηκαν η Αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

Ο δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές λίγη ώρα μετά το περιστατικό.

Δεν υπάρχουν προς το παρόν πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της γυναίκας ή για τα αίτια της επίθεσης.

Η κατάσταση του σκύλου που ήταν μαζί με τη γυναίκα και οι συνθήκες του περιστατικού παραμένουν υπό διερεύνηση. Snapshot powered by AI

Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (23/10) στη Θήβα, όταν ένας 59χρονος άνδρας φέρεται να επιτέθηκε σε 54χρονη γυναίκα και στον σκύλο της, μέσα στο πάρκο του Χρυσορρόα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του radiothiva.gr, ο 59χρονος φέρεται να χτύπησε τη γυναίκα στο κεφάλι, πιθανότατα χρησιμοποιώντας ένα ξύλινο αντικείμενο, με αποτέλεσμα εκείνη να καταρρεύσει αιμόφυρτη στο έδαφος.

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στους πολίτες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο πάρκο και έγιναν μάρτυρες της επίθεσης.

Άνθρωποι που βρίσκονταν στο σημείο έσπευσαν αμέσως στο πλευρό της 54χρονης, προκειμένου να της προσφέρουν βοήθεια, ενώ ειδοποιήθηκαν η Αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες Αρχές, με τους αστυνομικούς να προχωρούν σε αναζητήσεις για τον εντοπισμό του φερόμενου ως δράστη.

Λίγη ώρα αργότερα, ο 59χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη για την επίθεση σε βάρος της γυναίκας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας της 54χρονης, ούτε για τα αίτια που οδήγησαν στο βίαιο περιστατικό.

Παράλληλα, δεν έχουν διευκρινιστεί η κατάσταση του σκύλου μετά την επίθεση και το εάν υπέστη τραυματισμούς.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης από τις αρμόδιες Αρχές.

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