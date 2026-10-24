Λάρισα: Άγριο ξύλο σε ποδοσφαιρικό αγώνα τοπικού πρωταθλήματος - Ένας παίκτης στο νοσοκομείο

Δύο παίκτες της Δήμητρας Γιάννουλης και της Αναγέννησης Ευαγγελισμού πιάστηκαν στα χέρια μετά από κόκκινη κάρτα

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

Λάρισα: Άγριο ξύλο σε ποδοσφαιρικό αγώνα τοπικού πρωταθλήματος - Ένας παίκτης στο νοσοκομείο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Σε τοπικό ποδοσφαιρικό αγώνα στη Λάρισα σημειώθηκε άγριο ξύλο μεταξύ παικτών της Δήμητρας Γιάννουλης και της Αναγέννησης Ευαγγελισμού μετά από κόκκινη κάρτα.
  • Ένας παίκτης της Αναγέννησης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αιμορραγία στο κεφάλι.
  • Ο αγώνας διακόπηκε οριστικά όταν οι παίκτες της Αναγέννησης αρνήθηκαν να επιστρέψουν για το δεύτερο ημίχρονο.
  • Η αστυνομία και το ΕΚΑΒ επενέβησαν για να εκτονώσουν την κατάσταση και να παράσχουν βοήθεια.
  • Η τελική απόφαση για τον αγώνα θα ληφθεί από τα πειθαρχικά όργανα της ΕΠΣ Λάρισας με βάση το φύλλο αγώνα.
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Άγριο ξύλο σημειώθηκε σε ποδοσφαιρικό αγώνα τοπικού πρωταθλήματος στη Λάρισα, με αποτέλεσμα να διακοπεί οριστικά και ένας παίκτης να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, δύο ποδοσφαιριστές της Δήμητρας Γιάννουλης και της Αναγέννησης Ευαγγελισμού, οι οποίες παίζουν στη Β’ κατηγορία, πιάστηκαν στα χέρια μετά την κόκκινη κάρτα διαιτητή λόγω έντασης για ένα φάουλ στο 38΄. Οι δύο ποδοσφαιριστές αντάλλαξαν μέχρι και γροθιές, ενώ ο παίκτης της Αναγέννησης χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο με αιμορραγία στο κεφάλι.

Στο γήπεδο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου παρέλαβε τον τραυματία μέσα από τον αγωνιστικό χώρο και τον μετέφερε στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας. Παράλληλα, στο σημείο έφτασαν δύο περιπολικά της Αστυνομίας, προκειμένου να εκτονωθεί η κατάσταση και να αποφευχθεί περαιτέρω ένταση.

Ωστόσο, μετά τα σοβαρά επεισόδια, οι ποδοσφαιριστές της Αναγέννησης Ευαγγελισμού αποφάσισαν να μην επιστρέψουν στον αγωνιστικό χώρο για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, με αποτέλεσμα ο διαιτητής να προχωρήσει στην οριστική διακοπή της αναμέτρησης.

Η κατάσταση εκτονώθηκε χωρίς να σημειωθούν περισσότερα παρατράγουδα, ενώ το 1-0 παραμένει το σκορ που είχε διαμορφωθεί μέχρι τη διακοπή και όχι επικυρωμένο τελικό αποτέλεσμα. Πλέον, η τύχη του αγώνα θα κριθεί από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα της ΕΠΣ Λάρισας, με βάση όσα έχουν καταγραφεί στο φύλλο αγώνα και τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

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