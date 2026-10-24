Χάλκη: Μαθητές έφτιαξαν γυαλιά ηλίου από... φύκια - Το σύνθημα για την κυκλική οικονομία

Snapshot Στη Χάλκη οργανώθηκε η δράση «Κάθε μέρα, μια Χάλκη πιο καθαρή!» με στόχο την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και καθαρισμό του νησιού από μαθητές και κατοίκους.

Η πρωτοβουλία χρηματοδοτήθηκε από το Πράσινο Ταμείο και εντάσσεται στο πρόγραμμα «Φυσικό Περιβάλλον και Κλιματική Ανθεκτικότητα».

Υλικά που συλλέγονται επαναχρησιμοποιούνται, όπως τα φύκια που μετατρέπονται σε βιοδιασπώμενο υλικό για σκελετούς γυαλιών ηλίου.

Προβλέπεται η δημιουργία ηλεκτρονικής αγοράς για προϊόντα από ανακυκλωμένα υλικά, υποστηριζόμενη από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα CAROUSEL.

Η Χάλκη αποτελεί το πρώτο GR-eco Island στην Ελλάδα, προωθώντας καθαρή ενέργεια, ενεργειακή αυτονομία και κυκλική οικονομία. Snapshot powered by AI

Μια τσάντα, ένα ζευγάρι γάντια και μια διαδρομή στους γνώριμους δρόμους του νησιού στάθηκαν η αφορμή για τα παιδιά της Χάλκης να κοιτάξουν διαφορετικά τον τόπο τους, να εντοπίσουν όσα επιβαρύνουν το περιβάλλον και να συμβάλουν ενεργά στη φροντίδα του. Στο ακριτικό νησί των Δωδεκανήσων, κοντά στη Ρόδο, με τους περίπου 250 μόνιμους κατοίκους, η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση μετουσιώθηκε σε πράξη μέσα από τη δράση «Κάθε μέρα, μια Χάλκη πιο καθαρή!», που διοργάνωσαν ο Δήμος Χάλκης και η ΑΜΚΕ «Κίνημα» με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο.

Σημείο συνάντησης ήταν το Σχολείο Χάλκης, όπου στεγάζονται όλες οι εκπαιδευτικές βαθμίδες. Από εκεί, οι μαθητές μαζί με κατοίκους ξεκίνησαν μια στοχευμένη διαδρομή προς την παραλία του Ποντάμου. Καθάρισαν τον περιβάλλοντα χώρο του ναού της Αγίας Θέκλας, συνέχισαν προς την περιοχή του γηπέδου ποδοσφαίρου και ολοκλήρωσαν την προσπάθειά τους στο Δημαρχείο. Μέσα από αυτή τη συλλογική κινητοποίηση, η προστασία του τοπικού οικοσυστήματος απέκτησε μια απλή, καθημερινή διάσταση.

Ο Δήμαρχος Χάλκης, Άγγελος Φραγκάκης, υπογράμμισε ότι η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πρόγραμμα «Φυσικό Περιβάλλον και Κλιματική Ανθεκτικότητα» του Πράσινου Ταμείου, επισημαίνοντας πως «με πρωταγωνιστές τα παιδιά μας, στέλνουμε ένα δυνατό μήνυμα για την ανακύκλωση, την προστασία του περιβάλλοντος και τη συνολική ευθύνη για μια πιο καθαρή και πράσινη Χάλκη, η οποία είναι υπόθεση όλων μας». Παράλληλα, η πρόεδρος της ΑΜΚΕ «Κίνημα», Κατερίνα Ανδρούτσου, σημείωσε πως η δράση κατάφερε να ενώσει τις δυνάμεις μαθητών και κατοίκων γύρω από την κοινή τους αγάπη για τη φύση.

Ωστόσο, η προσπάθεια δεν περιορίζεται μόνο στον καθαρισμό, αλλά επεκτείνεται στην ουσιαστική αξιοποίηση και επανάχρησιμοποίηση των υλικών. Στο «πράσινο» αυτό νησί τίποτα δεν πάει χαμένο, καθώς ακόμη και τα φύκια των ακτών μετατρέπονται, μέσω ειδικής τεχνολογίας, σε ένα συμπαγές, ανθεκτικό και βιοδιασπώμενο υλικό που χρησιμοποιείται ως βασική πρώτη ύλη για τη δημιουργία σκελετών γυαλιών ηλίου.

Στο ίδιο πλαίσιο προβλέπεται η δημιουργία μιας εξειδικευμένης ηλεκτρονικής αγοράς μέσω της οποίας θα διατίθενται προϊόντα κατασκευασμένα από υλικά που διαφορετικά θα κατέληγαν στα απορρίμματα, όπως γυαλιά, τσάντες και καλλυντικά. Προς αυτή την κατεύθυνση συμβάλλει και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα CAROUSEL, το οποίο εστιάζει στο upcycling, τη μετατροπή δηλαδή φαινομενικά άχρηστων υλικών σε νέα προϊόντα εμπορικής αξίας, με την Ελλάδα να συμμετέχει ως πιλοτική περιοχή μαζί με άλλες έξι χώρες.

Ως το πρώτο GR-eco Island της χώρας, η Χάλκη συνεχίζει να αποτελεί πρότυπο «πράσινου» και «έξυπνου» νησιού, θέτοντας ως κεντρικές προτεραιότητες την καθαρή ενέργεια, την ενεργειακή αυτονομία και την κυκλική οικονομία. Η εικόνα των παιδιών με τα γάντια στους δρόμους του νησιού επιβεβαιώνει ότι η μετάβαση προς ένα βιώσιμο μέλλον ξεκινά από τις μικρές, συλλογικές πράξεις της καθημερινότητας.

*Με πληροφορίες από kykladiki.gr

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