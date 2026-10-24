Θεσσαλονίκη: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικά μέσω ταχυδρομικών δεμάτων

Snapshot Συνελήφθησαν τρία άτομα στη Θεσσαλονίκη για διακίνηση κάνναβης μέσω ταχυδρομικών δεμάτων.

Κατασχέθηκαν συνολικά πάνω από 2 κιλά κάνναβης σε ακατέργαστη και κατεργασμένη μορφή.

Η σύλληψη έγινε μετά από ελεγχόμενη παράδοση και έρευνες σε θυρίδες και κατοικίες.

Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επίσης ηλεκτρονική ζυγαριά, μηχανή καταμέτρησης χρημάτων, 3.480 ευρώ, κινητά τηλέφωνα και μοτοσικλέτα.

Οι συλληφθέντες, δύο εκ των οποίων είχαν και στο παρελθόν απασχολήσει τις αρχές, οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη τριών ημεδαπών, δύο νεαρών ανδρών ηλικίας 18 και 24 ετών και μιας 21χρονης γυναίκας, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, εξαρθρώνοντας κύκλωμα που διακινούσε ποσότητες κάνναβης μέσω ταχυδρομικών δεμάτων.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψή τους ξεκίνησε όταν οι αρχές εντόπισαν ύποπτο δέμα με τελικό προορισμό τη Θεσσαλονίκη, το οποίο περιείχε δύο νάιλον συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης βάρους 460 γραμμαρίων και επτά συσκευασίες κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή «σοκολάτας» βάρους 700 γραμμαρίων. Με την έγκριση του αρμόδιου Εισαγγελέα, το Συντονιστικό Όργανο Δίωξης Ναρκωτικών οργάνωσε επιχείρηση ελεγχόμενης παράδοσης. Ο 18χρονος συνελήφθη τη στιγμή που παραλάμβανε το δέμα από θυρίδα εταιρείας ταχυμεταφορών, ενώ ο 24χρονος ακινητοποιήθηκε σε προκαθορισμένο σημείο συνάντησης στη Θεσσαλονίκη, όπου περίμενε την παράδοση.

Στη συνέχεια, αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν έρευνα σε οικία, όπου εντοπίστηκε και συνελήφθη η 21χρονη κατηγορούμενη. Παράλληλα, εντοπίστηκε στις αποθήκες της εταιρείας ταχυμεταφορών ακόμη ένα δέμα με 1.000 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, το οποίο επρόκειτο να τοποθετηθεί σε θυρίδα για λογαριασμό του 24χρονου.

Συνολικά, κατά τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

1.461,6 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

700 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης («σοκολάτα»)

6,7 γραμμάρια κάνναβης σε γυάλινα βαζάκια και 1 γραμμάριο σε μορφή πάστας

Ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, μηχανή καταμέτρησης χαρτονομισμάτων και συσκευή συγκόλλησης νάιλον συσκευασιών

3.480 ευρώ σε μετρητά, τέσσερα κινητά τηλέφωνα, καθώς και μια δίκυκλη μοτοσικλέτα που χρησιμοποιούνταν για τις μετακινήσεις της ομάδας.

Οι συλληφθέντες, εκ των οποίων οι δύο έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοια και άλλα αδικήματα, οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

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