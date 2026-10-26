Τραγωδία στον Πειραιά: Νεκροί πατέρας, μητέρα και γιος μετά από πτώση αυτοκινήτου στο λιμάνι

Οι τρεις επιβαίνοντες ανασύρθηκαν νεκροί, ενώ οι συνθήκες της τραγωδίας διερευνώνται από τις αρμόδιες Aρχές

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Τραγωδία στον Πειραιά: Νεκροί πατέρας, μητέρα και γιος μετά από πτώση αυτοκινήτου στο λιμάνι
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Τρεις άνθρωποι, πατέρας 82 ετών, μητέρα 79 ετών και γιος 45 ετών, πέθαναν μετά την πτώση του αυτοκινήτου τους στη θάλασσα στο λιμάνι του Πειραιά.
  • Το όχημα, ένα γκρι Toyota RAV4, οδηγούσε ο ηλικιωμένος πατέρας.
  • Η επιχείρηση διάσωσης περιελάμβανε πλωτό μέσο του Λιμενικού και δύτες της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών.
  • Οι συνθήκες του ατυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.
  • Η τραγωδία προκάλεσε τον θάνατο και των τριών μελών της ίδιας οικογένειας.
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Τραγικό τέλος είχε η επιχείρηση ανάσυρσης αυτοκινήτου που κατέληξε στη θάλασσα, στην πύλη Ε2 του λιμανιού του Πειραιά, καθώς και οι τρεις επιβαίνοντες ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και έχασαν τη ζωή τους.

Πρόκειται για έναν 82χρονο άνδρα, την 79χρονη σύζυγό του και τον 45χρονο γιο τους, οι οποίοι επέβαιναν σε γκρι Toyota RAV4. Σύμφωνα με πληροφορίες, οδηγός του οχήματος ήταν ο ηλικιωμένος πατέρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες το ΙΧ έβγαινε από το πλοίο «Διαγόρας» την ώρα της μεγάλης καταιγίδας. Υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, το όχημα κατέληξε στη θάλασσα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι τρεις επιβαίνοντες.

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Το περιστατικό κινητοποίησε τις αρμόδιες αρχές, με πλωτό μέσο του Λιμενικού Σώματος και κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών να συμμετέχουν στην επιχείρηση εντοπισμού και ανάσυρσης των επιβαινόντων.

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Αρχικά ανασύρθηκε ο 45χρονος γιος, ενώ στη συνέχεια οι δύτες ανέσυραν από το όχημα και το ηλικιωμένο ζευγάρι.

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Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

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