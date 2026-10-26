Πέθανε η πρόεδρος του ΚΘΒΕ Γιαννούλα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου

Υπήρξε μέλος σημαντικών επιστημονικών και πολιτιστικών φορέων

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Πέθανε η πρόεδρος του ΚΘΒΕ Γιαννούλα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η Γιαννούλα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου, πρόεδρος του ΚΘΒΕ και ομότιμη καθηγήτρια Νομικής του ΑΠΘ, απεβίωσε πρόσφατα.
  • Είχε μακρόχρονη ακαδημαϊκή καριέρα στο Αστικό Δίκαιο και σημαντικό ερευνητικό έργο σε Αστικό, Κτηματολογικό Δίκαιο και Δίκαιο Αρχαιοτήτων.
  • Διετέλεσε πρόεδρος του ΔΣ του ΚΘΒΕ από το 2019 και συνέβαλε σημαντικά στην πολιτιστική ανανέωση του θεάτρου.
  • Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη τόνισε τη σημαντική προσφορά της στην ακαδημαϊκή κοινότητα και τον πολιτισμό της Θεσσαλονίκης.
  • Η απώλειά της προκάλεσε θλίψη στον νομικό, πανεπιστημιακό και καλλιτεχνικό χώρο της Θεσσαλονίκης.
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Έφυγε από τη ζωή η Γιαννούλα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου, εν ενεργεία πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος (ΚΘΒΕ) και ομότιμη καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), βυθίζοντας στο πένθος τον νομικό, πανεπιστημιακό και καλλιτεχνικό κόσμο της Θεσσαλονίκης.

Η Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου, γεννήθηκε στη Δράμα και ήταν πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, με μεταπτυχιακό και διδακτορικό δίπλωμα στις Νομικές Επιστήμες, όλα με βαθμό «άριστα». Υπηρέτησε σε όλες τις βαθμίδες της ακαδημαϊκής ιεραρχίας και από το 2004 έως το 2020 ήταν καθηγήτρια πρώτης βαθμίδας στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ, με αντικείμενο το Αστικό Δίκαιο. Το 2020 αναγορεύθηκε ομότιμη καθηγήτρια.

Διετέλεσε, μεταξύ άλλων, κοσμήτορας της Σχολής ΝΟΠΕ, πρόεδρος της Νομικής Επιτροπής του ΑΠΘ και διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αστικό, Αστικό Δικονομικό και Εργατικό Δίκαιο». Υπήρξε επίσης πρόεδρος της Ένωσης Αστικολόγων και αντιπρόεδρος του Τελλογλείου Ιδρύματος Τεχνών.

Από το 2019 ήταν πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΘΒΕ.

Το επιστημονικό της έργο επικεντρωνόταν κυρίως στο Αστικό και Κτηματολογικό Δίκαιο, καθώς και στο Δίκαιο των Αρχαιοτήτων, με σημαντική συγγραφική, ερευνητική και διδακτική δραστηριότητα. Ασχολήθηκε επίσης ιδιαίτερα με τη νομοθεσία που διέπει τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Υπήρξε μέλος σημαντικών επιστημονικών και πολιτιστικών φορέων, μεταξύ των οποίων η Ένωση Αστικολόγων, η Εταιρεία Νομικών Βορείου Ελλάδος, η Μακεδονική Ένωση Εμπορικού Δικαίου και η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών.

Δήλωση της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη για την απώλεια της Γιάννας Καρύμπαλη-Τσίπτσιου

Πληροφορούμενη την απώλεια της Γιάννας Καρύμπαλη-Τσίπτσιου, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με ιδιαίτερη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια της Γιάννας Καρύμπαλη-Τσίπτσιου, εξέχουσας επιστήμονα, αλλά και βαθιά καλλιεργημένου ανθρώπου και υποδειγματικής δημόσιας λειτουργού. Η Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου, η Γιαννούλα για τους στενούς της ανθρώπους, διέγραψε μια εξαιρετικά γόνιμη ακαδημαϊκή πορεία στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεραπεύοντας επί δεκαετίες το αντικείμενο του Αστικού Δικαίου, διδάσκοντας εμπνευσμένα, αναδεχόμενη κομβικά διοικητικά καθήκοντα και καταλείποντας σημαντικό ερευνητικό έργο, με πολλές δημοσιεύσεις, ιδιαίτερα στο πεδίο της νομοθεσίας των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, του δικαίου του κτηματολογίου και του δικαίου των αρχαιοτήτων. Η θητεία της στη θέση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος -και προγενέστερα ως Αντιπροέδρου του Τελλογλείου Ιδρύματος Τεχνών- υπήρξε φυσική συνέχεια της προσφοράς της στα κοινά.

Από το 2019 μέχρι την πρόωρη απώλειά της, η Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου υπηρέτησε με αφοσίωση, μεράκι και ανυστεροβουλία το ΚΘΒΕ, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην επαναβεβαίωσή του ως κορυφαίου πολιτιστικού θεσμού όχι μόνο της Θεσσαλονίκης, αλλά ολόκληρης της χώρας. Συνδύασε με τον καλύτερο τρόπο τις βαθιές γνώσεις της με την εμπειρία της διοίκησης και πιστώνεται, μαζί με τους συνεργάτες της, την ανανεωμένη εξωστρέφεια και το όλο έκτυπο αποτύπωμα του ΚΘΒΕ στα πολιτιστικά μας πράγματα. Άνθρωπος προσιτός και απλός, προσηλωμένος στην αποτελεσματική δουλειά χωρίς εκζήτηση και άσκοπη δημοσιότητα, η Γιάννα υπήρξε, στην πολύχρονη συνεργασία μας, πολύτιμη συνεργάτιδα. Δυστυχώς, η απώλειά της έρχεται σε μια στιγμή που είχε ακόμη πολλά να δώσει και μας στερεί όχι μόνο τις υπηρεσίες της και την ευγενική μορφή, αλλά και τη φιλία της.

Στην οικογένειά της, τους μαθητές της και τους πολλούς φίλους της απευθύνω ειλικρινέστατα συλλυπητήρια».

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