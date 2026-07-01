Μιχάλης Μόσιος: Από το ΚΘΒΕ στον θρυλικό «Ταμτάκο» - Το δυστύχημα που του άλλαξε τη ζωή

Θλίψη σκόρπισε στον καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση θανάτου του θρυλικού «Ταμτάκου», Μιχάλη Μόσιου, σε ηλικία 79 ετών.

Την δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε με ανάρτησή του στα social media ο γιος του ηθοποιού με ένα κείμενο συγκινησιακά φορτισμένο.«Δεν το πιστεύω ότι γράφω αυτό το κείμενο...όμως με τεράστιο πόνο οφείλω να ανακοινώσω πως ο μπαμπάς μου, Μιχάλης Μόσιος, δυστυχώς έφυγε... Ο μεγαλύτερος μου εφιάλτης έγινε πραγματικότητα. Ήσουν ο πιο τίμιος άνθρωπος που έχω γνωρίσει, και σε ευχαριστώ που μου έδωσες τις ευαισθησίες σου, το ήθος σου, και μου έμαθες να είμαι τίμιος και αξιοπρεπής. Πήγες να βρεις τον αδερφό σου τον Στάθη που μοιραστηκατε τόσα πολλά, πριν κάνετε ακόμα καριέρα. Η μόνη φορά που σε είδα να κλαις σαν μωρό παιδί ήταν όταν έφυγε. Τώρα κι εμείς με την σειρά μας κλαίμε για εσένα. Το μόνο που με χαροποιεί (όσο είναι δυνατόν) είναι οτι έφυγες πλήρης, γεμάτος. Ένα ορφανό φτωχό παιδί, που κατάφερε να μοιράσει γέλιο και να τον αγαπήσει ο κόσμος. Θα κλείσω με ένα στιχάκι από ένα τραγούδι που είχα γράψει, για τον φόβο του να χάσω τον μπαμπά μου. Δεν ξέρω πως θα το αντέξω. Άμα σε χάσω μπαμπά. Θ'αφήσω τα κλειδιά μου απ'έξω. Μήπως και μπεις ξανά. Αντίο πατέρα μου».

Πώς δημιουργήθηκε ο ρόλος του «Ταμτάκου»

Ο Μιχάλης Μόσιος θεωρείται ως ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του. Είχε την τύχη να συνεργαστεί με μεγάλα ονόματα του χώρου, όπως η Ρένα Βλαχοπούλου, ο Κώστας Βουτσάς, ο Στάθης Ψάλτης και άλλοι.

Στο ευρύ κοινό έγινε γνωστός μέσω του κινηματογραφικού τσιγγάνου «Ταμτάκου» από την Αγία Βαρβάρα, ο οποίος φορούσε καρό σακάκια. Ο Μιχάλης Μόσιος ενσάρκωσε τον ρόλο σε 14 βιντεοταινίες, από το 1983 μέχρι και το 1990, αλλά και σε αρκετές επιθεωρήσεις.

Ο Μιχάλης Μόσιος ως «Ταμτάκος»

Ο Μιχάλης Μόσιος τη δεκαετία του 1970 έπαιζε τον γιο της Ρένας Βλαχοπούλου στο δημοτικό θέατρο Πειραιά στο έργο «Χαρτοπαίχτρα». Τότε ήταν που δημιούργησε τον Ταμτάκο. Στην ίδια παράσταση έπαιζε και ο αείμνηστος Θέμης Μάνεσης που έκανε τον “παπατζή”. Κάποια στιγμή ο Θέμης Μάνεσης και αναγκάστηκε να τον αντικαταστήσει. Πήρε από το βεστιάριο μια παλιά τραγιάσκα, ρούχα και περούκα ώστε να μην καταλάβει το κοινό ότι έκανε διπλό ρόλο και υποδύθηκε τον κλεφτοκοτά. Μόλις εμφανίστηκε στη σκηνή οι θεατές άρχισαν να γελάνε και τότε η Βλαχοπούλου του είπε: «Εσύ παιδί μου κάνεις για επιθεώρηση».

Η καριέρα

Ξεκίνησε την καριέρα του το 1972 στον κινηματογράφο με το έργο Αν ήμουν πλούσιος. Έπαιξε σε πάνω από πέντε τηλεοπτικές σειρές της ΕΡΤ και της ΥΕΝΕΔ, έχει πρωταγωνιστήσει σε εννέα ελληνικές κινηματογραφικές ταινίες, ενώ δεκατρία άλλα έργα του έχουν κυκλοφορήσει σε βιντεοκασέτες, και έχει παίξει σε πολλές θεατρικές παραστάσεις. Μέσα από την δημιουργία του αυθόρμητου και σατιρικού “Ταμτάκου” γνωρίστηκε και αγαπήθηκε από τον κόσμο.

Ο Μιχάλης Μόσιος ξεκίνησε τα πρώτα βήματα στο ελληνικό θέατρο στην Θεσσαλονίκη και στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Την περίοδο 1969-1972 συμμετείχε σε παραστάσεις αρχαίων Ελλήνων και ξένων συγγραφέων, όπως “Πλούτος” του Αριστοφάνη, “Αγαμέμνων” του Αισχύλου, “Βάτραχοι” του Αριστοφάνη, “Αντιγόνη” του Σοφοκλή, “Μάκβεθ” του Γουίλιαμ Σέξπιρ, “Φάουστ” του Γιόχαν Βόλφγκανγκ φον Γκαίτε, “Ένα Ονειρόδραμα” του Αυγούστου Στρίντμπεργκ, “Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας” του Ουίλιαμ Σαίξπιρ, “Ερωτόκριτος” του Βιτσέντζου Κορνάρου, “Ο Βασιλικός” του Αντωνίου Μάτεση, “Το Ζευγάρωμα” του Γρηγόριου Ξενόπουλου, “Οι Πίθηκοι” του Γρηγόρη Βαφιά και “Γεωργάκης Ολύμπιος – Εμμανουήλ Παππάς – Οι ρίζες” των Γιώργου Κιτσόπουλου και Θάνου Κωτσόπουλου.

Έπειτα ο Μιχάλης Μόσιος κατέβηκε στην Αθήνα, όπου συμμετείχε σε διάφορες παραστάσεις. Το 1972 συμμετείχε στην κινηματογραφική ταινία “Αν Ήμουν Πλούσιος” σε σκηνοθεσία του Στέλιου Τατασόπουλου και στην θεατρική παράσταση “Ριχάρδος Γ’” με τον Δημήτρη Χορν στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιώς. Την χειμερινή περίοδο 1972-1973 εμφανίστηκε στο Μοντέρνο Θέατρο και στην παράσταση “Τα Πατατάκια” του Άρνολντ Ουέσκερ, το 1973 στο Θέατρο Μινώα στην παράσταση “Θέλω Έρωτα Όχι Πόλεμο”, την περίοδο 1973-1974 συμμετείχε στην περιοδεία της παράστασης “Ο Σεΐχης Της Καβάλας” με την Ρένα Βλαχοπούλου, συνεργασία που ευδοκίμησε τα επόμενα έτη της μεταδικτατορικής Ελλάδας, όταν επέστρεψε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιώς και συμμετείχε την περίοδο 1974-1975 στην παράσταση “Παπαδόπουλος και Σία” και το 1975 στο ίδιο θέατρο στην παράσταση “Η Χαρτοπαίχτρα”.

Παρά την καριέρα του ως Ταμτάκος, ή μάλλον εξαιτίας αυτής, ο Μόσιος δεν δέχτηκε σοβαρές προτάσεις για να παίξει στο γυαλί: «Στην τηλεόραση ουσιαστικά δεν υπήρξα ποτέ. Μόνο σε κάποιες παλιές τηλεοπτικές σειρές εμφανίστηκα. Με ρωτάτε αν ήθελα να βρεθώ στην τηλεόραση; Και ποιος ηθοποιός δε θέλει να παίξει; Η δουλειά μας είναι αυτή, αλλά δεν μας φώναξαν», είχε πει ο ηθοποιός.

Το τροχαίο δυστύχημα, ο θάνατος της αρραβωνιαστικιάς του και η κατάθλιψη

Άλλο ένα άγνωστο σε πολλούς στοιχείο της προσωπικής ζωής του ήταν ότι την περίοδο που ο Μιχάλης Μόσιος προσπαθούσε να φτιάξει την καριέρα του συνέβη ένα περιστατικό που του άλλαξε την ζωή και λίγο έλλειψε μάλιστα να του την στερήσει. Είχε ένα πολύ σοβαρό τροχαίο με δίκυκλο, στο οποίο ο ίδιος τραυματίστηκε αλλά η αρραβωνιαστικιά του δεν είχε ανάλογη τύχη. Αφού νοσηλεύτηκε για λίγες μέρες, έχασε την μάχη και ξεψύχησε, γεγονός που κόστισε πολύ στον ηθοποιό ο οποίος κατόρθωσε να ξεπεράσει αυτό το χτύπημα κυρίως χάρη στην βοήθεια των φίλων του και αφού πέρασε ένα σημαντικό διάστημα όπου πάλεψε με την κατάθλιψη.

Ίσως ακόμη και αυτή η περσόνα που έφερε στο προσκήνιο περίπου ένα χρόνο μετά από το συγκεκριμένο περιστατικό να ήταν κομμάτι της απόπειράς του να αφήσει πίσω του εκείνη την τραγική περίοδο και να βρει ξανά το χαμόγελό του. Ένα χαμόγελο που τον συντρόφευε έκτοτε πάντοτε και το μοίραζε απλόχερα στους θεατές των παραστάσεων στις οποίες συνέχισε ακούραστα να συμμετέχει.

Ο έρωτας με την 18 χρόνια νεότερη σύζυγό του και τα δύο παιδιά

Ο Μιχάλης Μόσιος είχε πει για τη γνωριμία του με τη σύζυγό του: «Γνωριστήκαμε σε ένα τραπέζι μου φαίνεται, πέρασαν και πολλά χρόνια, σχεδόν 30. Είδα ένα πολύ ωραίο ξανθό κορίτσι-και τώρα είναι πολύ ωραία γυναίκα-και μου άρεσε, συζητούσαμε κι έτσι τα φτιάξαμε. Παντρευτήκαμε και έχουμε δύο παιδιά, μια κόρη 27 χρονών και τον γιο μου 25».

«Πετυχημένος είναι ένας γάμος, όταν κάνουν υποχωρήσεις και οι δυο. Μέσα σε τόσα χρόνια θα υπάρχουν τσακωμοί, το θέμα είναι να μην είναι τόσο μεγάλα τα προβλήματα που να φτάσεις σε σημείο να χωρίσεις. Πολλές φορές. Και τώρα μπορεί να τσακωθούμε. Της κάνω πλάκες, αλλά τώρα το έχει καταλάβει και μου λέει “α να χαθείς, παλιόγερε”». είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Μαζί έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, την Χρύσα και τον Γιάννη.

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