Δήμος Αθηναίων για τα σχολεία της Γκράβας: Θα παραμείνουν κλειστά μέχρι την ολοκλήρωση των ελέγχων

Snapshot Τα σχολεία της Γκράβας παραμείν κλειστά μέχρι ολοκλήρωση των ελέων και των παμβάσεων στιςταστάσεις φυσ αερίου.

Έχουν πραγματοποιηθεί τρεις τεχνικοί έλεγχοι και δύο έλεγχοι με το σύστημα Picarro χωρίς να εντοπιστεί διαρροή ή οσμή αερίου.

Ο τρίτος έλεγχος με το σύστημα Picarro βρίσκεται σε εξέλιξη και χρησιμοποιεί οπτική τεχνολογία λέιζερ υψηλής ευαισθησίας για την ανίχνευση διαρροών.

Προχωρούν οι παρεμβάσεις που υποδεικνύονται στα τεχνικά πορίσματα και ολοκληρώνεται η αναθεωρημένη μελέτη για τις εγκαταστάσεις.

Στο τέλος της εβδομάδας θα πραγματοποιηθεί έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο για αναλυτική ενημέρωση και λήψη αποφάσεων. Snapshot powered by AI

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία της Γκράβας μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και οι παρεμβάσεις στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Αθηναίων, θέτοντας ως προτεραιότητα την ασφάλεια της σχολικής κοινότητας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί τρεις τεχνικοί έλεγχοι και πραγματογνωμοσύνες, χωρίς να εντοπιστεί διαρροή. Παράλληλα, έχουν γίνει δύο έλεγχοι με το σύστημα Picarro, ενώ ο τρίτος βρίσκεται σε εξέλιξη σήμερα και αύριο.

Το συγκεκριμένο σύστημα χρησιμοποιεί οπτική τεχνολογία λέιζερ υψηλής ευαισθησίας για την ανίχνευση διαρροών και την εποπτεία δικτύων διανομής φυσικού αερίου. Για τους δύο προηγούμενους ελέγχους με το Picarro, ο Δήμος αναφέρει ότι «δεν ανιχνεύτηκε οσμή αερίου».

Παράλληλα, προχωρούν οι παρεμβάσεις που υποδεικνύονται στα τεχνικά πορίσματα, ενώ ολοκληρώνεται η αναθεωρημένη μελέτη για τις εγκαταστάσεις.

Στο τέλος της εβδομάδας θα πραγματοποιηθεί έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο. Στη συνεδρίαση θα παρουσιαστούν όλα τα πορίσματα, θα γίνει αναλυτική ενημέρωση και θα ληφθούν οι αναγκαίες αποφάσεις.

Η ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων

«Με προτεραιότητα την ασφάλεια της σχολικής κοινότητας, ο Δήμος συνεχίζει τους ελέγχους και τις παρεμβάσεις στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου των σχολείων της Γκράβας. Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 3 τεχνικοί έλεγχοι και πραγματογνωμοσύνες, χωρίς να εντοπιστεί καμία διαρροή. Επιπλέον, έχουν γίνει δύο έλεγχοι με το σύστημα Picarro, κατά τους οποίους δεν ανιχνεύτηκε οσμή αερίου. Σήμερα και αύριο πραγματοποιείται ο τρίτος έλεγχος με το ίδιο σύστημα, που αποτελεί την πιο προηγμένη τεχνολογία παγκοσμίως για την ανίχνευση διαρροών και την εποπτεία των δικτύων διανομής φυσικού αερίου, αξιοποιώντας οπτική τεχνολογία λέιζερ υψηλής ευαισθησίας. Παράλληλα, προχωράμε μεθοδικά στην υλοποίηση όλων των παρεμβάσεων που υποδεικνύονται στα τεχνικά πορίσματα, ενώ ολοκληρώνεται η αναθεωρημένη μελέτη για τις εγκαταστάσεις. Στο τέλος της εβδομάδας θα πραγματοποιηθεί έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, στο οποίο θα παρουσιαστούν όλα τα πορίσματα και θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση και λήψη των αναγκαίων αποφάσεων. Μέχρι την ολοκλήρωση των ελέγχων και των παρεμβάσεων, τα σχολεία της Γκράβας θα παραμείνουν κλειστά».

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