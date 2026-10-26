Λαμία: Τροχαίο σε διασταύρωση στο κέντρο της πόλης - Υλικές ζημιές σε 4 αυτοκίνητα

Snapshot Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη διασταύρωση των οδών Λεωσθένους - Δεδούση με Χαντζοπούλου στη Λαμία.

Το ασημί όχημα που κινείτο κανονικά συγκρούστηκε με σκουρόχρωμο όχημα που παραβίασε το STOP.

Το δεύτερο όχημα μετά τη σύγκρουση χτύπησε δύο παρκαρισμένα αυτοκίνητα στη γωνία.

Το ατύχημα προκάλεσε μόνο υλικές ζημιές σε τέσσερα αυτοκίνητα, χωρίς τραυματισμούς.

Το Τμήμα Τροχαίας Λαμίας κατέγραψε το συμβάν. Snapshot powered by AI

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (26/10/26) στη διασταύρωση των οδών Λεωσθένους - Δεδούση με Χαντζοπούλου.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, το ατύχημα σημειώθηκε όταν το ασημί όχημα που κατέβαινε κανονικά την οδό Χαντζοπούλου, χτύπησε σκουρόχρωμο όχημα που παραβίασε το STOP της οδού Λεωσθένους.

Μετά τη σύγκρουση το δεύτερο όχημα έφυγε και χτύπησε δύο έτερα οχήματα που ήταν παρκαρισμένα στη γωνία το ένα απέναντι από το άλλο.

Την «καραμπόλα» που ευτυχώς έδωσε μόνο υλικές ζημιές, κατέγραψε το Τμήμα Τροχαίας Λαμίας.

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες από το σημείο του ατυχήματος:

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