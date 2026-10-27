Πέλλα: Πατέρας και γιος συνελήφθησαν να σκάβουν σε ρέμα για να βρουν αρχαία αντικείμενα
Η σύλληψη έγινε το βράδυ της Δευτέρας
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- Πατέρας 55 ετών και γιος 18 ετών συνελήφθησαν την ώρα που έσκαβαν σε ρέμα στην Πέλλα για να βρουν αρχαία αντικείμενα.
- Η σύλληψη έγινε το βράδυ της Δευτέρας από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας.
- Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σκαπτικά εργαλεία που χρησιμοποιούσαν για την ανασκαφή.
Πατέρας και γιος συνελήφθησαν το βράδυ της Δευτέρας την ώρα που έσκαβαν σε ρέμα στην περιοχή της Πέλλας για να βρουν αρχαία.
Σύμφωνα με το thestival.gr, ένας 55χρονος και ένας 18χρονος εντοπίστηκαν σε ρέμα της Πέλλας να έχουν προβεί σε ανασκαφή με σκοπό την ανεύρεση αρχαίων αντικειμένων.
Αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας τους εντόπισαν και τους πέρασαν χειροπέδες.
Παράλληλα, στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα σκαπτικά εργαλεία.
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