Λαύριο: Συνελήφθη 43χρονος για μεταφορά 18 κιλών κοκαΐνης - Βρέθηκαν σε ειδική κρύπτη οχήματος

Snapshot Συνελήφθη 43χρονος Βρετανός στο λιμάνι του Λαυρίου με 18 κιλά κοκαΐνης κρυμμένα σε ειδική κρύπτη οχήματος.

Βρέθηκαν 127 πλαστικές συσκευασίες κοκαΐνης στον χώρο αποσκευών, σε κρύπτη που άνοιγε με συγκαλυμμένο κουμπί.

Η ναρκωτική ουσία κατασχέθηκε και θα αποσταλεί για εργαστηριακή εξέταση στο Γενικό Χημείο του Κράτους.

Το οικονομικό όφελος από τη διακίνηση της ποσότητας κοκαΐνης εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1,3 εκατομμύριο ευρώ σε επίπεδο λιανικής. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη ενός 43χρονου υπηκόου Βρετανίας προχώρησαν τη Δευτέρα οι Αρχές του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, καθώς εντοπίστηκαν στο αμάξι του 18 κιλά κοκαΐνης.

Ειδικότερα, ο 43χρονος εισήλθε στο λιμάνι του Λαυρίου με δικό του όχημα, το οποίο έλεγξαν στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά με ειδικό σκύλο ανίχνευσης ναρκωτικών. Σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη στον χώρο των αποσκευών, ο άνδρας είχε κρύψει 127 πλαστικές συσκευασίες οι οποίες περιείχαν κοκαΐνη συνολικού βάρους 18,113 κιλών.

Όπως διαπιστώθηκε, η ειδική κρύπτη άνοιγε με ειδικό συγκαλυμμένο κουμπί που δεν αποτελούσε μέρος του αυτοκινήτου.

Ο 43χρονος συνελήφθη, ενώ κατασχεθείσα ποσότητα ναρκωτικών πρόκειται να αποσταλεί στο Γενικό Χημείο του Κράτους για τη διενέργεια εργαστηριακής εξέτασης. Το συνολικό προσδοκώμενο οικονομικό όφελος από τη διακίνηση της παραπάνω ποσότητας, εκτιμάται ότι υπερβαίνει το ποσό του 1.300.000 ευρώ σε επίπεδο λιανικής.

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