Από το έπος του ’40 στο Ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων: Πόσο καλά γνωρίζουν οι Έλληνες την Ιστορία;

Snapshot Η 28η Οκτωβρίου γιορτάζεται ως η επέτειος του «Όχι» του Ιωάννη Μεταξά στην Ιταλία, που οδήγησε στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο του 1940.

Υπάρχει σύγχυση ανάμεσα στους πολίτες σχετικά με τη σημασία και τη χρονολογία της 28ης Οκτωβρίου, με κάποιους να την συγχέουν με άλλες επετείους.

Το Ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων είναι λιγότερο γνωστό στους πολίτες, με πολλούς να μην γνωρίζουν ή να έχουν ασαφή εικόνα για το γεγονός.

Το γκάλοπ του Newsbomb ανέδειξε διαφορές στη γνώση των ιστορικών γεγονότων μεταξύ των Ελλήνων πολιτών. Snapshot powered by AI

«1840», «γιορτάζουμε το 1821», «τότε μπήκαν οι Γερμανοί στην Ελλάδα»…

Αυτές ήταν μερικές από τις απαντήσεις που έδωσαν πολίτες όλων των ηλικιών στο γκάλοπ του Newsbomb για την 28η Οκτωβρίου και το Ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων. Άλλοι μπέρδεψαν τις ιστορικές επετείους, ενώ, ένας νεαρός αναφερόμενος στο Ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων, ένας νεαρός είπε ότι οι Γερμανοί έκαψαν την πόλη και έκανε λόγο για φωτογραφίες από την εκτέλεση Ελλήνων, οι οποίες ήρθαν στο φως της δημοσιότητας φέτος (σ.σ. αναφερόταν στις φωτογραφίες των 200 Ελλήνων που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή).

Το Newsbomb βγήκε στους δρόμους και ρώτησε τους πολίτες τι γνωρίζουν για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου και το ιστορικό «Όχι», αλλά και για το Ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων. Οι απαντήσεις είχαν ενδιαφέρον, με ορισμένους να απαντούν σωστά, άλλους να μπερδεύουν τις ιστορικές επετείους και κάποιους να παραδέχονται ότι δεν γνωρίζουν τι συνέβη.

«Τι γιορτάζουμε την 28η Οκτωβρίου;» ήταν η πρώτη ερώτηση του γκάλοπ. Αρκετοί από τους πολίτες που συμμετείχαν γνώριζαν ότι πρόκειται για την επέτειο του «Όχι» που συνδέεται με τον Ιωάννη Μεταξά και την άρνηση της Ελλάδας στο ιταλικό τελεσίγραφο, τα ξημερώματα της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Ωστόσο, δεν έλειψαν και οι απαντήσεις που φανέρωσαν σύγχυση. «Το ’21, την Επανάσταση», ανέφερε ένας από τους ερωτηθέντες, ενώ άλλος μπέρδεψε τη χρονολογία, απαντώντας «1840». Άλλοι γνώριζαν ότι το «Όχι» αφορούσε την Ιταλία, αλλά δυσκολεύτηκαν να εξηγήσουν με ακρίβεια τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ειπώθηκε.

Δείτε το βίντεο του Newsbomb - Εικόνα: Χάρης Γκίκας:

Όσοι απάντησαν σωστά αναφέρθηκαν στην άρνηση του Ιωάννη Μεταξά να αποδεχθεί τις απαιτήσεις της Ιταλίας, η οποία ζητούσε την ελεύθερη διέλευση των στρατευμάτων της από την Ελλάδα και την κατάληψη στρατηγικών σημείων. Η άρνηση αυτή σηματοδότησε την έναρξη του Ελληνοϊταλικού Πολέμου.

«Γνωρίζετε τι συνέβη στο Ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων;» ήταν η δεύτερη ερώτηση, με τις απαντήσεις να δείχνουν ότι το συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός δεν ήταν εξίσου γνωστό σε όλους.

«Όχι, δεν το ξέρω», απάντησε χαρακτηριστικά ένας πολίτης, ενώ άλλος θυμόταν ότι είχαν χάσει τη ζωή τους πολλοί άνθρωποι, χωρίς να γνωρίζει περισσότερες λεπτομέρειες. «Κάτι είχα διαβάσει», ανέφερε ένας νεαρός, παραδεχόμενος ότι δεν είχε σαφή εικόνα για τα γεγονότα.

Ένας νεαρός ανέφερε ότι οι Γερμανοί έκαψαν την πόλη, προσθέτοντας πως είχε διαβάσει σχετικά με το Ολοκαύτωμα και είχε δει φωτογραφίες που ήρθαν πρόσφατα στο φως της δημοσιότητας (σ.σ. αναφερόμενος στις φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 Ελλήνων στην Καισαριανή από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής, την Πρωτομαγιά του 1944).

Έπαρση της σημαίας στο Λευκό Πύργο - Είκοσι ένας (21) κανονιοβολισμοί από ουλαμό πυροβολικού. Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026 Eurokinissi

Τι γιορτάζουμε την 28η Οκτωβρίου

Την 28η Οκτωβρίου 1940 γιορτάζουμε την επέτειο του ιστορικού «Όχι», όταν η Ελλάδα αρνήθηκε να δεχτεί τις απαιτήσεις της φασιστικής Ιταλίας. Τα ξημερώματα εκείνης της ημέρας, ο Ιταλός πρέσβης Εμανουέλε Γκράτσι επισκέφθηκε τον τότε πρωθυπουργό Ιωάννη Μεταξά στην κατοικία του στην Κηφισιά και του επέδωσε τελεσίγραφο, με το οποίο η Ιταλία ζητούσε να επιτραπεί η είσοδος των στρατευμάτων της στην Ελλάδα και η κατάληψη στρατηγικών σημείων.

Στρατιωτική παρέλαση στην Θεσσαλονίκη για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025. Eurokinissi

Ο Μεταξάς αρνήθηκε να αποδεχτεί τις απαιτήσεις, με τη στάση του να συνοψίζεται στη φράση «Alors, c’est la guerre», δηλαδή «Λοιπόν, αυτό σημαίνει πόλεμος». Η φράση αυτή αποδίδεται στη συνομιλία του με τον Γκράτσι, ενώ το ιστορικό «Όχι» καθιερώθηκε μέσα από τον Τύπο και τον τρόπο με τον οποίο αποτυπώθηκε η ελληνική άρνηση.

Στρατιωτική παρέλαση στην Θεσσαλονίκη για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025. Eurokinissi

Λίγες ώρες αργότερα, τα ιταλικά στρατεύματα εισέβαλαν στην Ελλάδα από τα ελληνοαλβανικά σύνορα, ξεκινώντας τον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο.

Η 28η Οκτωβρίου έγινε σύμβολο αντίστασης, ενότητας και αγώνα για την ελευθερία.

Τι συνέβη στο Ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων - Η μαύρη σελίδα της Κατοχής

Το Ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων αποτελεί ένα από τα πιο φρικτά εγκλήματα που διέπραξαν οι γερμανικές δυνάμεις κατοχής στην Ελλάδα κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Στις 13 Δεκεμβρίου 1943, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Καλάβρυτα», οι Γερμανοί στρατιώτες συγκέντρωσαν τους κατοίκους της πόλης και χώρισαν τους άνδρες και τα αγόρια μεγαλύτερης ηλικίας από τις γυναίκες και τα παιδιά. Οι γυναίκες και τα μικρά παιδιά οδηγήθηκαν στο σχολείο, ενώ οι άνδρες και τα μεγαλύτερα αγόρια μεταφέρθηκαν στην περιοχή του λόφου Καπή.

Εκεί, οι γερμανικές δυνάμεις εκτέλεσαν μαζικά τους άνδρες και τα αγόρια, ενώ ελάχιστοι κατάφεραν να επιζήσουν. Την ίδια ημέρα, οι Γερμανοί πυρπόλησαν σπίτια και κτίρια, καταστρέφοντας μεγάλο μέρος της πόλης. Οι γυναίκες και τα παιδιά κατάφεραν να βγουν από το φλεγόμενο σχολείο, όμως βρέθηκαν αντιμέτωποι με την απώλεια των δικών τους ανθρώπων και την καταστροφή του τόπου τους. Η σφαγή άφησε πίσω της εκατοντάδες νεκρούς και οικογένειες που ξεκληρίστηκαν.

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