28η Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα

Snapshot Την 28η Οκτωβρίου τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα κινηθούν με πρόγραμμα Κυριακής/αργιών λόγω μαθητικών παρελάσεων και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Ο σταθμός Μετρό «Σύνταγμα» θα κλείσει στις 08:00 λόγω της κεντρικής μαθητικής παρέλασης και οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς στάση.

Οι γραμμές τραμ 6 και 7 θα έχουν τροποποιήσεις δρομολογίων κατά τη διάρκεια των εορταστικών εκδηλώσεων.

Από 25 έως 29 Οκτωβρίου πέντε σταθμοί της Γραμμής 3 θα κλείνουν νωρίτερα στις 21:40 λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών.

Για την κάλυψη των κλειστών σταθμών της Γραμμής 3, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ25 από τις 21:40 έως τη λήξη της κυκλοφορίας. Snapshot powered by AI

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αλλαγές στα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου.

Αραιωμένα αναμένονται τα δρομολόγια όλων των μέσων, καθώς θα κινηθούν με πρόγραμμα Κυριακής/αργιών.

Μαθητικές παρελάσεις διοργανώνονται από το πρωί σε κεντρικούς δρόμους και πλατείες, με τα δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ να τροποποιούνται προσωρινά, κατόπιν υποδείξεων της Τροχαίας και εντολών της ΕΛ.ΑΣ.

Σημειώνεται ότι οι αλλαγές δρομολογίων και οι κλειστοί δρόμοι αναμένεται να διατηρηθούν έως το μεσημέρι, που θα λήξουν οι μαθητικές παρελάσεις.

Τι θα γίνει με μετρό και τραμ

Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ., ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα» αναμένεται να κλείσει στις 08:00, λόγω της κεντρικής μαθητικής παρέλασης, με τους συρμούς να διέρχονται χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Παράλληλα, αλλαγές αναμένονται και στο τραμ, στη Γραμμή 6 «Πικροδάφνη – Σύνταγμα» και στη Γραμμή 7 «Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα Πειραιά».

Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται μετά την ολοκλήρωση των εορταστικών εκδηλώσεων.

Οι ακριβείς αλλαγές στα δρομολόγια και οι ώρες εφαρμογής τους θα επιβεβαιωθούν από τις επίσημες ανακοινώσεις του ΟΑΣΑ και της ΕΛ.ΑΣ.

Κλείνουν νωρίτερα 5 σταθμοί μετρό της Γραμμής 3

Υπενθυμίζεται ότι από την Κυριακή 25 έως και την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου οι σταθμοί «Εθνική Άμυνα», «Χολαργός», «Νομισματοκοπείο», «Αγία Παρασκευή» και «Χαλάνδρι» θα κλείνουν στις 21:40 το βραδύ, 2μιση ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας, λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί (για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη, από τις 21:40 ως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό) την προσωρινή λεωφορειακή Γραμμή Χ25 «Στ. Μετρό Κατεχάκη – Στ. Μετρό Δ. Πλακεντίας», η οποία θα περνάει από όλους τους κλειστούς σταθμούς και θα συνδέει τον σταθμό Κατεχάκη με τον σταθμό Δ. Πλακεντίας.

Οι τελευταίοι συρμοί, πριν το κλείσιμο των σταθμών, θα αναχωρούν:

από ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ προς Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:06,

από ΣΥΝΤΑΓΜΑ προς ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:30

από ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ προς ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:40

από ΧΟΛΑΡΓΟ προς ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:42

από ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ προς ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:44

από ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ προς ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:46

από ΧΑΛΑΝΔΡΙ προς ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:47

από Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:30

από ΧΑΛΑΝΔΡΙ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:31

από ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:33

από ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:35

από ΧΟΛΑΡΓΟ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:36

από ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:38

Δρομολόγια από/προς Αεροδρόμιο

Τελευταίοι συρμοί:

από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 21:06

από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:10.

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