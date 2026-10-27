28η Οκτωβρίου: Σε ισχύ από σήμερα τα έκτακτα μέτρα της Τροχαίας

Έκτακτα μέτρα της Τροχαίας και απαγόρευση κίνησης φορτηγών στα εθνικά δίκτυα για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου

Γιάννης Φιλιππάκος

28η Οκτωβρίου: Σε ισχύ από σήμερα τα έκτακτα μέτρα της Τροχαίας
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Από τις 27 έως τις 28 Οκτωβρίου 2026 εφαρμόζονται έκτακτα μέτρα τροχαίας και απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στα εθνικά δίκτυα.
  • Τα μέτρα περιλαμβάνουν αυξημένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και συνεργεία για την αντιμετώπιση επικίνδυνων παραβάσεων οδήγησης.
  • Απαγορεύεται η κυκλοφορία φορτηγών την Τρίτη 27/10 από τις 16:00 έως τις 22:00 και την Τετάρτη 28/10 από τις 16:00 έως τις 23:00.
  • Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς να κάνουν τεχνικό έλεγχο στα οχήματά τους, να τηρούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και να αποφεύγουν τη χρήση κινητών και την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.
  • Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χρήση ζωνών ασφαλείας, προστατευτικών κρανών και παιδικών καθισμάτων για την ασφάλεια των επιβατών.
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Αυξημένα μέτρα για την ομαλή μετακίνηση των οδηγών και την οδική ασφάλεια, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και απαγορεύσεις στην κίνηση των φορτηγών στα εθνικά δίκτυα, αλλά και ειδικά συνεργεία για τον εντοπισμό των επικίνδυνων παραβάσεων, έχει προγραμματίσει το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, ενόψει του εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου 2026.

Τα μέτρα τροχονομικής αστυνόμευσης θα εφαρμοστούν από Τρίτη (27-10-2026) έως και την Τετάρτη (28-10-2026), σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας.

Ειδικότερα, τα μέτρα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, περιλαμβάνουν:

  • αστυνόμευση του οδικού δικτύου κατά τομείς, βάσει των ιδιαίτερων κυκλοφοριακών συνθηκών κάθε περιοχής,
  • αυξημένη αστυνομική παρουσία και στοχευμένη αστυνόμευση στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου παρατηρείται συχνότητα πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων,
  • εντατικά μέτρα τροχαίας αστυνόμευσης στις εισόδους-εξόδους μεγάλων αστικών κέντρων, όπου παρατηρείται αυξημένη ροή διέλευσης,
  • ειδικές δράσεις και αυξημένα μέτρα τροχαίας εντός των πόλεων,
  • αυξημένα μέτρα τροχαίας σε χώρους όπου παρατηρείται μαζική συγκέντρωση επιβατών (αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμοί, κ.λπ.),
  • συγκρότηση συνεργείων γενικών και ειδικών τροχονομικών ελέγχων, εστιάζοντας την προσοχή στη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων, καθώς και παραβάσεων που βάσει στατιστικών στοιχείων ευθύνονται για την πρόκληση σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων (υπερβολική ταχύτητα, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αντικανονικό προσπέρασμα, χρήση κινητών τηλεφώνων κατά την οδήγηση, μη χρήση προστατευτικού κράνους και ζώνης ασφαλείας, παραβίαση διπλής διαχωριστικής κλπ, μη χρήση ειδικών μέσων συγκράτησης και προστασίας, όπως καθισμάτων, ζωνών ασφαλείας κ.λ.π., κατά τη μεταφορά παιδιών με οχήματα, οδήγηση οχημάτων από ανηλίκους και άτομα που δε διαθέτουν άδεια ικανότητας οδήγησης, οδήγηση για επίδειξη ικανότητας, κυκλοφορία οχημάτων, τα οποία δεν έχουν υποβληθεί σε τακτικό ή έκτακτο τεχνικό έλεγχο εντός της καθοριζόμενης προθεσμίας, φθαρμένα ελαστικά),
  • έγκαιρη εξασφάλιση συνεργασίας και συντονισμού με όλους τους συναρμόδιους φορείς - Υπηρεσίες, όπου αυτό απαιτείται,
  • ενημέρωση των πολιτών μέσω των αρμοδίων Υπηρεσιών επικοινωνίας του Σώματος, σε κάθε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η ευρεία πληροφόρηση του κοινού για την ύπαρξη τυχόν κυκλοφοριακών και άλλων προβλημάτων.

Επιπλέον, καθ' όλη τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων, θα βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τόσο το προσωπικό, όσο και τα μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας, κυρίως των Υπηρεσιών Τροχαίας. Συγκεκριμένα, θα διατεθούν περιπολικά, μοτοσικλέτες και συμβατικά οχήματα, με το ανάλογο προσωπικό και εξοπλισμό για την αποτελεσματική αστυνόμευση του οδικού δικτύου της χώρας.

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Κατά την εορταστική περίοδο θα ισχύουν οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων, όπως προβλέπονται από την σχετική νομοθεσία, ως εξής:

1. Για την έξοδο από τις μεγάλες πόλεις, την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2026 και από ώρα 16:00 έως 22:00.

2. Για την επιστροφή, την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026 και από ώρα 16:00 έως 23:00.

Οδηγίες προς τους πολίτες

Για την ασφαλή μετακίνηση και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων η Ελληνική Αστυνομία συνιστά στους πολίτες:

  • Πριν ταξιδέψουν να κάνουν τεχνικό έλεγχο στο όχημά τους και να ενημερώνονται για την κατάσταση του οδικού δικτύου και τις καιρικές συνθήκες.
  • Να είναι ιδιαιτέρα προσεκτικοί κατά την οδήγηση και να τηρούν τους κανόνες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
  • Να σέβονται τις οδικές σημάνσεις και να συμμορφώνονται στις υποδείξεις των τροχονόμων.
  • Να μη χρησιμοποιούν κατά την οδήγηση κινητά τηλέφωνα ή άλλες συσκευές που αποσπούν την προσοχή τους.
  • Να μην καταναλώνουν οινοπνευματώδη ποτά, εφόσον πρόκειται να οδηγήσουν.
  • Να προστατεύουν τα παιδιά που επιβαίνουν στο όχημα, κάνοντας χρήση των παιδικών καθισμάτων.
  • Να «φορούν» απαραίτητα τις ζώνες ασφαλείας, όπως και τα κράνη στις μοτοσικλέτες.
  • Να μην υπερεκτιμούν τις οδηγικές τους ικανότητες και τις τεχνικές δυνατότητες των οχημάτων τους.
  • Να σέβονται και να προστατεύουν τους συνεπιβάτες και τους συνανθρώπους τους που χρησιμοποιούν το οδικό δίκτυο, οδηγώντας το όχημά τους με υπευθυνότητα και περίσκεψη

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