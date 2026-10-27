Δένδιας: «Το 1940 η Ελλάδα επέλεξε την αντίσταση αντί για την υποταγή» - Το επίκαιρο μήνυμα

Ημερήσια Διαταγή Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940

Μάνος Χατζηγιάννης, Επιμέλεια

Δένδιας: «Το 1940 η Ελλάδα επέλεξε την αντίσταση αντί για την υποταγή» - Το επίκαιρο μήνυμα
ΕΘΝΙΚΑ
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  • Το 1940 η Ελλάδα επέλεξε την αντίσταση αντί της υποταγής, διατηρώντας το δικαίωμα να ορίζει τη μοίρα της με το «ΟΧΙ» και τη θυσία χιλιάδων Ελλήνων.
  • Η ελευθερία και η εθνική κυριαρχία απαιτούν συνεχή υπεράσπιση και αξιόπιστη αποτροπή, που βασίζεται στην ισχύ των Ενόπλων Δυνάμεων.
  • Η «Ατζέντα 2030» στοχεύει στον μετασχηματισμό των Ενόπλων Δυνάμεων με νέες τεχνολογίες, δομές και εξοπλισμούς για την αποτελεσματική αποτροπή στο σύγχρονο περιβάλλον ασφαλείας.
  • Η ενίσχυση της εφεδρείας, η ανάπτυξη εγχώριου αμυντικού οικοσυστήματος και η κυβερνοάμυνα είναι κρίσιμες για την προστασία της κυριαρχίας και την αποτροπή τετελεσμένων.
  • Ο Νίκος Δένδιας αναγνωρίζει την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό του προσωπικού ως καθοριστικό παράγοντα για την εθνική ασφάλεια και την αμυντική ικανότητα της Ελλάδας.
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Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, αναφέρει στην Ημερήσια Διαταγή του για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, απευθυνόμενος στους Αξιωματικούς, Υπαξιωματικούς, Στρατιώτες, Ναύτες, Σμηνίτες, Εθνοφύλακες, Εφέδρους και το Πολιτικό Προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων:

«Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Στρατιώτες, Ναύτες, Σμηνίτες, Εθνοφύλακες, Έφεδροι και Πολιτικό Προσωπικό,

Η 28η Οκτωβρίου δεν αποτελεί απλώς κορυφαία στιγμή της Εθνικής μας Ιστορίας.

Αποτελεί διαχρονικό υπόδειγμα εθνικής στάσης.

Το 1940 η Ελλάδα κλήθηκε να επιλέξει ανάμεσα στην υποταγή και στην αντίσταση.

Με πλήρη επίγνωση του δυσμενούς συσχετισμού ισχύος, επέλεξε την αντίσταση.

Το «ΟΧΙ» υπήρξε η απόφαση του Ελληνικού Λαού να διατηρήσει το δικαίωμα να ορίζει τη μοίρα του και να μην αποδεχθεί την επιβολή ξένης βούλησης.

Η απόφαση αυτή δεν περιορίστηκε σε μια διακήρυξη.

Υποστηρίχθηκε στο πεδίο της μάχης και σφραγίστηκε με τη θυσία χιλιάδων Ελλήνων.

Αυτό είναι το ουσιαστικό περιεχόμενο της σημερινής Επετείου.

Η Ελευθερία προϋποθέτει βούληση υπεράσπισής της.

Η Εθνική Κυριαρχία απαιτεί διαρκή προάσπιση. Το Διεθνές Δίκαιο αποτελεί το θεμέλιο των διεθνών σχέσεων, αλλά η εφαρμογή και η προστασία των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτό προϋποθέτουν αξιόπιστη δυνατότητα αποτροπής.

Για την Ελλάδα, η αποτροπή αποτελεί προϋπόθεση για τη διατήρηση της ειρήνης, της ασφάλειας και της ελευθερίας των εθνικών της επιλογών.

Η σημερινή διεθνής πραγματικότητα καθιστά την απαίτηση αυτή ακόμη πιο επιτακτική.

Αναθεωρητικές πρακτικές, απόπειρες δημιουργίας τετελεσμένων μέσω στρατιωτικής ισχύος και η ταχύτατη εξέλιξη της τεχνολογίας μεταβάλλουν το περιβάλλον ασφαλείας και τη φύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Η προσαρμογή σε αυτή την πραγματικότητα δεν αποτελεί επιλογή.

Συνιστά Εθνικό Καθήκον.

Αυτή την εκπλήρωση του εθνικού καθήκοντος υπηρετεί η «Ατζέντα 2030».

Τη συγκρότηση Ενόπλων Δυνάμεων ικανών να εξασφαλίζουν στην Ελλάδα την αποτρεπτική ισχύ που απαιτείται για να διαμορφώνει και να υπερασπίζεται αυτοτελώς τις επιλογές του Ελληνικού λαού.

Να προστατεύει αποτελεσματικά την Κυριαρχία και τα Κυριαρχικά της Δικαιώματα, όπως αυτά απορρέουν από το Διεθνές Δίκαιο.

Να αποτρέπει τη δημιουργία τετελεσμένων και κάθε απόπειρα επιβολής εις βάρος της.

Γι’ αυτό μετασχηματίζουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Με τη νέα Δομή Δυνάμεων, τον μακροπρόθεσμο προγραμματισμό των αμυντικών εξοπλισμών, την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών, την «Ασπίδα του Αχιλλέα», τις νέες πλατφόρμες, τα αυτόνομα συστήματα, την Κυβερνοάμυνα, την ενίσχυση της Εφεδρείας και την ανάπτυξη εγχώριου οικοσυστήματος αμυντικής καινοτομίας.

Ο μετασχηματισμός αυτός αποβλέπει στη διαμόρφωση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων που απαιτεί η αποτελεσματική αποτροπή στο σύγχρονο περιβάλλον ασφαλείας ενόψει των τεχνολογικών εξελίξεων.

Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Στρατιώτες, Ναύτες, Σμηνίτες, Εθνοφύλακες, Έφεδροι και Πολιτικό Προσωπικό,

Ο καθοριστικός συντελεστής αυτής της προσπάθειας είστε εσείς.

Σε κάθε έναν και κάθε μία από εσάς εκφράζω τον σεβασμό μου και την ευγνωμοσύνη μου για την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό και την προσήλωσή σας στο συνταγματικό σας καθήκον.

Αποτελείτε την έμπρακτη εγγύηση της Εθνικής Ασφάλειας και της αμυντικής ικανότητας της Πατρίδας.

Το παράδειγμα της 28ης Οκτωβρίου του 1940 προσδιορίζει και σήμερα το μέγεθος της ευθύνης μας.

Ζήτω η 28η Οκτωβρίου 1940.

Ζήτω οι Ένοπλες Δυνάμεις!

Ζήτω η Ελλάς!»

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