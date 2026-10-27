28η Οκτωβρίου: Συγκίνηση και υπερηφάνεια στη μαθητική παρέλαση της Θεσσαλονίκης

Snapshot Η μαθητική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη για 28η Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε με καλό καιρό και μεγάλη συγκίνηση.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με κατάθεση στεφάνων από μαθητικές αντιπροσωπείες στο Ηρώο της ΑΣΔΗΜ.

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στην οδό Τσιμισκή για να παρακολουθήσει και να τιμήσει την Εθνική Επέτειο.

Την παρέλαση συνόδευσε η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης, παίζοντας γνωστά εμβατήρια.

Στην παρέλαση παρευρέθηκαν υψηλόβαθμοι κυβερνητικοί και τοπικοί εκπρόσωποι, μεταξύ των οποίων υφυπουργοί και βουλευτές. Snapshot powered by AI

Με συγκίνηση και υπερηφάνεια ολοκληρώθηκε η μαθητική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη από τα δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια της περιοχής.

Η παρέλαση ξεκίνησε σήμερα στις 11:00 μετά την κατάθεση στεφάνων από αντιπροσωπείες μαθητών στο Ηρώο της ΑΣΔΗΜ. Ο καιρός ήταν καλός και πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στην οδό Τσιμισκή για να παρακολουθήσει τους μαθητές και τις μαθήτριες και να τιμήσει την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Την παρέλαση συνόδευσε και η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης, παίζοντας γνωστά εμβατήρια.

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ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI Eurokinissi

ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Το παρών έδωσαν ο υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης, Κώστας Γκιουλέκας, ο υφυπουργός Παιδείας, Νίκος Παπαϊωάννου, η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Έλενα Ράπτη, ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κώστας Γιουτίκας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ και βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης, Στράτος Σιμόπουλος, η βουλευτής επικρατείας της ΝΔ, Νεφέλη Χατζηιωαννίδου, η βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ, Ράνια Θρασκιά και ο βουλευτής Κιλκίς του ΠΑΣΟΚ, Πέτρος Παππάς.

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ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI Eurokinissi

ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI Eurokinissi

ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI Eurokinissi

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ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI Eurokinissi

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