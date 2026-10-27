Pizza Fan: Ο Αντάρας αρνήθηκε τις κατηγορίες για φοροδιαφυγή - «Να πληρώσω, να φύγω»

Snapshot Ο ιδιοκτήτης της Pizza Fan αρνήθηκε τις κατηγορίες για φοροδιαφυγή 25 εκατ. ευρώ και την ηγεσία εγκληματικής οργάνωσης.

Δήλωσε πρόθυμος να υποβάλει τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις και να πληρώσει τους φόρους που ενδεχομένως οφείλει.

Στη δικογραφία εμπλέκονται συνολικά 126 άτομα, με 13 να απολογούνται μέχρι στιγμής, όλοι αρνούμενοι τις κατηγορίες. Snapshot powered by AI

Ενώπιον του ανακριτή βρέθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (27/10) ο ιδιοκτήτης της Pizza Fan, Κωνσταντίνος Αντάρας, προκειμένου να απολογηθεί για το «πάρτι» φοροδιαφυγής 25 εκατ. ευρώ, με τις πειραγμένες αποδείξεις και τις «κερασμένες» πίτσες.

Η απολογία του διήρκησε περίπου δύο ώρες και κατά τη διάρκειά της κλήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τη φοροδιαφυγή, τη διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης που του αποδίδεται αλλά και για το ένα εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά που βρέθηκε σε κρύπτη στο σπίτι του.

Ο ιδιοκτήτης της Pizza Fan, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται και όπως έκανε γνωστό ο δικηγόρος του ο επιχειρηματίας θα δήλωνε πρόθυμος να προχωρήσει στις απαραίτητες τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις, ώστε να καταβληθούν οι φόροι που ενδεχομένως προκύψουν από τον έλεγχο. Μάλιστα φέρεται να ζήτησε να πληρώσει τα ποσά που οφείλει και να αφεθεί ελεύθερος.

Σημειώνεται ότι σήμερα στα δικαστήρια έχουν οδηγηθεί 13 άτομα. Όλοι τους είναι αντιμέτωποι με σωρεία κακουργημάτων και στο σύνολό τους αρνούνται τις κατηγορίες.

Σε βάρος των εμπλεκομένων έχουν ασκηθεί, κατά περίπτωση, κακουργηματικές διώξεις για:

Συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

Φοροδιαφυγή άνω των 150.000 ευρώ, μέσω μη απόδοσης ΦΠΑ και ανακριβών δηλώσεων εισοδήματος.

Άμεση συνέργεια στις παραπάνω πράξεις.

Ιδιαίτερα διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Σημειώνεται ότι στη δικογραφία, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας περιλαμβάνονται 126 πρόσωπα.

Υπενθυμίζεται ότι χθες Δευτέρα (26/10) στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι πρώτοι δέκα κατηγορούμενοι, οι οποίοι μεταφέρθηκαν από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.

Η διαδικασία συνεχίζεται σήμερα με νέες απολογίες, πέρα από εκείνη του ιδιοκτήτη της αλυσίδας.

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