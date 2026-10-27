Pizza Fan: Σε διαφορετική γραμμή Αντάρας και «υπαρχηγός» για τα «κεράσματα»

Snapshot Ο ιδιοκτήτης της Pizza Fan αρνήθηκε την κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης και απέδωσε την παράνομη χρήση του «κεράσματος» στους καταστηματάρχες.

Ο φερόμενος ως υπαρχηγός υποστήριξε ότι γνώριζε τη διαδικασία αλλά ήταν αντίθετος και είχε εκφράσει αντιρρήσεις.

Ο ιδιοκτήτης υπογράμμισε τη συνεισφορά της επιχείρησης στην οικονομία και τόνισε ότι οι κατηγορίες αφορούν μόνο φορολογικά αδικήματα.

Στις απολογίες συνεχίζονται οι διαφορές στις εξηγήσεις για το «κέρασμα», που εξετάζονται από τον ανακριτή.

Δέκα κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματική εγγύηση κατά την πρώτη ημέρα απολογιών. Snapshot powered by AI

Διαφορετική γραμμή ως προς την πρακτική του «κεράσματος» φαίνεται να χαράζουν στις απολογίες τους ο ιδιοκτήτης της Pizza Fan και ο φερόμενος ως υπαρχηγός της οργάνωσης, στην υπόθεση της μεγάλης φορολογικής απάτης. Ο άνθρωπος που περιγράφεται στη δικογραφία ως το δεξί χέρι του ιδιοκτήτη υποστήριξε ότι γνώριζε τη διαδικασία, αλλά ήταν αντίθετος και είχε εκφράσει τις αντιρρήσεις του, την ώρα που ο φερόμενος ως αρχηγός παραδέχθηκε ότι γνώριζε την παράνομη χρήση του «κεράσματος» από καταστηματάρχες.

«Να πληρώσω και να φύγω»

Για δεύτερη ημέρα συνεχίζεται ο μαραθώνιος των απολογιών, με 13 κατηγορούμενους να καλούνται σήμερα να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον του ανακριτή. Πρώτος απολογήθηκε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος αρνήθηκε την κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης, επιμένοντας ότι οι πράξεις που του αποδίδονται αφορούν αποκλειστικά φορολογικά αδικήματα.

«Αρνούμαι την κατηγορία. Όλες οι πράξεις αφορούν σε φορολογικά αδικήματα και σε καμία περίπτωση σε εγκληματική οργάνωση», ανέφερε, προσθέτοντας ότι, «δηλώσαμε την συναίνεση μας για την απόδοση των κατασχεμένων και δεσμευμένων χρημάτων για την άμεση ικανοποίηση των φορολογικών απαιτήσεων του δημοσίου, χωρίς την αναμονή αμετάκλητης δικαστικής απόφασης».

Στο υπόμνημά του επιχείρησε, παράλληλα, να αντικρούσει την εικόνα της εγκληματικής οργάνωσης, επικαλούμενος το μέγεθος της επιχείρησης και τη συνεισφορά της στην οικονομία. «Είναι άδικο να χαρακτηρίζεται εγκληματική οργάνωση μια ομάδα ανθρώπων που έχουν δημιουργήσει μία επιτυχημένη επιχείρηση, η οποία προσφέρει δουλειά σε πάνω από 2.500 ανθρώπους, καταβάλλει ετησίως 36 εκατ. σε μισθοδοσίες, πληρώνει σε ΦΠΑ και φόρους 15 εκατομμύρια, ενώ δεκάδες εκατομμύρια πηγαίνουν σε προμηθευτές», υποστήριξε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο «κέρασμα», για το οποίο δήλωσε ότι γνώριζε πως υπήρχε παράνομη χρήση από καταστηματάρχες. Κατά τον ισχυρισμό του, το κοινό κέντρο παραγγελιών έδινε τη δυνατότητα ελέγχου των εσόδων, καθώς το ποσοστό που εισέπραττε η εταιρεία εξαρτιόταν από όσα δήλωνε κάθε κατάστημα. Με αυτόν τον τρόπο, ο ιδιοκτήτης απέδωσε στους καταστηματάρχες την παράνομη χρήση της συγκεκριμένης πρακτικής.

«Ήμουν αντίθετος στο κέρασμα»

Η συνέχεια, ωστόσο, είχε τη δική της σημασία. Ο φερόμενος ως υπαρχηγός, ο οποίος απολογήθηκε μετά τον ιδιοκτήτη, υποστήριξε ότι είχε γνώση της διαδικασίας, αλλά είχε διατυπώσει την αντίθεσή του. «Είχα σχετική εικόνα για τη διαδικασία του κεράσματος, ήμουν αντίθετος και το είχα δηλώσει», ανέφερε.

Η θέση αυτή διαφοροποιείται από την παραδοχή του ιδιοκτήτη ότι γνώριζε την παράνομη χρήση του «κεράσματος», με τον στενό συνεργάτη του να επικαλείται ότι είχε εκφράσει αντιρρήσεις για τη συγκεκριμένη πρακτική. Οι ισχυρισμοί των δύο κατηγορουμένων αποτελούν πλέον μέρος των εξηγήσεων που εξετάζονται στο πλαίσιο της ανακριτικής διαδικασίας.

Χθες, κατά την πρώτη ημέρα των απολογιών, δέκα κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, οι οποίοι περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και χρηματική εγγύηση 5.000 ευρώ.

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