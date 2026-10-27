Pizza Fan: Σε διαφορετική γραμμή Αντάρας και «υπαρχηγός» για τα «κεράσματα»

Ο ιδιοκτήτης αρνήθηκε την κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης και απέδωσε την παράνομη χρήση του «κεράσματος» σε καταστηματάρχες - Ο στενός συνεργάτης του υποστήριξε ότι είχε εκφράσει αντιρρήσεις

Άγγελος Βουράκης

Pizza Fan: Σε διαφορετική γραμμή Αντάρας και «υπαρχηγός» για τα «κεράσματα»
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο ιδιοκτήτης της Pizza Fan αρνήθηκε την κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης και απέδωσε την παράνομη χρήση του «κεράσματος» στους καταστηματάρχες.
  • Ο φερόμενος ως υπαρχηγός υποστήριξε ότι γνώριζε τη διαδικασία αλλά ήταν αντίθετος και είχε εκφράσει αντιρρήσεις.
  • Ο ιδιοκτήτης υπογράμμισε τη συνεισφορά της επιχείρησης στην οικονομία και τόνισε ότι οι κατηγορίες αφορούν μόνο φορολογικά αδικήματα.
  • Στις απολογίες συνεχίζονται οι διαφορές στις εξηγήσεις για το «κέρασμα», που εξετάζονται από τον ανακριτή.
  • Δέκα κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματική εγγύηση κατά την πρώτη ημέρα απολογιών.
Snapshot powered by AI

Διαφορετική γραμμή ως προς την πρακτική του «κεράσματος» φαίνεται να χαράζουν στις απολογίες τους ο ιδιοκτήτης της Pizza Fan και ο φερόμενος ως υπαρχηγός της οργάνωσης, στην υπόθεση της μεγάλης φορολογικής απάτης. Ο άνθρωπος που περιγράφεται στη δικογραφία ως το δεξί χέρι του ιδιοκτήτη υποστήριξε ότι γνώριζε τη διαδικασία, αλλά ήταν αντίθετος και είχε εκφράσει τις αντιρρήσεις του, την ώρα που ο φερόμενος ως αρχηγός παραδέχθηκε ότι γνώριζε την παράνομη χρήση του «κεράσματος» από καταστηματάρχες.

«Να πληρώσω και να φύγω»

Για δεύτερη ημέρα συνεχίζεται ο μαραθώνιος των απολογιών, με 13 κατηγορούμενους να καλούνται σήμερα να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον του ανακριτή. Πρώτος απολογήθηκε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος αρνήθηκε την κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης, επιμένοντας ότι οι πράξεις που του αποδίδονται αφορούν αποκλειστικά φορολογικά αδικήματα.

«Αρνούμαι την κατηγορία. Όλες οι πράξεις αφορούν σε φορολογικά αδικήματα και σε καμία περίπτωση σε εγκληματική οργάνωση», ανέφερε, προσθέτοντας ότι, «δηλώσαμε την συναίνεση μας για την απόδοση των κατασχεμένων και δεσμευμένων χρημάτων για την άμεση ικανοποίηση των φορολογικών απαιτήσεων του δημοσίου, χωρίς την αναμονή αμετάκλητης δικαστικής απόφασης».

PIZZA FAN

Στο υπόμνημά του επιχείρησε, παράλληλα, να αντικρούσει την εικόνα της εγκληματικής οργάνωσης, επικαλούμενος το μέγεθος της επιχείρησης και τη συνεισφορά της στην οικονομία. «Είναι άδικο να χαρακτηρίζεται εγκληματική οργάνωση μια ομάδα ανθρώπων που έχουν δημιουργήσει μία επιτυχημένη επιχείρηση, η οποία προσφέρει δουλειά σε πάνω από 2.500 ανθρώπους, καταβάλλει ετησίως 36 εκατ. σε μισθοδοσίες, πληρώνει σε ΦΠΑ και φόρους 15 εκατομμύρια, ενώ δεκάδες εκατομμύρια πηγαίνουν σε προμηθευτές», υποστήριξε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο «κέρασμα», για το οποίο δήλωσε ότι γνώριζε πως υπήρχε παράνομη χρήση από καταστηματάρχες. Κατά τον ισχυρισμό του, το κοινό κέντρο παραγγελιών έδινε τη δυνατότητα ελέγχου των εσόδων, καθώς το ποσοστό που εισέπραττε η εταιρεία εξαρτιόταν από όσα δήλωνε κάθε κατάστημα. Με αυτόν τον τρόπο, ο ιδιοκτήτης απέδωσε στους καταστηματάρχες την παράνομη χρήση της συγκεκριμένης πρακτικής.

«Ήμουν αντίθετος στο κέρασμα»

Η συνέχεια, ωστόσο, είχε τη δική της σημασία. Ο φερόμενος ως υπαρχηγός, ο οποίος απολογήθηκε μετά τον ιδιοκτήτη, υποστήριξε ότι είχε γνώση της διαδικασίας, αλλά είχε διατυπώσει την αντίθεσή του. «Είχα σχετική εικόνα για τη διαδικασία του κεράσματος, ήμουν αντίθετος και το είχα δηλώσει», ανέφερε.

Η θέση αυτή διαφοροποιείται από την παραδοχή του ιδιοκτήτη ότι γνώριζε την παράνομη χρήση του «κεράσματος», με τον στενό συνεργάτη του να επικαλείται ότι είχε εκφράσει αντιρρήσεις για τη συγκεκριμένη πρακτική. Οι ισχυρισμοί των δύο κατηγορουμένων αποτελούν πλέον μέρος των εξηγήσεων που εξετάζονται στο πλαίσιο της ανακριτικής διαδικασίας.

Χθες, κατά την πρώτη ημέρα των απολογιών, δέκα κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, οι οποίοι περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και χρηματική εγγύηση 5.000 ευρώ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:06ΕΛΛΑΔΑ

Live - Τελετή για τον νέο φωτισμό του Λευκού Πύργου στη Θεσσαλονίκη

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Άγρια σύγκρουση μαφιόζων στη Γερμανία: Οδηγός BMW θέρισε ομάδα ανδρών έξω από το Ανόβερο - Πυροβολισμοί και ανθρωποκυνηγητό από την αστυνομία - Video

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Σε διαφορετική υπερασπιστική γραμμή Αντάρας και «υπαρχηγός» για τα «κεράσματα» της Pizza Fan - «Γνώριζα, αλλά ήμουν αντίθετος», λέει ο στενός συνεργάτης του ιδιοκτήτη

17:56ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η αστυνομία διαψεύδει τον δικηγόρο της Τσαρούχα για τις φανέλες της ΚΑΕ Ολυμπιακός: Δεν εντοπίστηκε εμφάνιση άλλης ομάδας στο σπίτι της, κατασχέθηκαν με εντολή των εισαγγελικών αρχών

17:51LIFESTYLE

Συγκινεί ο Φοίβος Παπαδάκης για τον πατέρα του: «Δεν του άξιζε να φύγει πικραμένος»

17:49ΕΛΛΑΔΑ

«Χωριάτικο»: Το «λάδι» σε ΕΦΚΑ, Εφορία και ΕΛ.ΑΣ. – Οι λογαριασμοί στο εξωτερικό και οι αγορές πολυτελών προϊόντων

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Παρέλαση 28ης Οκτωβρίου: Πού ακυρώνονται οι παρελάσεις λόγω κακοκαιρίας - Οι νέες περιοχές στη λίστα

17:27ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Κολυδά: Στη δίνη της κακοκαιρίας 4 περιοχές - Πού θα σημειωθούν έντονα φαινόμενα

17:26ANNOUNCEMENTS

Rakuten Viber: Τέσσερις κρυφές ρυθμίσεις που λύνουν μικρά καθημερινά προβλήματα

17:14ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Αναχαίτιση βαλλιστικών πυραύλων των Χούθι - Ζημιές από πτώση θραυσμάτων στο Ριάντ

17:00ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: «Πόλεμος» καταγγελιών για σαμποτάζ, σκισμένα ψηφοδέλτια και καταγραφή ψηφοφόρων - Τα «κόλπα ακύρωσης» ψηφοδελτίων

16:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έως 120 δόσεις για χρέη σε Εφορία και ΕΦΚΑ: Οι προϋποθέσεις, οι δικαιούχοι και οι προθεσμίες

16:56ΕΛΛΑΔΑ

«Να πληρώσω και να φύγω»: Τι κατέθεσε ο Κωνσταντίνος Αντάρας της Pizza Fan για τη φοροδιαφυγή €25 εκατ. με τις «κερασμένες» πίτσες

16:54ANNOUNCEMENTS

Οι Αθλητικές Ακαδημίες Allwyn στο 8ο KIDOT Festival: Μια ξεχωριστή αθλητική εμπειρία για παιδιά και

16:43LIFESTYLE

Μπιάνκα Σενσόρι: Η τολμηρή πόζα πάνω στον Κάνιε Γουέστ και το αστραφτερό κορμάκι που εντυπωσίασε

16:41ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Στο Άμπου Ντάμπι το Final Four το 2027 και το 2029

16:40ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στον κόμβο Παναιτωλίου

16:39ANNOUNCEMENTS

15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών: Δυναμική παρουσία των ασθενών στις αποφάσεις για την Υγεία 

16:33ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Εξαγριωμένο πλήθος λίντσαρε και αποκεφάλισε ύποπτο για τον βιασμό και τη δολοφονία 12χρονης και της γιαγιάς της

16:22ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές στο Ισραήλ: Σπάει τα ρεκόρ η συμμετοχή, έφτασε στο 45% - Η μεγαλύτερη από το 1973 - Στις κάλπες με καμήλες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:32ΕΛΛΑΔΑ

Παρέλαση 28ης Οκτωβρίου: Πού ακυρώνονται οι παρελάσεις λόγω κακοκαιρίας - Οι νέες περιοχές στη λίστα

16:15ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος για 28η Οκτωβρίου: Κόκκινη προειδοποίηση για 4 περιοχές - «Πορτοκαλί» συναγερμός για Αττική κι άλλους 6 νομούς - Πού μπορεί να μην γίνουν παρελάσεις

17:27ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Κολυδά: Στη δίνη της κακοκαιρίας 4 περιοχές - Πού θα σημειωθούν έντονα φαινόμενα

16:56ΕΛΛΑΔΑ

«Να πληρώσω και να φύγω»: Τι κατέθεσε ο Κωνσταντίνος Αντάρας της Pizza Fan για τη φοροδιαφυγή €25 εκατ. με τις «κερασμένες» πίτσες

14:36ΕΛΛΑΔΑ

«Χωριάτικο»: Το άγριο ξύλο στο δημοτικό συμβούλιο της Ρόδου με τους «φουσκωτούς» του Γιαννακόπουλου για τις παραλίες-φιλέτο

16:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνταξιούχοι: Διπλή πληρωμή τον Νοέμβριο - Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις Δεκεμβρίου

14:25ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Πέτρος Φιλιππίδης: Ένας χρόνος φυλάκισης στη γυναίκα που τον είχε καταγγείλει για βιασμό - «Ντροπή» φώναζε η καταγγέλλουσα μετά την απόφαση

15:50ΕΛΛΑΔΑ

Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Βουλγαρία και άλλες χώρες: Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό και συναλλαγές εκατ. ευρώ - Η διεθνής διάσταση του κυκλώματος «Χωριάτικο»

14:05ΚΟΣΜΟΣ

Ουγκάντα: Ο «χειρότερος κατά συρροή κανίβαλος δολοφόνος» στην ιστορία της - Έφαγε 38 ανθρώπους

14:12ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Οι σκιές στην πρώτη εκλογή Λιόλιου στην ΕΟΚ - Ντοκουμέντο: Αρνούνταν να δώσουν στοιχεία της ψηφοφορίας!

15:13ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Πύργο: Μια νεκρή και τρεις τραυματίες ύστερα από μετωπική σύγκρουση οχημάτων

15:14WHAT THE FACT

Χιλή: Το πείραμα με τους σολομούς που ξέφυγε από τον έλεγχο το 1970 και έφτασε μέχρι την Αργεντινή

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Διονύση Φερεντίνου: Η 40λεπτη καθυστέρηση και η έρευνα του ΕΚΑΒ - Η αξιολόγηση της κλήσης και η ανταπόκριση του ασθενοφόρου

16:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έως 120 δόσεις για χρέη σε Εφορία και ΕΦΚΑ: Οι προϋποθέσεις, οι δικαιούχοι και οι προθεσμίες

08:31ΚΟΣΜΟΣ

Viral 3χρονος «αστέρας» ποδοσφαίρου - Ο πιτσιρικάς που «έφυγε» συνοδεία αστυνομικών

10:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Σε δύο φάσεις η κακοκαιρία - Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο

18:19ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Συναγερμός για ισχυρές καταιγίδες την 28η Οκτωβρίου - Στο «κόκκινο» πέντε περιοχές

15:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε καταβάλλεται - Τα «ψιλά γράμματα» που μπορεί να μειώσουν το ποσό

16:33ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Εξαγριωμένο πλήθος λίντσαρε και αποκεφάλισε ύποπτο για τον βιασμό και τη δολοφονία 12χρονης και της γιαγιάς της

12:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κόκκινη προειδοποίηση για την 28η Οκτωβρίου - Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα, πότε θα βρέξει στην Αττική

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ