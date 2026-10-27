Ηράκλειο: Πυροβόλησε το αυτοκίνητο του νονού του για ένα σύνορο – Αναζητείται 17χρονος

Snapshot Ένας 17χρονος πυροόλησε το αυτοκίνητο του νονού του σε χωριό του Μονοπφατσίου λόγω διαφωνίας για σύνορο χωραφιού.

Ο ανήλικος περιγράφεται από τις Αρχές ως «ζωηρός» και απασχολεί συχνά με τη συμπεριφορά του.

Η Αστυνομία τον αναζητά καθώς το αυτόφωρο λήγει και εκείνος κρύβεται.

Παράλληλα, αναζητείται και ένας ακόμη νεαρός ύποπτος για κλοπή ζώων στην ευρύτερη περιοχή. Snapshot powered by AI

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε όταν ένας ανήλικος πυροβόλησε ένα παλιό αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του νονού του σε χωριό του Μονοφατσίου.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, πρόκειται για 17χρονο ο οποίος, σύμφωνα με τις πληροφορίες έβαλε κατά του αυτοκινήτου του ανθρώπου που τον βάφτισε για ένα… σύνορο.

Ο ανήλικος, ο οποίος σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, περιγράφεται ως αρκετά «ζωηρός» και απασχολεί με τα καμώματα του, φέρεται να κατηγορεί τον νονό του ότι καταπάτησε το σύνορο χωραφιού της οικογένειας του.

Το αυτόφωρο λήγει απόψε και ο 17χρονος μέχρι τότε κρύβεται, με την Αστυνομία να αναζητά ένα ακόμη νεαρό, το οποίο είναι ύποπτο και για την τέλεση κλοπής ζώων από την ευρύτερη περιοχή.

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