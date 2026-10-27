Συναγερμός στα Σφακιά: Σορός σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε στη θάλασσα
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά στοιχεία για την ταυτότητα του νεκρού, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί το φύλο ή η ηλικία του
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- Εντοπίστηκε σορός σε προχωρημένη σήψη σε θαλάσσια περιοχή νότια της Αγίας Ρουμέλης στα Σφακιά.
- Η σορός περισυνελέγη από πλωτό σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρεται στο λιμάνι των Σφακίων.
- Δεν έχουν δοθεί πληροφορίες για την ταυτότητα, το φύλο ή την ηλικία του νεκρού.
- Οι λιμενικές Αρχές έχουν ξεκινήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την υπόθεση.
Συναγερμός σήμανε στις λιμενικές Αρχές μετά τον εντοπισμό σορού σε θαλάσσια περιοχή περίπου πέντε ναυτικά μίλια νότια της Αγίας Ρουμέλης στα Σφακιά.
Η σορός περισυνελέγη από πλωτό σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρεται στο λιμάνι των Σφακίων, προκειμένου να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά στοιχεία για την ταυτότητα του νεκρού, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί το φύλο ή η ηλικία του.
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