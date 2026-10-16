«Δολοφονήθηκε από τη μαφία το 1980»: Ταυτοποιήθηκε η σορός άνδρα που βρέθηκε το 2022 σε βαρέλι

Snapshot Η σορός που βρέθηκε το 2022 σε βαρέλι στη λίμνη Μιντ ταυτοποιήθηκε ως του Έντουαρντ Τζάκσον, ο οποίος δολοφονήθηκε τη δεκαετία του 1980.

Δεν έχει ακόμη εντοπιστεί ο δράστης της δολοφονίας, ενώ οι αρχές δεν αποκλείουν τη σύνδεση με το οργανωμένο έγκλημα.

Ο Τζάκσον είχε σύντομο ποινικό ιστορικό και ταξίδευε συχνά, αλλά δεν δηλώθηκε ποτέ αγνοούμενος.

Η ανακάλυψη της σορού ξύπνησε μνήμες από την εποχή της μαφίας στο Λας Βέγκας, που διήρκησε από τη δεκαετία του 1940 έως τα μέσα της δεκαετίας του 1980.

Ειδικοί θεωρούν ότι η δολοφονία φέρει χαρακτηριστικά δολοφονίας από τη μαφία και η υπόθεση παραμένει ανοιχτή για περαιτέρω έρευνες. Snapshot powered by AI

Οι αρχές του Λας Βέγκας ταυτοποίησαν την σορό ενός άνδρα που βρέθηκε το 2022 σε ένα βαρέλι στις όχθες της λίμνης Μιντ, βάζοντας τέλος σε ένα μυστήριο τεσσάρων χρόνων, και ξεκινώντας ένα άλλο: Την εξιχνίαση της δολοφονίας του.

Πρόκειται για τον Έντουαρντ Τζάκσον γνωστό και ως «Μπάντι», ο οποίος καταγόταν από το Αρκάνσας και ήταν περίπου 50 ετών όταν έχασε την ζωή του την δεκαετία του 1980, όπως ανακοίνωσε η ιατροδικαστής της κομητείας Κλαρκ, Μελάνι Ράους.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια, είναι ακόμη άγνωστο ποιος τον δολοφόνησε.

«Δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδεικνύουν ότι η δολοφονία του Τζάκσον συνδέεται με το οργανωμένο έγκλημα στο Λας Βέγκας, αν και δεν έχουμε αποκλείσει κανένα ενδεχόμενο», ανέφερε η τοπική αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Ωστόσο, ένας ειδικός σε δολοφονίες που σχετίζονται με το οργανωμένο έγκλημα δήλωσε στο Associated Press, ότι «η υπόθεση φέρει τα χαρακτηριστικά μιας δολοφονίας από τη μαφία και ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλαπλά ερωτήματα».

Ο Τζάκσον ταυτοποιήθηκε με τη βοήθεια ενός δείγματος οστού που λήφθηκε από την σορό του και στάλθηκε για γενεαλογική ανάλυση. «Επίσης, λάβαμε τρία πορτρέτα του προσώπου του και τα ρούχα που φορούσε όταν πέθανε», δήλωσε η ιατροδικαστής Ράους, εξηγώντας ότι έτσι κατάφεραν να ταυτοποιήσουν ότι η σορός άνηκε στον Τζάκσον.

Ο Τζάκσον φορούσε ένα πουκάμισο με κοντά μανίκια, ένα ανοιχτό μπλε τζιν, ένα ασημένιο ρολόι χειρός και μπλε αθλητικά παπούτσια.

Ένα παπούτσι που βρέθηκε μαζί με την σορό του Έντουαρντ Λελμπουριάν Τζάκσον μέσα σε ένα βαρέλι που ανασύρθηκε από τη λίμνη Μιντ. AP

Ξύπνησαν αναμνήσεις από την εποχή της μαφίας

Η ανακάλυψη του βαρελιού από ψαράδες τον Μάιο του 2022 ξύπνησε αναμνήσεις από την εποχή της μαφίας στο Λας Βέγκας, καθώς αυτό ήταν το μοτίβο δολοφονιών του αμερικανικού οργανωμένου εγκλήματος.

Η εποχή της μαφίας στο Λας Βέγκας ξεκίνησε τη δεκαετία του 1940, διήρκησε έως τα μέσα της δεκαετίας του 1980 και συνέβαλε στην ανάπτυξη της πόλης.

Ο Τζάκσον, ο οποίος πιστεύεται ότι καταγόταν από το Χοτ Σπρινγκς του Αρκάνσας, είχε ένα σύντομο ποινικό ιστορικό στις αρχές της δεκαετίας του 1980 στο Σολτ Λέικ Σίτι της Γιούτα. «Είχε συλληφθεί για εμπρησμό και για συνωμοσία με σκοπό την εξαπάτηση», δήλωσε ο Ρόμπερτ Πράις, υπολοχαγός του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λας Βέγκας.

«Δεν υπάρχει τίποτα που να συνδέει τη δολοφονία με το οργανωμένο έγκλημα. Ωστόσο, δεν το αποκλείουμε», εξήγησε ο Πράις.

Δεν έχει γίνει σαφές γιατί ο Τζάκσον βρισκόταν στο Λας Βέγκας. Ωστόσο, η οικογένεια του Τζάκσον δήλωσε στις αρχές ότι του άρεσε να ταξιδεύει.

Κατά την διάρκεια των ερευνών τους, οι αρχές βρήκαν στοιχεία για την παρουσία του Τζάκσον στην Καλιφόρνια, όπου ζούσε με τη σύζυγό του στις αρχές της δεκαετίας του ’70. Παρόλα αυτά, η οικογένεια του δήλωσε ότι ο Τζάκσον εθεάθη για τελευταία φορά στο Αρκάνσας στις αρχές της δεκαετίας του ’80, και δεν είναι σαφές γιατί βρισκόταν στο Λας Βέγκας.

«Η υπόθεση δεν θα κλείσει μέχρι να την εξιχνιάσουμε», είπε ο Πράις.

Η λίμνη Μιντ όπου βρέθηκε η σορός του Τζάκσον AP

Δεν δηλώθηκε ποτέ ως αγνοούμενος

Αυτό που προκαλεί ενδιαφέρον είναι ότι ο Τζάκσον δεν δηλώθηκε ποτέ ως αγνοούμενος, εξήγησε ο Πράις.

«Ήξεραν ότι είχε ταξιδέψει σε όλη τη χώρα, ότι θα γυρνούσε σπίτι όταν ήθελε, απλώς για να πει ένα γεια. Αλλά δεν σκέφτηκαν τίποτα άλλο πέρα από αυτό. Απλώς υπέθεσαν ότι ήταν κάπου και χαλάρωνε», είπε. Ο Τζάκσον ήταν παντρεμένος για σύντομο χρονικό διάστημα και δεν είχε αποκτήσει παιδιά, ανέφερε ο Πράις.

Ο Τζέφ Σούμαχερ, αντιπρόεδρος του Εθνικού Μουσείου Οργανωμένου Εγκλήματος και Επιβολής του Νόμου στο Λας Βέγκας, δήλωσε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά ερωτήματα σχετικά με το ποιος ήταν ο Τζάκσον και με ποιον έμπλεξε που «κατέληξε νεκρός μέσα σε ένα βαρέλι στη λίμνη».

Η ιατροδικαστής της κομητείας Κλαρκ, Μελάνι Ράους, μιλά για το θύμα του οποίου η σορός βρέθηκε μέσα σε ένα βαρέλι στη λίμνη Μιντ AP

«Μέλη του οργανωμένου εγκλήματος εμπλέκονταν στον κλάδο των καζίνο του Λας Βέγκας από τη δεκαετία του 1940 έως τα μέσα της δεκαετίας του 1980, τόσο πίσω από τα παρασκήνια όσο και μέσω κρυφών ιδιοκτησιών καζίνο», ανέφερε ο Σούμαχερ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η υπόθεση φέρει όλα τα «χαρακτηριστικά μιας δολοφονίας που διαπράχθηκε από τη μαφία», θυμίζοντας μια άλλη υπόθεση του 1976, όταν ο Ιταλός μαφιόζος Τζον Ροσέλι δολοφονήθηκε, η σορός του τοποθετήθηκε σε ένα βαρέλι και στην συνέχεια πετάχτηκε σε έναν κόλπο έξω από το Μαϊάμι Μπιτς.

Ο Σούμαχερ δήλωσε ότι ο ίδιος και το προσωπικό του Μουσείου θα εξετάσουν διεξοδικά τα αρχεία τους για να βοηθήσουν στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

«Πιστεύω ότι αυτή η ιστορία δεν έχει τελειώσει», είπε.