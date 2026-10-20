Ρέθυμνο: Σορός έμεινε εκτός ψυγείου επειδή ήταν εύσωμος - Διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση

Snapshot Η σορός ενός 57χρονου Ούγγρου στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου παρέμεινε εκτός ψυγείου λόγω έλλειψης κατάλληλου χώρου και του εύσωμου μεγέθους της.

Ο διοικητής του νοσοκομείου διέψευσε ότι η σορός έμεινε εκτός ψυγείου για τρεις ημέρες, αναφέροντας ότι φυλασσόταν σε χώρο με πολύ χαμηλή θερμοκρασία αλλά όχι σε ψυκτικό θάλαμο.

Η νεκροψία-νεκροτομή δεν πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, γεγονός που οδήγησε στην ανάγκη επιστροφής της σορού στον θάλαμο φύλαξης, όπου προέκυψε πρόβλημα λόγω έλλειψης χώρου.

Έχει διαταχθεί προκαταρκτική εξέταση για τη διερεύνηση των συνθηκών απομάκρυνσης και φύλαξης της σορού, καθώς και για τον εντοπισμό πιθανών ευθυνών.

Η έρευνα θα εστιάσει στη διαχείριση του περιστατικού από την απομάκρυνση της σορού μέχρι την αδυναμία επανεγκατάστασής της στον ψυκτικό θάλαμο. Snapshot powered by AI

Ένα σοβαρό περιστατικό παραμέλησης σορού σημειώθηκε στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, λόγω έλλειψης κατάλληλου χώρου.

Όπως ανέφερε το neakriti, η σορός ενός 57χρονου Ούγγρου έμεινε εκτός ψυγείου, επειδή ήταν εύσωμος και δεν υπήρχε κατάλληλος χώρος στον οποίο μπορούσε να φυλαχτεί. Ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός την περασμένη Παρασκευή 23 Οκτωβρίου στη λίμνη Κουρνά και την Κυριακή απομακρύνθηκε από τον θάλαμο, προκειμένου να γίνουν εξετάσεις νεκροψίας-νεκροτομής.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η εξέταση δεν έγινε με αποτέλεσμα να χρειαστεί να επιστρέψει στον θάλαμο, κάτι που όμως αποτέλεσε πρόβλημα.

Ο διοικητής του νοσοκομείου, Γιώργος Παπακωνσταντής ανέφερε ότι ήταν αδύνατον να επιστρέψει λόγω έλλειψης χώρου, καθώς είχαν προηγηθεί και άλλα περιστατικά. Παράλληλα, αρνήθηκε ότι η σορός είχε μείνει εκτός ψυγείου επί τρεις μέρες, όπως ανέφεραν αρχικά δημοσιεύματα.

Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις που δόθηκαν, ο χώρος στον οποίο φυλάχθηκε κατά το συγκεκριμένο διάστημα διατηρείται σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία, χωρίς ωστόσο να αποτελεί τον ψυκτικό θάλαμο στον οποίο είχε αρχικά τοποθετηθεί.

Για το περιστατικό, ο διοικητής του Νοσοκομείου Ρεθύμνου γνωστοποίησε ότι έχει ήδη διατάξει προκαταρκτική εξέταση με σκοπό να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η σορός απομακρύνθηκε από τον ψυκτικό θάλαμο και παρέμεινε εκτός αυτού, καθώς και να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν τυχόν ευθύνες.

Η έρευνα αναμένεται να εξετάσει όσα συνέβησαν κατά τη διαχείριση του περιστατικού, από την απομάκρυνση της σορού έως την αδυναμία επιστροφής της στον προβλεπόμενο χώρο φύλαξης.

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