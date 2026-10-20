Ρέθυμνο: Σορός έμεινε εκτός ψυγείου επειδή ήταν εύσωμος - Διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση

Ο διοικητής του νοσοκομείου Ρεθύμνου διέψευσε δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι έμεινε εκτός ψυγείου για τρεις μέρες

Ελένη Ευστρατίου

Ρέθυμνο: Σορός έμεινε εκτός ψυγείου επειδή ήταν εύσωμος - Διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η σορός ενός 57χρονου Ούγγρου στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου παρέμεινε εκτός ψυγείου λόγω έλλειψης κατάλληλου χώρου και του εύσωμου μεγέθους της.
  • Ο διοικητής του νοσοκομείου διέψευσε ότι η σορός έμεινε εκτός ψυγείου για τρεις ημέρες, αναφέροντας ότι φυλασσόταν σε χώρο με πολύ χαμηλή θερμοκρασία αλλά όχι σε ψυκτικό θάλαμο.
  • Η νεκροψία-νεκροτομή δεν πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, γεγονός που οδήγησε στην ανάγκη επιστροφής της σορού στον θάλαμο φύλαξης, όπου προέκυψε πρόβλημα λόγω έλλειψης χώρου.
  • Έχει διαταχθεί προκαταρκτική εξέταση για τη διερεύνηση των συνθηκών απομάκρυνσης και φύλαξης της σορού, καθώς και για τον εντοπισμό πιθανών ευθυνών.
  • Η έρευνα θα εστιάσει στη διαχείριση του περιστατικού από την απομάκρυνση της σορού μέχρι την αδυναμία επανεγκατάστασής της στον ψυκτικό θάλαμο.
Snapshot powered by AI

Ένα σοβαρό περιστατικό παραμέλησης σορού σημειώθηκε στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, λόγω έλλειψης κατάλληλου χώρου.

Όπως ανέφερε το neakriti, η σορός ενός 57χρονου Ούγγρου έμεινε εκτός ψυγείου, επειδή ήταν εύσωμος και δεν υπήρχε κατάλληλος χώρος στον οποίο μπορούσε να φυλαχτεί. Ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός την περασμένη Παρασκευή 23 Οκτωβρίου στη λίμνη Κουρνά και την Κυριακή απομακρύνθηκε από τον θάλαμο, προκειμένου να γίνουν εξετάσεις νεκροψίας-νεκροτομής.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η εξέταση δεν έγινε με αποτέλεσμα να χρειαστεί να επιστρέψει στον θάλαμο, κάτι που όμως αποτέλεσε πρόβλημα.

Ο διοικητής του νοσοκομείου, Γιώργος Παπακωνσταντής ανέφερε ότι ήταν αδύνατον να επιστρέψει λόγω έλλειψης χώρου, καθώς είχαν προηγηθεί και άλλα περιστατικά. Παράλληλα, αρνήθηκε ότι η σορός είχε μείνει εκτός ψυγείου επί τρεις μέρες, όπως ανέφεραν αρχικά δημοσιεύματα.

Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις που δόθηκαν, ο χώρος στον οποίο φυλάχθηκε κατά το συγκεκριμένο διάστημα διατηρείται σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία, χωρίς ωστόσο να αποτελεί τον ψυκτικό θάλαμο στον οποίο είχε αρχικά τοποθετηθεί.

Για το περιστατικό, ο διοικητής του Νοσοκομείου Ρεθύμνου γνωστοποίησε ότι έχει ήδη διατάξει προκαταρκτική εξέταση με σκοπό να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η σορός απομακρύνθηκε από τον ψυκτικό θάλαμο και παρέμεινε εκτός αυτού, καθώς και να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν τυχόν ευθύνες.

Η έρευνα αναμένεται να εξετάσει όσα συνέβησαν κατά τη διαχείριση του περιστατικού, από την απομάκρυνση της σορού έως την αδυναμία επιστροφής της στον προβλεπόμενο χώρο φύλαξης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:24ΕΛΛΑΔΑ

Γαύδος: Στο δικαστήριο παραθεριστής που έκανε μπάνιο γυμνός - Η απαγόρευση που έγινε θέμα στο BBC

19:13ΚΟΣΜΟΣ

BBC: Λουκέτο σε δύο τηλεοπτικά κανάλια και έναν ραδιοφωνικό σταθμό - Περικοπές έως 2.000 θέσεων εργασίας

19:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανεργία: Μειώθηκε κατά 9% το ποσοστό εγγεγραμμένων στα μητρώα της ΔΥΠΑ

19:08ΠΟΛΤΟΣ

Είναι εχθρική πράξη η κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου;

19:05ΚΟΣΜΟΣ

 Γαλλία: Στρατός στους δρόμους και νέα απαγόρευση κυκλοφορίας 

18:56ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Νέες απαγορεύσεις κυκλοφορίας και μπλόκο σε συγκεντρώσεις μετά τα βίαια επεισόδια 

18:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Συνάντηση με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας - Στο επίκεντρο η στήριξη των επιστημόνων και η ενίσχυση της έρευνας

18:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς για κύρωση τουρκολιβυκού μνημονίου: Κοιμισμένοι κολυμπάμε στα δήθεν ήρεμα νερά με την Τουρκία

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Νέα στοιχεία για τη δολοφονία της 41χρονης - H άρση του τηλεφωνικού απορρήτου και οι αντικρουόμενες μαρτυρίες

18:45ΚΟΣΜΟΣ

Ο πρίγκιπας Χάρι δήλωσε ότι επιθυμεί να συμφιλιωθεί με την οικογένειά του

18:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι απαντά η Αθήνα στην κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου: Άκυρη η απόφαση, θα προβούμε σε κάθε ενδεδειγμένη ενέργεια

18:39ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφόρος Αθηνών: Φορτηγό προσέκρουσε στις διαχωριστικές μπάρες και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα

18:23ΚΟΣΜΟΣ

Παρών ο Καλίν στην κύρωση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου από το κοινοβούλιο της Τρίπολης

18:13ΚΟΣΜΟΣ

Νέα τραγωδία για τους Κένεντι: Πέθανε η Κάιλ, εγγονή του Μπόμπι και της Έθελ - Ήταν 42 ετών

18:11ΕΛΛΑΔΑ

Σύνταγμα: Έστησαν ξανά σκηνές οι φοιτητές - Ξεκίνησε το διήμερο κινητοποιήσεων

18:10ΚΟΣΜΟΣ

Πανηγυρίζουν οι Τούρκοι: «Ιστορικό πλήγμα στην Ελλάδα» - «Εδραίωση της Γαλάζιας Πατρίδας»

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Σορός έμεινε εκτός ψυγείου επειδή ήταν εύσωμος - Διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση

18:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μεγάλη φυτεία κάνναβης στην Αττική: Συνελήφθησαν τρία άτομα - Κατασχέθηκαν 255 δενδρύλλια

17:59ΚΟΣΜΟΣ

Λιβυκό υπουργείο Εξωτερικών για έγκριση τουρκολιβυκού μνημονίου: Συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο

17:48ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ ανοιχτά της Καλιφόρνια: 11 αγνοούμενοι από ανατροπή σκάφους - Φόβοι ότι τους έφαγαν καρχαρίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:28ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 21 Οκτωβρίου: Ποιοι κατεβαίνουν σε κινητοποιήσεις, τι θα γίνει με τα ΜΜΜ

13:53ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Κολυδά: Έρχονται βροχές την Πέμπτη και την Παρασκευή -Σε ποιες περιοχές αναμένονται φαινόμενα

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Νέα στοιχεία για τη δολοφονία της 41χρονης - H άρση του τηλεφωνικού απορρήτου και οι αντικρουόμενες μαρτυρίες

16:55LIFESTYLE

Σε σοκ η Κριστίνα Άπλγκεϊτ για τη λάθος διάγνωση: Πέντε χρόνια «πάλευε» με τη σκλήρυνση κατά πλάκας

16:34ΚΟΣΜΟΣ

Επτά χρόνια μετά το τουρκολιβυκό μνημόνιο, ο Χαφτάρ επισημοποιεί την κυβίστηση: Είναι ράπισμα για την Αθήνα; Τι περιθώριο έχει η κυβέρνηση Μητσοτάκη να ακυρώσει τα νέα δεδομένα

16:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δημοσιεύθηκε ο οδηγός για το πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας»: Επιχορήγηση έως 95% και €36.000 – Ποιες εργασίες καλύπτονται, οι προϋποθέσεις

18:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι απαντά η Αθήνα στην κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου: Άκυρη η απόφαση, θα προβούμε σε κάθε ενδεδειγμένη ενέργεια

18:10ΚΟΣΜΟΣ

Πανηγυρίζουν οι Τούρκοι: «Ιστορικό πλήγμα στην Ελλάδα» - «Εδραίωση της Γαλάζιας Πατρίδας»

13:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει το σκηνικό στην Ελλάδα στο τέλος της εβδομάδας - Τι δείχνουν GFS, ECMWF και ICON-EU

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 20 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

18:13ΚΟΣΜΟΣ

Νέα τραγωδία για τους Κένεντι: Πέθανε η Κάιλ, εγγονή του Μπόμπι και της Έθελ - Ήταν 42 ετών

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο πρώην υφυπουργός και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Κουτσογιάννης - Το Σάββατο η κηδεία του

16:37LIFESTYLE

Στην Πάρο μετά την ένταση με την Άννα Βίσση ο Νίκος Καρβέλας - Η πρώτη του δημόσια εμφάνιση

10:00ΥΓΕΙΑ

Πώς να σταματήσετε επιτόπου ένα επεισόδιο κολπικής μαρμαρυγής

22:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αλεξανδρούπολη: Τιμάται με τον Αστυνομικό Σταυρό ο αρχιφύλακας που βούτηξε στη θάλασσα για να σώσει οδηγό ταξί

17:48ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ ανοιχτά της Καλιφόρνια: 11 αγνοούμενοι από ανατροπή σκάφους - Φόβοι ότι τους έφαγαν καρχαρίες

18:39ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφόρος Αθηνών: Φορτηγό προσέκρουσε στις διαχωριστικές μπάρες και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα

17:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βεγγάζη: Πώς φτάσαμε στη σημερινή κύρωση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου

10:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 400 ευρώ: Ποιοι συνταξιούχοι θα το λάβουν - Πότε θα γίνει η πληρωμή

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 21 Οκτωβρίου: Ποιοι συμμετέχουν - Από το βράδυ στήνουν σκηνές οι φοιτητές στο Σύνταγμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ