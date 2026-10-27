Κακοκαιρία: Χιόνια στο Ανήλιο παραμονή της 28ης Οκτωβρίου

Snapshot Την παραμονή της 28ης Οκτωβρίου σημειώνονται χιονοπτώσεις στα ορεινά της Ηπείρου, με το χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου να καλύπτεται από χιόνι.

Η θερμοκρασία υποχωρεί αισθητά και σε ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου.

Η πρώτη φετινή χιονόπτωση είχε καταγραφεί στις 16 Οκτωβρίου.

Το νέο κύμα χιονιού επιβεβαιώνει την έναρξη του χειμώνα στα ορεινά της Ηπείρου. Snapshot powered by AI

Χιονόπτωση εκδηλώνεται από νωρίς το βράδυ στα ορεινά της Ηπείρου, με το χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου να ντύνεται ξανά στα λευκά, καθώς η θερμοκρασία έχει υποχωρήσει αισθητά.

Η παραμονή της 28ης Οκτωβρίου φέρνει χειμωνιάτικο σκηνικό στα ορεινά, ενώ η πτώση της θερμοκρασίας γίνεται αισθητή και σε ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου.

Η πρώτη χιονόπτωση της φετινής περιόδου είχε καταγραφεί στις 16 Οκτωβρίου.

Το νέο κύμα χιονιού έρχεται λίγες ημέρες αργότερα, υπενθυμίζοντας ότι ο χειμώνας έχει αρχίσει να κάνει την εμφάνισή του στα ορεινά της περιοχής.

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