Πάτρα: Τροχαίο με σφοδρή μετωπική σύγκρουση οχημάτων στον χείμαρρο Παναγίτσα
Από τύχη δεν σημειώθηκε κάποιος σοβαρός τραυματισμός
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- Στην Πάτρα σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο με σφοδρή μετωπική σύγκρουση δύο οχημάτων κοντά στον χείμαρρο Παναγίτσα.
- Τα οχήματα υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές από τη σύγκρουση.
- Μία γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
- Δεν καταγράφηκαν σοβαροί τραυματισμοί παρά την ένταση του ατυχήματος.
- Η Τροχαία Πατρών διερευνά τα αίτια του τροχαίου.
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (28/10) στην Πάτρα, κοντά στον χείμαρρο Παναγίτσα πριν από τις γραμμές του τρένου.
Όπως αναφέρει το tempo24.news, το ατύχημα σημειώθηκε όταν δύο οχήματα για άγνωστο μέχρι στιγμης λόγο συγκρούστηκαν μετωπικά με αποτέλεσμα να υποστούν σοβαρές υλικές ζημιές.
Δείτε φωτογραφίες από το σημείο του ατυχήματος:
Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη, ενώ από τύχη δεν σημειώθηκε κάποιος σοβαρός τραυματισμός. Μία γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
Έρευνες γαι τα αίτια του ατυχήματος διενεργεί η Τροχαία Πατρών.
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