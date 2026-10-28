Πιερία: Φωτιά σε εργοστάσιο μανιταριών στον Κολινδρό -Επί τόπου η Πυροσβεστική

Snapshot Φωτιά ξέσπασε σε εργοστάσιο μανιταριών στον Κολινδρό Πιερίας περίπου στις 17:30 το απόγευμα της Τετάρτης.

Στην κατάσβεση συμμετείχαν 10 πυροσβέστες, 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Η πυρκαγιά περιορίστηκε στη σκέπη του κτηρίου και τέθηκε υπό έλεγχο.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πιερίας διερευνά τα αίτια της φωτιάς. Snapshot powered by AI

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 17:30 το απόγευμα της Τετάρτης, σε εργοστάσιο μανιταριών στον Κολινδρό Πιερίας.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες και 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Η πυρκαγιά περιορίστηκε στη σκέπη του κτηρίου.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πιερίας.

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