Πιερία: Φωτιά σε εργοστάσιο μανιταριών στον Κολινδρό -Επί τόπου η Πυροσβεστική

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες και 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Πιερία: Φωτιά σε εργοστάσιο μανιταριών στον Κολινδρό -Επί τόπου η Πυροσβεστική
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Φωτιά ξέσπασε σε εργοστάσιο μανιταριών στον Κολινδρό Πιερίας περίπου στις 17:30 το απόγευμα της Τετάρτης.
  • Στην κατάσβεση συμμετείχαν 10 πυροσβέστες, 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
  • Η πυρκαγιά περιορίστηκε στη σκέπη του κτηρίου και τέθηκε υπό έλεγχο.
  • Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πιερίας διερευνά τα αίτια της φωτιάς.
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Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 17:30 το απόγευμα της Τετάρτης, σε εργοστάσιο μανιταριών στον Κολινδρό Πιερίας.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες και 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Η πυρκαγιά περιορίστηκε στη σκέπη του κτηρίου.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πιερίας.

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