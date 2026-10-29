Ανακαίνιση Κατοικίας: Άνοιξε η πλατφόρμα για επιδότηση έως 36.000 ευρώ - Πότε λήγουν οι αιτήσεις

Snapshot Η πλατφόρμα για το πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας» άνοιξε στις 29 Οκτωβρίου και οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά έως τις 11 Ιανουαρίου 2027.

Το πρόγραμμα επιδοτεί ανακαινίσεις και ενεργειακή αναβάθμιση σε κλειστές κατοικίες με επιδότηση 70%-95% και μέγιστο ποσό χρηματοδότησης 36.000 ευρώ.

Παρέχεται επιπλέον χρηματοδότηση έως 2.500 ευρώ για υποστηρικτικές υπηρεσίες σύμφωνα με τον Οδηγό Εφαρμογής του προγράμματος.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης είναι η κατοχή Βεβαίωσης Επιλεξιμότητας για το ακίνητο και η συμπλήρωση Σχεδίου Παρεμβάσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Οδηγίες, απαιτούμενα δικαιολογητικά και υποστήριξη παρέχονται μέσω του Οδηγού Εφαρμογής, της πλατφόρμας anakainisi.tee.gov.gr και των ιστοσελίδων ΕΥΔ ΠΕΚΑ, ΤΕΕ και ΕΣΠΑ. Snapshot powered by AI

Σε λειτουργία τίθεται σήμερα, Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας», το οποίο προβλέπει επιδότηση από 70% έως 95% και χρηματοδότηση έως 36.000 ευρώ για νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων.

Στην πρώτη φάση, το πρόγραμμα, που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2021-2027 με συνολικό προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ, αφορά κλειστά ακίνητα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας anakainisi.tee.gov.gr, έως τις 11 Ιανουαρίου 2027.

Σκοπός της δράσης είναι να ανακαινιστούν και να αναβαθμιστούν ενεργειακά κατοικίες που παραμένουν κλειστές, ώστε να αξιοποιηθούν εκ νέου ως κύρια κατοικία, είτε από τους ιδιοκτήτες τους είτε μέσω εκμίσθωσης. Η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για κατοικίες που βρίσκονται ήδη σε χρήση θα ενεργοποιηθεί σε επόμενη φάση.

Ποιο είναι το ύψος της επιδότησης

Το ποσοστό επιχορήγησης κυμαίνεται από 70% έως 95% των επιλέξιμων δαπανών, με το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης για τις εργασίες ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης να φτάνει τις 36.000 ευρώ.

Παράλληλα, προβλέπεται πρόσθετη χρηματοδότηση έως 2.500 ευρώ για υποστηρικτικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στον Οδηγό Εφαρμογής του προγράμματος, ο οποίος έχει ήδη δημοσιευτεί.

Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι ο ενδιαφερόμενος να διαθέτει Βεβαίωση Επιλεξιμότητας για το ακίνητο που αφορά η αίτηση χρηματοδότησης.

Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Οι αιτούντες θα πρέπει να συμπληρώσουν το Σχέδιο Παρεμβάσεων, στο οποίο καταγράφονται οι εργασίες που προγραμματίζονται και το αντίστοιχο κόστος, καθώς και να υποβάλουν τις απαραίτητες δηλώσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η πρόσληψη τεχνικού συμβούλου δεν είναι υποχρεωτική για την υποβολή της αίτησης, ωστόσο συνιστάται, προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή προετοιμασία του Σχεδίου Παρεμβάσεων.

Πού θα βρείτε οδηγίες και πληροφορίες

Αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία συμμετοχής, τις επιλέξιμες εργασίες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται στον Οδηγό Εφαρμογής της Δράσης, ο οποίος δημοσιεύτηκε στις 20 Οκτωβρίου στον ιστότοπο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027» (ΕΥΔ ΠΕΚΑ), στη διεύθυνση peka-program.gr.

Στην πλατφόρμα anakainisi.tee.gov.gr οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν την ενότητα «Χρήσιμα Έγγραφα», όπου είναι διαθέσιμος ο Οδηγός Εφαρμογής μαζί με τα παραρτήματά του και τη σχετική νομοθεσία. Παράλληλα, υπάρχει ενότητα με συχνές ερωτήσεις, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας με το Γραφείο Ενημέρωσης και Πληροφόρησης (Help Desk).

Πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται επίσης μέσω των ιστοσελίδων της ΕΥΔ ΠΕΚΑ (peka-program.gr), του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (web.tee.gr) και του ΕΣΠΑ (www.espa.gr).

Την υλοποίηση της δράσης έχουν αναλάβει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

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