ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον Ευαγγελισμό ο «Φραπές» - Αναβλήθηκε για τον Ιούνιο 2027 η δίκη

Snapshot Ο Γιώργος Ξυλούρης νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό με προκάρδιο άλγος.

Η δίκη του για απείθεια στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής αναβλήθηκε λόγω της υγείας του.

Η νέα ημερομηνία της δίκης ορίστηκε για τον Ιούνιο του 2027.

Ο ασθενής υποβάλλεται σε ιατρικές εξετάσεις χωρίς να έχουν βρεθεί παθολογικά ευρήματα μέχρι στιγμής. Snapshot powered by AI

Στο νοσοκομείο του «Ευαγγελισμού» νοσηλεύεται ο αγροτοσυνδικαλιστής Γιώργος Ξυλούρης, κατηγορούμενος για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με προκάρδιο άλγος (πόνος στην καρδιά).

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η δίκη του λεγόμενου «Φραπέ» ο οποίος εκδικαζόταν με την κατηγορία της «απείθειας» κατά την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που διερεύνησε την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, πήρε αναβολή λόγω του προβλήματος υγείας.

Η δίκη αναμένεται να εκδικαστεί για τον Ιούνιο του 2027.

Σύμφωνα με πηγές του νοσοκομείου, υποβάλλεται σε ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια της ενόχλησης που παρουσίασε. Έως τώρα δεν έχει εντοπιστεί κάποιο παθολογικό εύρημα.

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