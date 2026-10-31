F-16 και F-35 στο Μετρό Συντάγματος: Η Πολεμική Αεροπορία φέρνει την εμπειρία της πτήσης στην πόλη

Snapshot Από 30 Οκτωβρίου έως 1 Νοεμβρίου 2026, στο σταθμό Μετρό Συντάγματος λειτουργεί έκθεση με αεροπορικά εκθέματα και τεχνολογία εικονικής πραγματικότητας για τον εορτασμό του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας.

Οι επισκέπτες μπορούν να δοκιμάσουν προσομοιωτές πτήσης μαχητικών F-16 και F-35 και να εξερευνήσουν τη σύγχρονη τεχνολογία μέσω συσκευών VR.

Στον χώρο υπάρχουν ενημερωτικά περίπτερα για τις στρατιωτικές σχολές Ικάρων και Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας, καθώς και στατικά αεροπορικά εκθέματα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συναυλίες της Μουσικής της Πολεμικής Αεροπορίας ως μέρος των εορταστικών εκδηλώσεων.

Τα εγκαίνια της έκθεσης έγιναν από τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέραρχο Δημοσθένη Γρηγοριάδη, ο οποίος περιηγήθηκε και συνομίλησε με το προσωπικό και τους επισκέπτες. Snapshot powered by AI

Μια μικρή γεύση από τον κόσμο της Πολεμικής Αεροπορίας έχουν την ευκαιρία να πάρουν όσοι περάσουν αυτές τις ημέρες από τον σταθμό του Μετρό στο Σύνταγμα. Από την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου έως και την Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2026, η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σταθμού φιλοξενεί ένα εκθεσιακό περίπτερο με σύγχρονα μέσα και δράσεις για μικρούς και μεγάλους.

Το ενδιαφέρον αναμένεται να συγκεντρώσουν οι προσομοιωτές πτήσης των μαχητικών αεροσκαφών F-16 και F-35, που δίνουν στους επισκέπτες τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά την εμπειρία μιας πτήσης. Παράλληλα, υπάρχουν συσκευές εικονικής πραγματικότητας (VR), μέσα από τις οποίες το κοινό μπορεί να έρθει σε επαφή με τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας.

Ενημέρωση για τις στρατιωτικές σχολές και αεροπορικά εκθέματα

Στον χώρο λειτουργούν επίσης ενημερωτικά περίπτερα της Σχολής Ικάρων και της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τις σχολές και τις προοπτικές που προσφέρουν.

Την έκθεση συμπληρώνουν στατικά αεροπορικά εκθέματα, δίνοντας στους επισκέπτες μια ακόμη ευκαιρία να γνωρίσουν πτυχές της δραστηριότητας της Πολεμικής Αεροπορίας.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλαμβάνει, ακόμη, συναυλίες από τη Μουσική της Πολεμικής Αεροπορίας, προσθέτοντας έναν διαφορετικό τόνο στον εορτασμό.

Τα εγκαίνια της έκθεσης

Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν από τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέραρχο (Ι) Δημοσθένη Γρηγοριάδη. Ο Αρχηγός περιηγήθηκε στους χώρους της έκθεσης, ενώ είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με το προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας και τους επισκέπτες.

Η έκθεση στο Μετρό Συντάγματος θα παραμείνει ανοιχτή έως και την Κυριακή 1 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας.

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