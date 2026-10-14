Ελληνικά «φτερά» πάνω από την Κύπρο - Δύο F-16 στην άσκηση «ΙΡΙΣ 2026»

Snapshot Δύο ελληνικά μαχητικά F-16 μεταστάθμευσαν στην αεροπορική βάση Πάφου για να συμμετάσχουν στην άσκηση «ΙΡΙΣ 2026».

Η τελική φάση της άσκησης προγραμματίζεται για τις 15 Οκτωβρίου με συνεργασία επίγειων και εναέριων δυνάμεων.

Τα F-16 πραγματοποίησαν δοκιμαστική πτήση πάνω από το πεδίο βολής Καλού Χωριού στις 13 Οκτωβρίου.

Στο πεδίο βολής Καλού Χωριού διεξάγονται βολές με πραγματικά πυρά από 12 έως 15 Οκτωβρίου κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Η παρουσία ελληνικών F-16 σε κοινές ασ Snapshot powered by AI

Δύο μαχητικά αεροσκάφη F-16 της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας προσγειώθηκαν στην Κύπρο, συμμετέχοντας ενεργά στον σχεδιασμό της στρατιωτικής άσκησης «ΙΡΙΣ 2026» που διοργανώνει η Εθνική Φρουρά. Η τελική φάση των επιχειρησιακών δοκιμών έχει οριστεί για την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου.

Τα ελληνικά μαχητικά έχουν ήδη μετασταθμεύσει στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο. Από εκεί θα εκκινήσουν για να συνδράμουν τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις κατά την ολοκλήρωση των αποστολών τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το ΡΙΚ, τα μαχητικά πραγματοποίησαν την Τρίτη 13 Οκτωβρίου πτήση εθισμού και δοκιμαστική διέλευση πάνω από το πεδίο βολής Καλού Χωριού, ενταγμένη στις καθιερωμένες προπαρασκευαστικές διαδικασίες πριν από την κορύφωση των επιχειρήσεων.

Η διοίκηση της Εθνικής Φρουράς είχε εγκαίρως γνωστοποιήσει ότι στο πεδίο βολής Καλού Χωριού διεξάγονται βολές με πραγματικά πυρά από τις 12 έως τις 15 Οκτωβρίου κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η επιχειρησιακή παρουσία της ελληνικής πλευράς δεν καταγράφεται για πρώτη φορά στο νησί. Αντίστοιχη σύμπραξη σημειώθηκε και στην άσκηση «ΙΡΙΣ 2024», όταν ζεύγος ελληνικών F-16 είχε εκτελέσει επιτυχώς εικονικές προσβολές εδάφους σε στενό συντονισμό με τις κυπριακές μονάδες.

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