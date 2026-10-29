Ο πιλότος της ομάδας ΖΕΥΣ στο Newsbomb: «Ήταν το όνειρό μου να γίνω πιλότος»

Με το βλέμμα στραμμένο στον ουρανό, η Θεσσαλονίκη παρακολούθησε χθες την επίδειξη της Ομάδας «ΖΕΥΣ» της Πολεμικής Αεροπορίας, σε μια από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου. Στο κόκπιτ του F-16 Viper βρισκόταν ο Επισμηναγός (Ι) Χρήστος–Πάρις Χαρίτος, ο οποίος μιλά στο Newsbomb για τη συγκίνηση που εισπράττει από τον κόσμο, αλλά και για τη μεγάλη ευθύνη να εκπροσωπεί την Πολεμική Αεροπορία σε μια ημέρα εθνικής μνήμης.

«Μία λέξη αλλάζει την Ιστορία. Για τους Έλληνες αυτή η λέξη είναι το ΟΧΙ. Σήμερα τιμούμε εκείνους που στάθηκαν όρθιοι. Θυμόμαστε ότι η ελευθερία δεν χαρίζεται. Χρόνια Πολλά, Ελλάδα» είπε από τον ασύρματο ο πιλότος του F-16 της ομάδας «ΖΕΥΣ», επισμηναγός Χρήστος Πάρης Χαρίτος για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου στο τέλος της στρατιωτικής παρέλασης στη Θεσσαλονίκη.

Πίσω από την εικόνα του μαχητικού και τους ελιγμούς που προσελκύουν τα βλέμματα, ο ίδιος ξεχωρίζει όσα δεν φαίνονται από το έδαφος: την εκπαίδευση, την προετοιμασία, την πειθαρχία και τη συλλογική δουλειά. Και όταν η συζήτηση φτάνει στον θαυμασμό των θεατών, επιμένει ότι αυτός αποτελεί κίνητρο για συνεχή βελτίωση — ποτέ λόγο εφησυχασμού.

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«Η ανταπόκριση του κόσμου είναι πραγματικά συγκινητική», λέει, περιγράφοντας τη δύναμη που αντλούν τα στελέχη της ομάδας από την αγάπη των ανθρώπων και ιδιαίτερα από τον ενθουσιασμό των μικρών παιδιών.

«Ιδιαίτερη τιμή, αλλά και μεγάλη ευθύνη»

Για τον Χρήστο–Πάρι Χαρίτο, η πτήση πάνω από τη Θεσσαλονίκη ανήμερα της εθνικής επετείου είχε ξεχωριστή βαρύτητα. Δεν ήταν μόνο η εκτέλεση μιας αεροπορικής επίδειξης, αλλά και η εκπροσώπηση της Πολεμικής Αεροπορίας στον εορτασμό του Έπους του 1940.

Ερωτηθείς πώς ένιωσε όταν επιλέχθηκε για τη συγκεκριμένη πτήση και τι σημαίνει για εκείνον να «κουβαλά» στα φτερά του τον φετινό εορτασμό, απαντά:

«Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή, αλλά ταυτόχρονα και μεγάλη ευθύνη. Η 28η Οκτωβρίου δεν είναι απλώς μια επέτειος· είναι μια ημέρα μνήμης και υπερηφάνειας για όλους τους Έλληνες. Το να βρίσκομαι αυτή την ημέρα πάνω από τη Θεσσαλονίκη, εκπροσωπώντας την Πολεμική Αεροπορία μέσα από αυτή την πτήση, έχει για μένα μια ιδιαίτερη αξία».

Τα παιδιά που κοιτούν ψηλά και η αγάπη του κόσμου

Η επικοινωνία με τους θεατές δεν περιορίζεται στα λεπτά της επίδειξης. Όπως εξηγεί ο πιλότος της Ομάδας «ΖΕΥΣ», ο ενθουσιασμός των παιδιών και οι εκδηλώσεις εκτίμησης προς τα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας δίνουν ιδιαίτερο νόημα στην προσπάθειά τους.

«Η ανταπόκριση του κόσμου είναι πραγματικά συγκινητική», τονίζει στο Newsbomb, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στα μικρά παιδιά που κοιτούν τα αεροσκάφη με ενθουσιασμό και στους ανθρώπους που επιθυμούν να εκφράσουν την αγάπη τους.

«Ο θαυμασμός του κόσμου μας δίνει δύναμη και αποτελεί επιβράβευση για την προσπάθεια που βρίσκεται πίσω από κάθε επίδειξη», αναφέρει.

Σπεύδει, ωστόσο, να κάνει μια ουσιαστική διάκριση. Η αναγνώριση μπορεί να ενισχύει το κίνητρο, όχι όμως να υποκαθιστά όσα απαιτούνται για την ασφαλή εκτέλεση μιας πτήσης.

«Δεν θα έλεγα όμως ότι δημιουργεί αυτοπεποίθηση με την έννοια του εφησυχασμού. Στην αεροπορία η αυτοπεποίθηση πρέπει πάντα να στηρίζεται στην εκπαίδευση, στην προετοιμασία και την πειθαρχία, όπως επίσης και τον σεβασμό των ορίων. Η αγάπη του κόσμου λειτουργεί περισσότερο ως κίνητρο για να γινόμαστε συνεχώς καλύτεροι».

Η εμπειρία πίσω από την επίδειξη

Ο Χρήστος–Πάρις Χαρίτος έχει περισσότερες από 1.900 ώρες πτήσης, εκ των οποίων οι 1.500 σε μαχητικά F-16. Η διαδρομή του ξεκίνησε με την εισαγωγή του στη Σχολή Ικάρων το 2006. Το 2012 τοποθετήθηκε στην 115 Πτέρυγα Μάχης στη Σούδα, με αεροσκάφη F-16 Block 52+, ενώ υπηρετεί στην 340 Μοίρα.

Η επιλογή να γίνει πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας ήταν παιδικό του όνειρο. Σε παλαιότερη συνέντευξή του είχε περιγράψει τόσο την ευγνωμοσύνη του που το πραγματοποίησε όσο και τις απαιτήσεις αυτής της πορείας:

«Το να γίνω πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας ήταν το όνειρο από τα παιδικά μου χρόνια και είμαι πολύ ευγνώμων που το κατάφερα. Είναι ένα επάγγελμα που πρέπει να το αγαπάς πολύ για να το φέρεις εις πέρας. Έχει πολλές απαιτήσεις και πολλές ώρες δουλειάς, όταν όμως τα καταφέρεις σου δίνει πίσω πάρα πολλά πράγματα».

Στη συνέντευξή του στο Newsbomb, ο ίδιος συνδέει τις απαιτήσεις της πτήσης επίδειξης με τη συνολική εκπαίδευση των ιπταμένων. Ερωτηθείς για τις ειδικές δεξιότητες που απαιτεί η συμμετοχή στην Ομάδα «ΖΕΥΣ» και τη σχέση τους με τις επιχειρησιακές αποστολές, αποφεύγει να παρουσιάσει τον εαυτό του ως εξαίρεση από τους συναδέλφους του.

«Τα εφόδια που απαιτούνται για να εκτελέσει κάποιος μια πτήση επίδειξης οικοδομούνται μέσα από τη συνολική εκπαίδευσή του στην Πολεμική Αεροπορία. Όλοι οι έμπειροι ιπτάμενοι των πολεμικών μοιρών F-16 μπορούν να εκτελέσουν το συγκεκριμένο προφίλ πτήσης», εξηγεί.

«Δεν εκπροσωπούμε τους εαυτούς μας»

Για τον πιλότο που βρέθηκε χθες πάνω από τη Θεσσαλονίκη, η συμμετοχή στην Ομάδα «ΖΕΥΣ» έχει πρωτίστως συλλογικό χαρακτήρα. Το πρόσωπο στο κόκπιτ είναι εκείνο που βλέπει και αναγνωρίζει το κοινό, όμως η πτήση είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας πολλών ανθρώπων.

«Η συμμετοχή στην ομάδα είναι μεγάλη τιμή, γιατί δεν εκπροσωπούμε τους εαυτούς μας. Εκπροσωπούμε την Πολεμική Αεροπορία και μαζί με εμάς όλους τους ανθρώπους που εργάζονται καθημερινά για να βρίσκεται ένα αεροσκάφος με ασφάλεια στον αέρα. Ιπτάμενους, μηχανικούς και προσωπικό υποστήριξης. Πίσω από κάθε επίδειξη υπάρχει μια ολόκληρη ομάδα».

Αυτή είναι και η διάσταση που θέλει να αναδείξει μέσα από τα λόγια του: πίσω από τη συγκίνηση μιας πτήσης, τον ήχο του μαχητικού και τα βλέμματα που στρέφονται ψηλά βρίσκεται η καθημερινή, απαιτητική δουλειά της Πολεμικής Αεροπορίας. Μια προσπάθεια που, όπως λέει, αποκτά ιδιαίτερη αξία όταν συναντά την αγάπη του κόσμου.

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