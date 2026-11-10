Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (10/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

10/11/2026 8:00:00 πμ 10/11/2026 10:30:00 πμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΠΕΙΡΑΙΩΣ απο κάθετο: ΠΛ.ΟΜΟΝΟΙΑΣ έως κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά οδός:ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1 ΕΝΤΟΣ ΣΤΟΑΣ απο κάθετο: ΠΕΙΡΑΙΩΣ έως κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ 1237 Κατασκευές

10/11/2026 8:00:00 πμ 10/11/2026 10:30:00 πμ ΑΛΙΜΟΥ Ζυγά οδός:ΜΕΓΙΣΤΗΣ 28 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΙΚΗΣ απο κάθετο: ΜΕΓΙΣΤΗΣ έως κάθετο: ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ απο κάθετο: ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ έως κάθετο: ΘΟΥΚΙΔΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ 1536 Κατασκευές

10/11/2026 8:00:00 πμ 10/11/2026 11:00:00 πμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΑΔΡΙΑΝΟΥ 3 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΑΓΙΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ 7 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΑΓΙΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ 9 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ 1240 Κατασκευές

10/11/2026 8:00:00 πμ 10/11/2026 12:00:00 μμ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΛΑΤΩΝΟΣ, ΧΑΪΜΑΝΤΑ, ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΟΦ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ. 741 Κατασκευές

10/11/2026 8:00:00 πμ 10/11/2026 12:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ζυγά οδός:ΣΟΛΩΝΟΣ απο κάθετο: ΛΥΚΑΒΗΤΟΥ έως κάθετο: ΟΜΗΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ 1251 Κατασκευές

10/11/2026 8:00:00 πμ 10/11/2026 12:00:00 μμ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΓΕΙΩΝ απο κάθετο: ΡΕΔΑΙΣΤΟΥ έως κάθετο: ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΑΖΛΙΟΥ απο κάθετο: ΑΡΓΕΙΩΝ έως κάθετο: ΜΙΜΑΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ 12 έως κάθετο: ΘΑΛΗ ΜΙΛΗΣΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΡΕΔΑΙΣΤΟΥ απο κάθετο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ έως κάθετο: ΑΡΓΕΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΘΑΛΗ ΜΙΛΗΣΙΟΥ 7 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΔΑΒΑΚΗ 19 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΑΡΓΕΙΩΝ 71, 77, 79, 83, 85 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ 1529 Κατασκευές

10/11/2026 8:00:00 πμ 10/11/2026 12:00:00 μμ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ Μονά οδός:ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ απο κάθετο: ΑΙΔΙΝΙΟΥ έως κάθετο: ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΚΟΡΑΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονα οδός:ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΚΟΡΑΗ απ: ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΚΟΡΑΗ 39 έως κάθετο: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΚΟΡΑΗ 35, 37 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ 1530 Κατασκευές

10/11/2026 8:00:00 πμ 10/11/2026 12:30:00 μμ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΛΑΝΑ απο κάθετο: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ έως κάθετο: ΑΓΝ.ΜΑΡΤΥΡΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ 3, 9, 7, 11 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ Ζυγά οδός:ΣΥΚΟΥΡΤΗ Ν08 από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ 1532 Κατασκευές

10/11/2026 8:00:00 πμ 10/11/2026 2:00:00 μμ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑ - ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ - ΡΟΥΜΟΥΝΤΙ - Λ ΛΑΥΡΙΟΥ - Λ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ - ΤΖΑΝΕΤΤΑ - ΕΜΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ. 1774 Λειτουργία

10/11/2026 8:00:00 πμ 10/11/2026 3:00:00 μμ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ απο κάθετο: ΚΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Κατασκευές

10/11/2026 8:00:00 πμ 10/11/2026 3:30:00 μμ ΒΟΥΛΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ απο κάθετο: ΚΑΝΑΡΗ έως κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ απο κάθετο: ΙΩΑΝΝΗ ΜΕΤΑΞΑ έως κάθετο: ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΑΛΗΝΟΥ απο κάθετο: ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ έως κάθετο: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΥΓΕΙΑΣ απο κάθετο: ΝΙΚΗΣ έως κάθετο: ΓΑΛΗΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ απο κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ έως κάθετο: ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΟΜΠΑΖΗ απο κάθετο: ΣΟΛΩΜΟΥ έως κάθετο: ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ έως κάθετο: ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΑΜΑΝΑΣ απο κάθετο: ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ έως κάθετο: ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ από: 0 1524 Κατασκευές

10/11/2026 8:00:00 πμ 10/11/2026 4:00:00 μμ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑ - ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ - ΠΕΥΚΑ - ΕΙΡΗΝΗΣ - ΑΓ ΙΩΑΝΗ - ΑΓΑΠΗΣ - ΚΡΗΤΗΣ - ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΑΚΤΗΣ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ. 569 Λειτουργία

10/11/2026 8:00:00 πμ 10/11/2026 4:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΟΥΤΥΡΑ, ΔΕΣΤΟΥΝΗ ΚΑΙ Α.ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ. 738 Κατασκευές

10/11/2026 8:00:00 πμ 10/11/2026 4:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΝΕΪΓΥ ΚΑΙ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ ΝΕΫΓΥ ΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ. 739 Κατασκευές

10/11/2026 8:00:00 πμ 10/11/2026 4:00:00 μμ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:Λ.ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Κατασκευές

10/11/2026 8:00:00 πμ 10/11/2026 4:00:00 μμ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΕΝΕΔΟΥ, 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΛΕΩΝΙΔΟΥ, ΣΙΩΚΟΥ. 743 Κατασκευές

10/11/2026 8:00:00 πμ 17/11/2026 1:00:00 μμ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ απο κάθετο: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ έως κάθετο: ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Κατασκευές

10/11/2026 8:30:00 πμ 10/11/2026 11:30:00 πμ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΩΑΝΝΗ ΤΑΜΠΑ απο κάθετο: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦΟΡΟ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ 1527 Κατασκευές

10/11/2026 8:30:00 πμ 10/11/2026 12:00:00 μμ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ.ΑΜΦΙΘΕΑΣ έως κάθετο: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 98 από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ ΝΟ9 από: 07:30 πμ έως: 03:00 μμ 1531 Κατασκευές

10/11/2026 8:30:00 πμ 10/11/2026 5:30:00 μμ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΓΑΡΩΝ: ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΠΟΥΒΗ, ΒΛΥΧΑΔΑ ΜΕΓΑΡΩΝ, ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΑΥΤΩΝ 3799 Συντήρηση

10/11/2026 9:00:00 πμ 10/11/2026 12:00:00 μμ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΥΣΤΡΑ απο κάθετο: ΚΝΩΣΟΥ έως κάθετο: ΓΟΥΝΑΡΗ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΓΟΥΝΑΡΗ απο κάθετο: ΜΥΣΤΡΑ έως κάθετο: ΑΡΚΑΔΙΑΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΑΙΣΤΟΥ απο κάθετο: ΦΑΙΣΤΟΥ 26 έως κάθετο: ΙΘΑΚΗΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΘΑΚΗΣ απο κάθετο: ΓΟΥΝΑΡΗ έως κάθετο: ΚΝΩΣΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΙΘΑΚΗΣ 5 από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ 1525 Λειτουργία

10/11/2026 9:00:00 πμ 10/11/2026 12:00:00 μμ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ Μονά οδός:ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 13, 15 - 17 από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 19 από: 08:30 πμ έως: 02:30 μμ 1526 Κατασκευές

10/11/2026 10:00:00 πμ 10/11/2026 1:30:00 μμ ΑΛΙΜΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ απο κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΚΝΩΣΟΥ από: 10:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά οδός:ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ έως κάθετο: ΘΗΣΕΙΟΥ από: 10:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΗΣΕΙΟΥ απο κάθετο: ΚΝΩΣΟΥ έως κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από: 10:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ έως κάθετο: ΠΟΛΥΝΙΚΟΥΣ από: 10:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΝΔΥΛΗ απο κάθετο: ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ έως : ΚΟΝΔΥΛΗ 49 από: 10:00 πμ έως: 01:30 μμ 1534 Κατασκευές

10/11/2026 10:00:00 πμ 10/11/2026 2:00:00 μμ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ, ΜΑΡΚ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ, ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ, ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ, ΚΩΣΤΑ ΒΑΡΝΑΛΗ, ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΩΝ. 740 Κατασκευές

10/11/2026 12:00:00 μμ 10/11/2026 3:30:00 μμ ΑΛΙΜΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ έως κάθετο: ΚΝΩΣΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Ζυγά οδός:ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 61 από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΡΕΧΘΕΙΟΥ απο κάθετο: ΚΝΩΣΟΥ έως κάθετο: ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΙΟΣ απο κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΠΡΟΠΥΛΑΙΩΝ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΟΠΥΛΑΙΩΝ απο κάθετο: ΜΗΚΥΝΩΝ έως κάθετο: ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΙΟΣ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΝΩΣΟΥ απο κάθετο: ΕΡΕΧΘΕΙΟΥ έως κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ 1535 Κατασκευές

10/11/2026 12:00:00 μμ 10/11/2026 4:00:00 μμ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ Ζυγά οδός:ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΙΚΟΝΙΚΟΥ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΝΟ65 ΕΩΣ ΝΟ69 από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ 1533 Κατασκευές

10/11/2026 2:00:00 μμ 10/11/2026 4:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΚΟΣΜΑ ΜΕΛΩΔΟΥ απο κάθετο: ΩΡΙΓΕΝΟΥΣ έως κάθετο: ΑΠΟΚΑΥΚΩΝ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ 1238 Κατασκευές