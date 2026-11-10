Χαλκιδική: Σε δίκη για το θάνατο 19χρονου σε λούνα παρκ της Κασσάνδρας παραπέμπεται η πρώην δήμαρχος

Μαζί της κατηγορούνται έξι ακόμη άτομα, μετά από μήνυση της οικογένειας

Ελένη Ευστρατίου

Χαλκιδική: Σε δίκη για το θάνατο 19χρονου σε λούνα παρκ της Κασσάνδρας παραπέμπεται η πρώην δήμαρχος
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Σε δίκη παραπέμπεται η πρώην δήμαρχος Κασσάνδρας και έξι ακόμη άτομα για τον θάνατο 19χρονου σε λούνα παρκ το 2024.
  • Η δίκη αφορά ανθρωποκτονία από αμέλεια σχετικά με την αδειοδότηση και λειτουργία του λούνα παρκ που δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις.
  • Οι κατηγορούμενοι περιλαμβάνουν πρώην δήμαρχο, αντιδημάρχους, δημοτικούς υπαλλήλους και μηχανικούς που πιστοποίησαν την ασφάλεια του μηχανήματος.
  • Ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ έχει καταδικαστεί σε ισόβια για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και βρίσκεται στη φυλακή.
  • Η πρώην δήμαρχος έχει ήδη τιμωρηθεί με έκπτωση από το δήμο και παραπέμπεται για παράβαση καθήκοντος σχετικά με την μη αντίδραση στις παραβάσεις λειτουργίας του λούνα παρκ.
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Σε δίκη για τον θάνατο του 19χρονου Γιάννη Καμπαϊλή, ο οποίος σκοτώθηκε σε παιχνίδι λούνα παρκ στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής τον Αύγουστο 2024, παραπέμπονται επτά άτομα, μεταξύ των οποίων και η έκπτωτη δήμαρχος, Αναστασία Χαλκιά.

Όπως αναφέρει το voria.gr, ο εισαγγελέας Εφετών παρέπεμψε τους επτά κατηγορούμενους να δικαστούν με απευθείας κλήση στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων λόγω ειδικής δωσιδικίας, αδίκημα που πρόκειται για πλημμέλημα. Σημειώνεται ότι ο εισαγγελέας Πρωτοδικών είχε θέσει στο αρχείο την υπόθεση ως προς αυτό το σκέλος.

Μαζί με την πρώην δήμαρχο παραπέμπονται να δικαστούν ακόμη δύο πρώην αντιδήμαρχοι που είχαν αρμοδιότητα για την αδειοδότηση και τον έλεγχο του λούνα παρκ, δύο δημοτικοί υπάλληλοι, προϊστάμενοι υπηρεσιών που σχετίζονται με τα συγκεκριμένα αντικείμενα και δύο ιδιώτες μηχανικοί, οι οποίοι είχαν πιστοποιήσει την προηγούμενη χρονιά ότι το φονικό μηχάνημα όπου έχασε τη ζωή του ο 19χρονος ήταν άρτιο να λειτουργεί, ενώ χορήγησαν σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις και εκείνη τη χρονιά.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από μήνυση της οικογένειας κατά δημοτικών παραγόντων και μηχανικών που έλεγξαν ή έδωσαν άδεια λειτουργίας του λούνα παρκ, την οποία ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών είχε θέσει στο Αρχείο. Ωστόσο, η προσφυγή έγινε δεκτή από τον Εισαγγελέα Εφετών, ο οποίος παρήγγειλε να ερευνηθεί εάν έχει τελεστεί το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια με την έννοια της ευθύνης για τη λειτουργία του λούνα παρκ που δεν είχε αδειοδοτηθεί τη χρονιά του δυστυχήματος ή είχε αδειοδοτηθεί χωρίς να πληροί τις προϋποθέσεις την προηγούμενη χρονιά.

Ήδη η δήμαρχος και κάποιοι εκ των κατηγορουμένων έχουν παραπεμφθεί στο ίδιο δικαστήριο τον επόμενο μήνα για να δικαστούν για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος για όσα έγιναν -και δεν έγιναν- όταν ειδοποιήθηκαν οι δημοτικές υπηρεσίες ότι το λούνα παρκ λειτουργεί χωρίς άδεια και δεν αντέδρασαν. Μάλιστα η δήμαρχος έχει τιμωρηθεί με έκπτωση από τον δημαρχιακό θώκο, ενώ ποινές αργίας έχουν επιβληθεί σε αντιδημάρχους που ήταν αρμόδιοι.

Για τον θάνατο του 19χρονου από τη Βέροια, στη φυλακή έχει οδηγηθεί ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ ο οποίος καταδικάστηκε τον περασμένο Ιούνιο από το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών σε ισόβια και οκτώ χρόνια κάθειρξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Από το ίδιο δικαστήριο καταδικάστηκαν και αφέθηκαν ελεύθεροι, αφού η έφεσή τους έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα με την επιβολή όρων, η σύζυγος του ιδιοκτήτη (9 χρόνια κάθειρξη), ο χειριστής του μηχανήματος (έξι χρόνια κάθειρξη) και ο μηχανικός που βεβαίωσε ότι το μηχάνημα-παιγνίδι μπορεί να λειτουργήσει (13 χρόνια κάθειρξη).

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