Κολωνάκι: Συναγερμός για δύο ύποπτα αντικείμενα - Στο σημείο αστυνομία και ΤΕΕΜ

Snapshot Στην οδό Ξενοκράτους στο Κολωνάκι εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο το πρωί της Τρίτης.

Το αντικείμενο είναι ένας σάκος που προκάλεσε συναγερμό στις Αρχές.

Στο σημείο κλήθηκε το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών για να ελέγξει τον σάκο. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης για τον εντοπισμό ενός ύποπτου αντικειμένου, στην οδό Ξενοκράτους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για έναν σάκο, ο οποίος προκάλεσε την κινητοποίηση των Αρχών.

Στο σημείο έφτασε το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, προκειμένου να ελέγξει το αντικείμενο.

Λίγη ώρα μετά, νέος συναγερμός σήμανε στην ίδια περιοχή, αυτή τη φορά στην οδό Πλουτάρχου. Πρόκειται για μία βαλίτσα, η οποία ελέγχθηκε από το ΤΕΕΜ, ενώ στο σημείο οι αστυνομικοί ελέγχουν την κυκλοφορία.

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