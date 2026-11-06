Ύποπτα αντικείμενα: Γιατί δεν αφήνει σακούλα για σακούλα η ΕΛΑΣ και στέλνει τα ΤΕΕΜ

Η ΕΛΑΣ έχει δώσει εντολή για αυξημένη παρατηρητικότητα των περιπολικών δυνάμεων μετά από σοβαρό περιστατικό με έκρηξη στον Κολωνό

Κατερίνα Ρίστα

Ύποπτα αντικείμενα: Γιατί δεν αφήνει σακούλα για σακούλα η ΕΛΑΣ και στέλνει τα ΤΕΕΜ

Φωτογραφία Αρχείου / Eurokinissi

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  • Σε λιγότερο από τέσσερις ώρες, τέσσερα ύποπτα αντικείμενα εντοπίστηκαν σε διάφορα σημεία του λεκανοπεδίου Αττικής.
  • Η ΕΛΑΣ έχει δώσει εντολή για αυξημένη παρατηρητικότητα των περιπολικών δυνάμεων μετά από σοβαρό περιστατικό με έκρηξη στον Κολωνό.
  • Ευαίσθητες περιοχές όπως τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες και πρεσβείες ελέγχονται ενδελεχώς από τις αστυνομικές δυνάμεις.
  • Κάθε ύποπτο αντικείμενο εξετάζεται από την ειδική ομάδα ΤΕΕΜ για να διαπιστωθεί αν υπάρχει πραγματικός κίνδυνος.
  • Στην Πετρούπολη, όπου εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο κοντά σε υποκατάστημα τράπεζας, η περιοχή έχει αποκλειστεί και διεξάγονται έρευνες.
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Μέσα σε λιγότερες από τέσσερις ώρες, σήμανε συναγερμός στην ΕΛΑΣ για τέσσερα ύποπτα αντικείμενα σε διαφορετικά σημεία του λεκανοπεδίου.

Εξάρχεια, Μοναστηράκι, Παλαιό Φάληρο και τώρα Πετρούπολη. Η κινητοποίηση των Αρχών μόνο τυχαία δεν είναι, καθώς υπάρχει εντολή από την κεντρική διοίκηση της ΕΛΑΣ ώστε να αυξηθεί η παρατηρητικότητα των ήδη αυξημένων δυνάμεων που περιπολούν στους δρόμους.

Κατά το προηγούμενο διάστημα, οι περισσότερες καταγγελίες για ύποπτα αντικείμενα, γίνονταν από πολίτες. Πλέον, μετά και το πολύ σοβαρό συμβάν στον Κολωνό με τον τραυματισμό πολιτών και αστυνομικών από έκρηξη ύποπτου πακέτου, η οποία αποδόθηκε σε διένεξη εγκληματικών ομάδων, η εντολή στις ομάδες που περιπολούν είναι «αυξήστε την παρατηρητικότητά σας».

Ευαίσθητα σημεία, όπως τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες, πρεσβείες κι άλλα κτήρια που μπορεί να αποτελέσουν στόχους, εξετάζονται ενδελεχώς από τα όργανα που περιπολούν στην πρωτεύουσα.

Ως εκ τούτου, οποιοδήποτε αντικείμενο κινήσει την περιέργεια των αστυνομικών, αποτελεί δυνάμει ύποπτο αντικείμενο. Βάσει πρωτοκόλλου, καλείται η ομάδα των ΤΕΕΜ για να διαπιστωθεί αν όντως πρόκειται για επικίνδυνη κατάσταση ή για... false alarm.

Κάτι αντίστοιχο έγινε και στην περίπτωση της Πετρούπολης, όπου εντοπίστηκε το ύποπτο αντικείμενο στην προέκταση της οδού Θράκης στη συμβολή της με την 25ης Μαρτίου, όπου εδρεύει υποκατάστημα τράπεζας.

Οι Αρχές έχουν αποκλείσει τον χώρο και ερευνούν το ύποπτο αντικείμενο.

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