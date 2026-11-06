Εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο στην Πετρούπολη - Διακοπή κυκλοφορίας

Κινητοποίηση των αρχών μετά τον εντοπισμό ύποπτου κουτιού σε υποκατάστημα τράπεζας, στο κέντρο της Αθήνας επί της οδού Φιλελλήνων.

Snapshot Η διακοπή κυκλοφορίας ξεκινά από το ύψος της οδού 25ης Μαρτίου.

Ο έλεγχος πραγματοποιείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την ασφάλεια της περιοχής.

Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας και να είναι προσεκτικοί.

Αναμένονται καθυστερήσεις μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία. Snapshot powered by AI

Μπαράζ ελέγχων για ύποπτα αντικείμενα βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς σήμερα, Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026, σε διάφορες περιοχές της Αττικής, με τις αστυνομικές Αρχές να κινητοποιούνται σε Παλαιό Φάληρο, Μοναστηράκι, Εξάρχεια και στην Πετρούπολη.

Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Θράκης, στην περιοχή της Πετρούπολης, προχώρησαν οι Αρχές την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026, λόγω ελέγχου σε ύποπτο αντικείμενο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, η κυκλοφορία έχει διακοπεί από το ύψος της οδού 25ης Μαρτίου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να είναι προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας, καθώς ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.

Νωρίτερα, συναγερμός είχε σημάνει και στο Παλαιό Φάληρο, όπου οι Αρχές προχώρησαν σε διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Ανδρομάχης, από το ύψος της οδού Μιαούλη, για τον έλεγχο ύποπτου αντικειμένου.

Αντίστοιχη κινητοποίηση σημειώθηκε και στο Μοναστηράκι, εξαιτίας ύποπτης βαλίτσας που εντοπίστηκε στην οδό Θησέως. Η κυκλοφορία είχε διακοπεί από το ύψος της οδού Περικλέους έως την οδό Κολοκοτρώνη. Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 08:30 με αρνητικό αποτέλεσμα, καθώς δεν εντοπίστηκε κάτι ύποπτο.

Νωρίτερα, ανάλογο περιστατικό είχε καταγραφεί και στα Εξάρχεια, όπου εντοπίστηκε ύποπτη βαλίτσα στην οδό Σπύρου Τρικούπη. Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο των ΤΕΕΜ, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε και διακόπηκε η κυκλοφορία από τη λεωφόρο Αλεξάνδρας έως την οδό Δεληγιάννη. Και σε αυτή την περίπτωση ο έλεγχος ολοκληρώθηκε χωρίς να εντοπιστεί κάτι ύποπτο, με την κυκλοφορία να αποκαθίσταται.

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