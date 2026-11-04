Ύποπτο αντικείμενο εντοπίστηκε στην Καισαριανή - Διακοπή κυκλοφορίας για την εξέτασή του

Snapshot Στην Καισαριανή εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο στη συμβολή των οδών Βρυούλων και Ευτυχίας Μουρίκη.

Κλιμάκιο Τ.Ε.Ε.Μ. έσπευσε άμεσα για την εξέταση της βαλίτσας.

Η κυκλοφορία στη συμβολή των δύο οδών έχει διακοπεί προσωρινά.

Η διακοπή κυκλοφορίας θα διαρκέσει έως ότου ολοκληρωθεί η επιχείρηση των αρχών. Snapshot powered by AI

Συναγερμός έχει σημάνει στην περιοχή της Καισαριανής, έπειτα από τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου.

Ειδικότερα, στη συμβολή των οδών Βρυούλων και Ευτυχίας Μουρίκη, εντοπίστηκε βαλίτσα και άμεσα στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο Τ.Ε.Ε.Μ. για να την εξετάσει.

Η κυκλοφορία ση συμβολή των δύο οδών έχει διακοπεί έως ότου ολοκληρωθεί η επιχείρηση των αρχών.

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