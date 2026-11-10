Λάρισα: Άγριο επεισόδιο μεταξύ πατέρα και γιου με οπλοφορία

Snapshot Στη Λάρισα σημειώθηκε άγριο επεισόδιο μεταξύ πατέρα και γιου με οπλοφορία.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε από μέλος της οικογένειας λίγο πριν τα μεσάνυχτα.

Ο γιος διέφυγε με αυτοκίνητο πριν την άφιξη των Αρχών, προκαλώντας καταδίωξη.

Ο νεαρός εντοπίστηκε και συνελήφθη λίγα λεπτά μετά την απόπειρα διαφυγής. Snapshot powered by AI

Άγριο επεισόδιο μεταξύ πατέρα και γιου σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας σε χωριό της Λάρισας.

Όπως αναφέρει το onlarissa,gr, η αστυνομία ειδοποιήθηκε από τρίτο πρόσωπο της οικογένειας, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ενώ σημειώθηκε ότι ο γιος έφερε και όπλο.

Μέχρι να φτάσουν στο σημείο οι Αρχές, ο γιος είχε διαφύγει από το χωριό με αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη.

Ωστόσο, δεν είχε απομακρυνθεί πολύ από το σημείο, με αποτέλεσμα να εντοπιστεί εντός ολίγων λεπτών και να συλληφθεί από την αστυνομία.

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