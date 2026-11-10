Χανιά: Στις 8 Δεκεμβρίου θα συνεχιστεί η δίκη για την κλινική υποβοηθούμενης γονιμότητας

Snapshot Η δίκη για την κλινική υποβοηθούμενης γονιμότητας στα Χανιά θα συνεχιστεί στις 8 Δεκεμβρίου.

Η υπόθεση αφορά 33 κατηγορούμενους και έχουν κληθεί να καταθέσουν 341 μάρτυρες.

Κατά τη δίκη ολοκληρώθηκαν οι δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας. Snapshot powered by AI

Στις 8 Δεκεμβρίου θα συνεχιστεί στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ) η εκδίκαση της πολύκροτης υπόθεσης του κέντρου υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στα Χανιά, η οποία διακόπηκε αργά το μεσημέρι της Τρίτης (10/11).

Η σημερινή συνεδρίαση αποτελεσε τη δεύτερη μέρα της δίκης, η οποία ξεκίνησε στις 14 Οκτωβρίου, με ισχυρή παρουσία αστυνομικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με το Cretalive, η διακοπή έγινε, καθώς απεβίωσε ο πατέρας της εισαγγελέως της έδρας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Ανατολικής Κρήτης.

Ως εκ τούτου, οι συνεδριάσεις που είχαν προγραμματιστεί για την τρέχουσα εβδομάδα δεν θα πραγματοποιηθούν.

Κατά τη σημερινή διαδικασία ολοκληρώθηκαν οι δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας, ενώ στη συνέχεια αναμένεται να δηλωθούν οι μάρτυρες υπεράσπισης.

Με καταθέσεις μαρτύρων συνεχίστηκε η δίκη

Πρόκειται για μια από τις πιο πολύκροτες δικαστικές υποθέσεις των τελευταίων ετών στην Κρήτη, με 33 κατηγορουμένους να κάθονται στο εδώλιο, ενώ 341 μάρτυρες έχουν κληθεί να καταθέσουν.

Από νωρίς το πρωί οι συνήγοροι και δεκάδες μάρτυρες μαζί με τις οικογένειες τους, βρέθηκαν στο ΜΑΙΧ.

Μετά την ολιγόλεπτη διακοπή, η ακροαματική διαδικασία ξεκίνησε με τους μάρτυρες που δήλωσαν υποστήριξης κατηγορίας ενώ η διαδικασία συνεχίστε με την παρουσίαση και των μαρτύρων από την πλευρά της υπεράσπισης, αναφέρει το Flashnews.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ακροαματικής διαδικασίας οι συνήγοροι υποστήριξης κατηγορίας ζήτησαν να προστεθούν ακόμα 3 μάρτυρες ενώ και ο Εισαγγελέας της Έδρας πρόσθεσε έναν ακόμη μάρτυρα.

To κατηγορητήριο που αντιμετωπίζουν οι 33 καητηγορούμενοι είναι βαρύ και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση με σκοπό την εμπορία ανθρώπων, απάτη, μεσολάβηση σε υιοθεσίες ανηλίκων με αποκόμιση αθέμιτου οφέλους και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

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