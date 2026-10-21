Κλινική στα Χανιά: Ανώτατο όριο εξέτασης μαρτύρων σε κάθε δικάσιμο - Συγκλονίζουν οι καταγγελίες

Snapshot Η δίκη για το Κέντρο Γονιμότητας των Χανίων συνεχίζεται στις 10-13 Νοεμβρίου με ανώτατο όριο εξέτασης 12 μαρτύρων ανά δικάσιμο.

Η δικογραφία περιλαμβάνει 33 κατηγορούμενους και 341 μάρτυρες, με τη διαδικασία να διεξάγεται σε ειδική αίθουσα εντός του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων.

Οικογένειες κατήγγειλαν ότι είχαν πληρώσει για ιατρικές πράξεις που δεν πραγματοποιήθηκαν, ενώ οι γυναίκες λάμβαναν φαρμακευτική αγωγή με παρενέργειες χωρίς να γίνονται οι αντίστοιχες διαδικασίες.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται στοιχεία για επιλογή δοτριών και φύλου εμβρύων όχι για ιατρικούς λόγους, καθώς και αναφορές σε ενέργειες με στόχο οικονομικό όφελος.

Υπάρχει καταγγελία περί αναζήτησης παρένθετης μητέρας για ήδη υπάρχον έμβρυο, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούσαν να επιλέγουν δότριες βάσει εξωτερικών χαρακτηριστικών. Snapshot powered by AI

Τον Νοέμβριο αναμένεται να συνεχιστεί η δίκη για το Κέντρο Γονιμότητας των Χανίων, με ανώτατο όριο την εξέταση 12 μαρτύρων ανά δικάσιμο.

Το Εφετείο Κρήτης όρισε συνεδριάσεις για τις 10, 11, 12 και 13 Νοεμβρίου σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα εντός του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων (Μ.Α.Ι.Χ.). Ο λόγος είναι ο μεγάλος αριθμός των μαρτύρων που έχουν κληθεί να εξεταστούν. Συγκεκριμένα, η δικογραφία περιλαμβάνει 33 κατηγορούμενους και 341 μάρτυρες.

Το Εφετείο διευκρινίζει ότι οι μάρτυρες θα εξετάζονται σταδιακά, με βάση τη σειρά που αναγράφονται στον κατάλογο της δικογραφίας, ενώ οι επόμενες ημερομηνίες και οι αριθμοί των μαρτύρων που θα εξετάζονται θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του.

Σοκάρουν οι πρώτες μαρτυρίες

Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες που έχουν έρθει μέχρι στιγμής στο φως από την εκδίκαση της υπόθεσης για τον τρόπο που λειτουργούσε η κλινική υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στα Χανιά.

Οικογένειες καταγγέλλουν ότι ενώ είχαν υποβληθεί σε εξετάσεις αλλά ιατρικές πράξεις τις οποίες είχαν πληρώσει πολύ ακριβά, αργότερα έμαθαν ότι δεν είχε γίνει καμία διαδικασία. Οι γυναίκες λάμβαναν κανονικά φαρμακευτική αγωγή, η οποία τους προκαλούσε πολλές παρενέργειες, ενώ όπως αποδεικνύεται απο την έρευνα, οι διαδικασίες αφορούσαν συγκεκριμένες παραγγελίες.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνομιλίες, αναφορές σε εμβρυομεταφορές, αλλά και περιγραφές ενεργειών που, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ενδέχεται να είχαν ως στόχο την αποκόμιση οικονομικού οφέλους.

Ένα ακόμη σκέλος της υπόθεσης αφορά τις αναφορές για επιλογή δοτριών και φύλου εμβρύων, όχι για ιατρικούς λόγους, αλλά σύμφωνα με τις επιθυμίες των ενδιαφερομένων.

Στη δικογραφία περιγράφεται περίπτωση γυναίκας που φέρεται να επικοινώνησε με κατηγορούμενη, αναζητώντας παρένθετη μητέρα για έμβρυο που είχε ήδη στη διάθεσή της. Η φράση που της αποδίδεται, όπως παρατίθεται στο δημοσίευμα, είναι χαρακτηριστική: «Έχω την απόφαση στα χέρια μου, έχω εμβρυάκι. Μπορείς να μου βρεις παρένθετη να της το χώσουμε;».

Παράλληλα, σύμφωνα με το βούλευμα, ενδιαφερόμενες φέρονται να είχαν τη δυνατότητα να βλέπουν φωτογραφίες δοτριών και να επιλέγουν με βάση εξωτερικά χαρακτηριστικά, όπως το ύψος και η εμφάνιση.

Οι Αρχές αποδίδουν, επίσης, στους εμπλεκόμενους επιλογή φύλου εμβρύου για μη ιατρικούς λόγους, κατά παράβαση, όπως αναφέρεται στο βούλευμα, του άρθρου 26 παράγραφος 1 του Ν. 3305/2005.

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