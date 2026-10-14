Σφραγίζεται η κλινική «Ευαγγελισμός»: Τα ερωτήματα για το ογκολογικό τμήμα κι ο Γολγοθάς των ασθενών

Snapshot Η ιδιωτική κλινική «Ευαγγελισμός» στη Θεσσαλονίκη αναστέλλει οριστικά τη λειτουργία της λόγω υποστελέχωσης.

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας εντόπισε παρατυπίες στη λειτουργία του ογκολογικού τμήματος, μεταξύ άλλων συνταγογράφηση χημειοθεραπειών από γιατρό χωρίς επίσημη σύμβαση.

Οι ασθενείς της κλινικής αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξεύρεση νέας νοσηλευτικής δομής για τη συνέχιση της θεραπείας τους.

Υπάρχουν καταγγελίες για ακατάλληλες μεταφορές ασθενών σε νοσοκομεία και για ασθενείς που αναγκάζονται να επιστρέψουν στα σπίτια τους ή να αναζητήσουν περίθαλψη εκτός Θεσσαλονίκης.

Οι μετακινήσεις επιβαρύνουν οικονομικά και ψυχολογικά τους ασθενείς και τις οικογένειές τους, ενώ η απρόσκοπτη ιατρική φροντίδα παραμένει κρίσιμο ζήτημα. Snapshot powered by AI

Οριστικά αναστέλλει τη λειτουργία της η ιδιωτική κλινική «Ευαγγελισμός» στη Θεσσαλονίκη, με τη διαδικασία σφράγισης να αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 10:00. Πρόκειται για τη δεύτερη μονάδα του ίδιου ομίλου που βάζει λουκέτο, επισήμως λόγω υποστελέχωσης, ενώ την ίδια ώρα σοβαρά ερωτήματα προκαλούν οι αποκαλύψεις για τη λειτουργία του ογκολογικού τμήματος.

Στο επίκεντρο βρίσκονται τα ευρήματα που αποδίδονται στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και αφορούν τη λειτουργία του τμήματος χωρίς να πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις, καθώς και το πλαίσιο υπό το οποίο παρέχονταν ογκολογικές υπηρεσίες στους ασθενείς.

Τα ερωτήματα για το ογκολογικό τμήμα

Η έκθεση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας έχει αναδείξει ζητήματα σχετικά με τη νομιμότητα λειτουργίας του ογκολογικού τμήματος της κλινικής, αλλά και τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιούνταν οι σχετικές ιατρικές πράξεις.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην περίπτωση γιατρού, ο οποίος φέρεται να συνταγογραφούσε χημειοθεραπείες χωρίς να διαθέτει επίσημη σύμβαση με την κλινική. Η υπόθεση εγείρει ερωτήματα για τον τρόπο άσκησης της συγκεκριμένης δραστηριότητας, αλλά και για την εποπτεία που υπήρχε από τους αρμόδιους φορείς.

Αγωνία για τους ασθενείς - Δυσκολίες στην εξεύρεση νέας δομής

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση για τους ασθενείς που νοσηλεύονταν στην κλινική και τους συγγενείς τους, οι οποίοι καλούνται να εξασφαλίσουν άμεσα τη συνέχιση της περίθαλψής τους.

Η διαδικασία εκκένωσης δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες, καθώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η εξεύρεση διαθέσιμων κλινών σε άλλες δομές δεν είναι εύκολη, ενώ υπάρχουν αναφορές ότι νοσοκομεία δεν δέχονται ορισμένα από τα περιστατικά.

Παράλληλα, συγγενείς ασθενών καταγγέλλουν ότι το βράδυ της Δευτέρας ορισμένοι νοσηλευόμενοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, με επίκληση επιδείνωσης της κατάστασης της υγείας τους. Όπως αναφέρουν, τέσσερα άτομα μετακινήθηκαν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, εκ των οποίων τα δύο, σύμφωνα με τους ίδιους, δεν χρειάζονταν τελικά νοσηλεία.

Σύμφωνα με τις ίδιες καταγγελίες, κάποιοι ασθενείς αναγκάζονται να επιστρέψουν στα σπίτια τους, ενώ άλλοι καλούνται να αναζητήσουν λύσεις σε δομές εκτός Θεσσαλονίκης, ακόμη και σε πόλεις όπως η Δράμα και η Κατερίνη.

Οι μετακινήσεις αυτές επιβαρύνουν περαιτέρω τους ασθενείς και τις οικογένειές τους, τόσο σε επίπεδο ταλαιπωρίας όσο και οικονομικά, με το βασικό ζητούμενο να παραμένει η απρόσκοπτη συνέχιση της αναγκαίας ιατρικής φροντίδας.

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