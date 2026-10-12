Θεσσαλονίκη: «Λουκέτο» σε ιδιωτική κλινική ομίλου που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια

Snapshot Έκλεισε οριστικά η ιδιωτική κλινική στη Θέρμη Θεσσαλονίκης λόγω έλλειψης του απαιτούμενου προσωπικού σύμφωνα με έλεγχο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η κλινική είχε δυναμικότητα 105 ασθενών, αλλά νοσηλεύονταν μόνο 20-30, με την Περιφέρεια να απαιτεί προσωπικό για πλήρη πληρότητα.

Σχετικές καταγγελίες ανέφεραν έλλειψη προσωπικού, καθαριότητας και τήρησης κανόνων υγιεινής.

Όλοι οι ασθενείς απομακρύνθηκαν πριν το σφράγισμα της κλινικής από Εισαγγελέα και αστυνομία.

Στις 14 Οκτωβρίου αναμένεται κλείσιμο και της κλινικής στη Θεσσαλονίκη που πραγματοποιούσε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια, ενώ η επιχείρηση έχει ασκήσει έφεση χωρίς αναστολή της απόφασης. Snapshot powered by AI

Έκλεισε οριστικά η ιδιωτική κλινική στη Θέρμη Θεσσαλονίκης που ανήκει στον ίδιο όμιλο με την κλινική που πραγματοποιούσε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια.

Όπως ανέφερε η ΕΡΤ, η κλινική σφραγίστηκε καθώς μετά από τον έλεγχο της Περιφέρειας Κεντρική Μακεδονίας διαπιστώθηκε έλλειψη στο απαιτούμενο προσωπικό. Συγκεκριμένα, η κλινική είχε χωρητικότητα για 105 ασθενείς, όμως το διάστημα εκείνο νοσηλεύονταν περίπου 20 με 30 ασθενείς.

Όπως ανέφερε ο επιστημονικός διευθυντής της κλινικής, Μανώλης Πάγκαλος, η Περιφέρεια απαιτούσε την ύπαρξη προσωπικού για όσους ασθενείς έχει δυναμικότητα η κλινική. Ωστόσο, συγγενείς ασθενών κατήγγειλαν ότι δεν υπήρχε το απαραίτητο προσωπικό για να φροντίσει όλους όσους νοσηλεύονταν εκεί, ενώ παράλληλα έκαναν πολλές αναφορές για την έλλειψη καθαριότητας και τήρησης κανόνων υγιεινής.

Σημειώνεται ότι όλοι οι ασθενείς έφυγαν από την κλινική το Σάββατο, καθώς ήταν προγραμματισμένο το σφράγισμα σήμερα από Εισαγγελέα, η οποία έφτασε στον χώρο με αστυνομία.

Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου αναμένεται να μπει λουκέτο και στην κλινική της Θεσσαλονίκης που λειτουργούσε ογκολογική κλινική στην οποία γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς άδεια.

Σημειώνεται ότι η επιχείρηση έχει ασκήσει έφεση κατά της απόφασης σφραγίσματος στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ωστόσο αυτή θα προχωρήσει κανονικά. Οι εργαζόμενοι και ασθενείς των τμημάτων που κλείνουν οριστικά, αναμένεται να μεταφερθούν σε άλλους χώρους του ίδιου ομίλου, στους οποίους διεξάγεται επίσης έλεγχος.

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