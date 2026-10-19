Συγκλονιστικές μαρτυρίες για την Κλινική Χανίων: Νόμιζα πως ήταν θέλημα Θεού να μην κάνω άλλο παιδί

Αποσπάσματα από τις καταθέσεις γυναικών που εμπιστεύτηκαν την κλινική υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στα Χανιά

Μίλτος Τσεκούρας, Επιμέλεια

Συγκλονιστικές μαρτυρίες για την Κλινική Χανίων: Νόμιζα πως ήταν θέλημα Θεού να μην κάνω άλλο παιδί
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Γυναίκες που εμπιστεύτηκαν την κλινική υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στα Χανιά υποβλήθηκαν σε ψευδείς διαδικασίες ωοληψίας, χωρίς πραγματική λήψη ωαρίων.
  • Οι αστυνομικές έρευνες αποκάλυψαν ότι σε συγκεκριμένες ημερομηνίες δεν έγινε καμία ωοληψία, παρά την ενημέρωση των γυναικών για αποτυχία εμβρυομεταφοράς.
  • Μία γυναίκα πλήρωσε 3.100 ευρώ για δωρεά ωαρίων που δεν οδήγησε σε εγκυμοσύνη, ενώ αναφέρει κινδύνους για την υγεία από τις φαρμακευτικές αγωγές και τις αναισθησίες.
  • Οι καταθέσεις αποκαλύπτουν σοκ, οργή και συντριβή των γυναικών, που ένιωσαν ότι οι γιατροί εκμεταλλεύτηκαν τον πόνο τους για οικονομικό όφελος.
  • Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στη Δικαιοσύνη, με τις γυναίκες να ζητούν παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων.
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Σε ωοληψίες που δεν έγιναν, ενώ οι ίδιες πίστευαν ότι είχαν υποβληθεί κανονικά στη διαδικασία, αναφέρονται οι συγκλονιστικές καταθέσεις γυναικών που εμπιστεύτηκαν την κλινική υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στα Χανιά.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας, σε συγκεκριμένες ημερομηνίες δεν είχε ληφθεί κανένα ωάριο, παρά το γεγονός ότι οι γυναίκες είχαν ενημερωθεί για την πορεία των προσπαθειών τους και πίστευαν ότι οι εμβρυομεταφορές τους είχαν αποτύχει.

«Νόμιζα ότι ήταν θέλημα Θεού να μην αποκτήσω άλλο παιδί», κατέθεσε μια 31χρονη, αποτυπώνοντας το σοκ που υπέστη όταν ενημερώθηκε για τα ευρήματα. Άλλες γυναίκες μιλούν για συντριβή, οργή και φόβο για τις επιπτώσεις στην υγεία τους, έπειτα από επώδυνες και δαπανηρές διαδικασίες στις οποίες υποβλήθηκαν με την ελπίδα να αποκτήσουν παιδί.

Το Cretalive.gr παρουσιάζει αποσπάσματα από τις καταθέσεις τους, καθώς η υπόθεση παίρνει πλέον τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

«Αυτοί οι άνθρωποι παίζουν με τον ανθρώπινο πόνο και τις ζωές μας»

Τρεις προσπάθειες εξωσωματικής πίστευε ότι είχε κάνει στην κλινική των Χανίων μια 45χρονη γυναίκα. Σύμφωνα με όσα της γνωστοποίησαν οι αστυνομικοί, στις δύο περιπτώσεις δεν είχε ληφθεί κανένα ωάριο, ενώ στην τρίτη το ωάριο δεν γονιμοποιήθηκε.

Όπως καταθέτει, στις δύο πρώτες προσπάθειες ο γιατρός την καθησύχαζε, διαβεβαιώνοντάς την ότι όλα είχαν πάει καλά. Μετά τη δεύτερη αποτυχία, της πρότεινε τη λύση της δωρεάς ωαρίων.

«Μας είπε ότι, για να κάνουμε σίγουρα παιδιά, θα πρέπει να προχωρήσουμε στην αγορά ωαρίων από άλλη γυναίκα. Μας είπε ότι έχουν διαθέσιμες πολλές γυναίκες από το εξωτερικό, μικρές σε ηλικία, ότι τα ωάριά τους είναι πολύ καλής ποιότητας και θα έχουμε σίγουρα αποτέλεσμα».

Η γυναίκα αναφέρει ότι της ζητήθηκε φωτογραφία της, ώστε να επιλεγεί δότρια που να της μοιάζει. Το κόστος, όπως καταθέτει, ανήλθε σε 3.100 ευρώ. Ούτε αυτή η προσπάθεια είχε θετική έκβαση.

«Κινδύνευσε η υγεία μου, είτε με τις ναρκώσεις είτε με τα φάρμακα που έλαβα. Τα φάρμακα αυτά είναι επικίνδυνα και δεν ξέρω αν στο μέλλον μού συμβεί κάτι. Αυτοί οι άνθρωποι παίζουν με τον ανθρώπινο πόνο και τις ζωές μας, με μόνο σκοπό το κέρδος. Πρέπει να τιμωρηθούν παραδειγματικά», αναφέρει.

«Νόμιζα ότι ήταν θέλημα Θεού να μην αποκτήσω άλλο παιδί»

Τέσσερα χρόνια μετά τη γέννηση του πρώτου της παιδιού με εξωσωματική, μια 31χρονη επέστρεψε στην κλινική των Χανίων, ελπίζοντας να αποκτήσει και δεύτερο παιδί. Υποβλήθηκε σε φαρμακευτική αγωγή και δύο εμβρυομεταφορές, οι οποίες, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε λάβει, απέτυχαν.

Όταν οι αστυνομικοί τής ανακοίνωσαν ότι, σύμφωνα με την έρευνα, στις αντίστοιχες ημερομηνίες δεν είχε γίνει λήψη ωαρίων, η γυναίκα δήλωσε συγκλονισμένη.

«Δεν γνωρίζω τίποτα. Έχω σοκαριστεί. Το μαθαίνω τώρα από εσάς. Εγώ με τον σύζυγό μου θεωρούσαμε ότι ήταν θέλημα Θεού να μην κάνουμε άλλο παιδί και, μάλιστα, υπήρχε σαν σκέψη να υιοθετήσουμε κάποιο παιδάκι. Με ενημέρωσαν ότι είχαν πάει όλα καλά, είχα τρία ωάρια, ωστόσο δεν υπήρχε θετικό αποτέλεσμα», καταθέτει.

«Αυτό είναι απάνθρωπο»

Δύο προσπάθειες εξωσωματικής έκανε στην ίδια κλινική και μια γυναίκα που εργάζεται ως γιατρός. Για τη δεύτερη, τον Απρίλιο του 2023, αναφέρει ότι υποβλήθηκε σε αναισθησία και στη συνέχεια ενημερώθηκε ότι είχαν ληφθεί δύο ωάρια, από τα οποία το ένα ήταν κατάλληλο για γονιμοποίηση με σπέρμα δότη.

Όταν πληροφορήθηκε από την Αστυνομία ότι, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, εκείνη την ημέρα δεν είχε πραγματοποιηθεί ωοληψία, αντέδρασε με δυσπιστία.

«Μου φαίνεται τραγικό, δυσκολεύομαι να το πιστέψω. Είναι απάνθρωπο. Εμένα εκείνη την ημέρα μού είπαν ότι μου πήραν δύο ωάρια», αναφέρει στην κατάθεσή της.

«Νιώθω συντετριμμένη – Έχασα αρκετά χρόνια από τη ζωή μου»

Από το 2015 έως το 2018, μια ακόμη γυναίκα υποβλήθηκε σε δύο ωοληψίες και τέσσερις εμβρυομεταφορές. Όπως καταθέτει, οι προσπάθειες συνοδεύονταν από φαρμακευτικές αγωγές που της προκαλούσαν έντονες παρενέργειες, όπως ζάλη και ναυτία.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε από τους αστυνομικούς, η ωοληψία της 20ής Ιουνίου 2018 είχε μηδενικό αποτέλεσμα. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, δεν μπορούσαν να πραγματοποιηθούν οι εμβρυομεταφορές που αναφέρονται για τον Νοέμβριο του 2018, τον Σεπτέμβριο του 2020 και τον Οκτώβριο του 2021.

Η γυναίκα δηλώνει ότι δεν γνώριζε τίποτα από όσα της ανακοινώθηκαν. Όπως περιγράφει, η ίδια και ο σύζυγός της εμπιστεύονταν απόλυτα τον γιατρό τους, έναν από τους βασικούς κατηγορουμένους στην υπόθεση, ο οποίος εμφανιζόταν αισιόδοξος για την έκβαση των προσπαθειών.

«Πέφτω από τα σύννεφα», ήταν η πρώτη της αντίδραση.

«Νιώθω συντετριμμένη και απογοητευμένη, γιατί είχα στηρίξει σε αυτούς τους ανθρώπους την ελπίδα μου να κάνω παιδί. Έχασα αρκετά χρόνια από τη ζωή μου, έκανα δυστυχώς τόσες προσπάθειες στη συγκεκριμένη κλινική…».

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