«Μου εμφύτευσαν νερό αντί για έμβρυα»: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες θυμάτων του κυκλώματος στα Χανιά

«Ένα ωάριο βρέθηκε στη Γερμανία. Χρησιμοποιήθηκε γενετικό υλικού Γερμανού και πλέον υπάρχει ένα παιδί εκεί, με φυσική μητέρα τη σύζυγο, χωρίς να έχουμε γνώση», δήλωσε ζευγάρι που έπεσε θύμα του κυκλώματος 

Βιργινία Κιμπουροπούλου, Επιμέλεια

«Μου εμφύτευσαν νερό αντί για έμβρυα»: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες θυμάτων του κυκλώματος στα Χανιά
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ζευγάρι αποκάλυψε ότι ωάρια που θεωρούνταν νεκρά χρησιμοποιήθηκαν χωρίς τη συγκατάθεσή τους, ενώ ένα ωάριο βρέθηκε κρυοσυντηρημένο στη Γερμανία.
  • Μία γυναίκα κατήγγειλε ότι στην κλινική στα Χανιά της εμφυτεύθηκε νερό αντί για γονιμοποιημένα ωάρια.
  • Άλλη γυναίκα διαπίστωσε ότι δεν της λήφθηκαν ωάρια για εξωσωματική, παρά το γεγονός ότι της είχαν πει το αντίθετο.
  • Η υπόθεση περιλαμβάνει πολλαπλές ιστορίες εξαπάτησης, όπως κλοπή γεννητικού υλικού και παρένθετες εγκυμοσύνες για το ίδιο ζευγάρι.
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Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες γυναικών που έπεσαν θύματα του κυκλώματος υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στα Χανιά.

Στη δίκη, η οποία αναβλήθηκε για τον Δεκέμβριο, κατηγορούνται συνολικά 33 άτομα, όπως γιατροί, εμβρυολόγοι, μαίες, εργαζόμενοι στην κλινική, μεσίτριες, δικηγόροι αλλά και πρόσωπα που φέρονται να είχαν ρόλο στη μεσολάβηση για την εξεύρεση ενδιαφερόμενων γονέων, με ταρίφες που άγγιζαν κατά περίπτωση ακόμη και τις 140.000 ευρώ.

Μιλώντας στο EPTnews, ζευγάρι στα Χανιά με δύο αποτυχημένες εμβρυομεταφορές αναφέρει πως η κλινική τους είπε πως ότι τα ωάρια που λήφθηκαν ήταν νεκρά, αλλά στη συνέχεια αποκαλύφθηκε ότι χρησιμοποιήθηκαν χωρίς την γνώση και την συγκατάθεσή τους.

«Ωάριο βρέθηκε στη Γερμανία χωρίς να έχουμε γνώση»

Το ζευγάρι κατήγγειλε, επίσης, ότι ένα άλλο ωάριο από τα υποτιθέμενα νεκρά, εντοπίστηκε κρυοσυντηρημένο.

«Διαπιστώθηκε από τις έρευνες τις αστυνομίας ότι ένα ωάριο βρέθηκε στη Γερμανία. Χρησιμοποιήθηκε γενετικό υλικού Γερμανού και πλέον υπάρχει ένα παιδί εκεί, με φυσική μητέρα τη σύζυγο, χωρίς να έχουμε γνώση», είπε το ζευγάρι.

«Από τα ωάρια που είχαν ληφθεί και μας δηλώθηκαν από τους κατηγορούμενους ως νεκρά, βρέθηκαν κρυοσυντηρημένα σε νοσοκομείο. Θέλουμε να αποδοθεί δικαιοσύνη και να μπουν στη φυλακή όσοι έδρασαν εγκληματικά σε βάρος μας και εν αγνοία μας», συνεχίζει το ζευγάρι.

Αντί για γονιμοποιημένα ωάρια της εμφύτευσαν... νερό

Σε άλλη περίπτωση, μία γυναίκα που είχε εμπιστευτεί την εν λόγω κλινική κατήγγειλε πως αντί για γονιμοποιημένα ωάρια της εμφυτεύθηκε… νερό.

«Έκαναν εμβρυομεταφορές χωρίς να μου έχουν καν πάρει ωάρια δικά μου ή να έχουν χρησιμοποιήσει γενετικό υλικό. Σκέτο νερό», αναφέρει η γυναίκα.

Και συνεχίζει: «Είναι και οικονομικά και ψυχικά μεγάλο το κόστος στη ζωή μου. Δεν το έχω ξεπεράσει ακόμα, παρότι έχω κάνει δύο παιδιά μετά από αυτά»

Παρόμοια είναι η περίπτωση γυναίκας η οποία πίστευε ότι έχει υποβληθεί δύο φορές σε ωοληψία για την πραγματοποίηση εξωσωματικής με σπέρμα δότη.

Ωστόσο, όπως αποκαλύφθηκε, δεν είχε ληφθεί κανένα ωάριο για να γίνει εμβρυομεταφορά.

«Μου φαίνεται τραγικό, δυσκολεύομαι να το πιστέψω. Είναι απάνθρωπο. Εμένα εκείνη την ημέρα μου είπαν ότι μου πήραν δύο ωάρια», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η ογκωδέστατη δικογραφία περιλαμβάνει πλείστες ιστορίες εξαπάτησης. Ανάμεσα σε αυτές, ξεχωρίζει η υπόθεση με δύο παρένθετες έγκυες σε δίδυμα μωρά του ίδιου ζευγαριού, αλλά και η κλοπή γεννητικού υλικού από ζευγάρι Ολλανδών.

«Είναι τραγικό να βλέπουμε να συμβαίνουν τέτοια πράγματα σαν ιατρικός σύλλογος», δήλωσε η πρόεδρος του ιατρικού Συλλόγου Χανίων, Βούλα Ορφανουδάκη. «Θέλουμε οποιοσδήποτε υπεύθυνος να αναλάβει τις ευθύνες του».

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